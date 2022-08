Det ble et skikkelig tøft oppgjør hvor hele feltet drømte om og jaktet på medaljer Og det ble et uhyre jevnt løp hvor alle i feltet kom i mål innen 0,8 sekunder bak vinnerens 1,44,85. Det er nå vinneren, Mariano Garcias personlige rekord.



Mariano Garcia lå beskjedent plassert i 300 m. Så brukte han hele langsida på å avansere til tet og passerte 400 m på 52.06. Fort men ikke veldig fort. Siden beholdt Garcia ledelsen helt til mål. Sterkt av en som aldri har løpt fortere enn 1.45,12 og som bare hadde den 14. beste persen av de 34 som deltok på 800 m. Han kom heller ikke til finalen på 800 m i sommerens friidretts-VM. MEN han har vunnet vinterens innendørs-VM hvor 800 m-persens hans stammer fra.



"Det ger mig inte så mycket", sa Andreas Kramer, om fjerdeplassen. For fire år siden, som 21-åring, tok han sølv i EM. Han har 6 svenske mesterskap på 800 m utendørs og 7 innendørs. Ja, vi kan forstå at han ikke samler på fjerdeplasser. En gang sa "Kupper'n", en nasjonalhelt på linje med Petter Northug: "Sølv er nederlag."





Rolig ut fra start: Vi ser Andreas Kramer helt sist etter 80 meters løping. Han velger taktikken fra semifinaleheatet som han vant. (Foto: Kjell Vigestad)

Om å tette luker: Andreas ligger så mye etter de andre at han ikke har full glede av å kunne ligge i dragsuget bak dem. Det var minimalt med vind under 800-meteren, men å ligge rett etter andre løpere er alltid lurt - også når det ikke er motvind! (Foto: Kjell Vigestad)



Om å tette luker 2: Andreas ligger også etter 500 m litt etter bakerste mann i et ellers samlet felt. Hadde det vært ujevn fart, så ville det være lurt å tette luker over litt tid for å slippe fartsøkninger. Men her var det jevnt god fart hele veien. Da er det ingen grunn til ikke å følge tett på den som er bakerst i feltet. (Foto: Kjell Vigestad)



I teleperspektiv: Drøye 300 m igjen og medaljevinnerne ligger godt plassert. Garcia, English og de to britene ligger først. (Foto: Kjell Vigestad)



Stilstudie: Andreas har fått løpe helt uforstyrret og brukt mindre krefter enn de andre som har fightet med hverandre i det tette og jevne feltet. I hele 600 m har han løpt i fred for de andre løperne. Til tider lå han også en meter eller to etter feltet og ga fotografen mulighet til å ta et bilde hvor kun vår svensk-norske favoritt var med på. (Foto: Kjell Vigestad)



Feltet foran Andreas Kramer er tett. Det er bare 4-5 meter mellom første og sjuende løper. Det kan være fort gjort å passere mange når de som har brukt mest krefter, begynner å stivne. Men det har gått så fort at det koster å henge med på farten for alle - også for Andreas, selv om han har hatt en litt lettere reise enn de andre sju. Det er ikke lett å løpe i 1.45-fart på en 800 m uansett.



Inn mot siste sving er Andreas helt a jour med bakerste mann i feltet og prøver å avansere, men det er ikke lett. Feltet er tett og flere vil fram, så Andreas blir presset langt ut i andre bane. Det blir en lang sving uten at han klarer å løpe forbi en eneste av konkurrentene. Han kunne med andre ord heller løpt billig bakerst gjennom svingen og ventet til oppløpet med å sette inn spurten.



Først 40-50 meter før mål klarer Andreas å komme seg opp fra åttende til sjuende plass og plukker raskt to til og tar den fjerde akkurat på målstreken. Men da var de tre første allerede i mål.



Rådløs

"Hva kunne jeg gjort annerledes, spurte Andreas Kramer etter løpet?" Svaret er enkelt sett i ettertid: Vente til utgangen av siste sving med å starte spurten. Da hadde Andreas løpt fire meter kortere gjennom svingen og spart krefter. Og han kunne ha kommet ut av svingen med litt større fart enn de fire som lå rett foran.



Jeg tror ikke Andreas ville slått gull- og sølvvinneren, Dette var Mariano Garcias' store dag. Men kanskje hadde Andreas nådd igjen iren Mark English og tatt bronsemedaljen?

Hvilken taktikk er best?

Andreas mislyktes i forsøksheatet hvor han dro hele veien, stivnet på oppløpet og ble bare nr. 5. Han ble reddet fordi han gikk videre på tid, ikke på plassering, noe som selvsagt skyldtes at han dro feltet fram til en god tid. Men hvis du er god nok til å ta medalje i en finale, må du også kunne gå greit videre fra et forsøksheat.



Andreas lyktes i semifinalen. Da lå han sist lenge og spurtet seg til heatseier på imponerende vis, men på en moderat tid - 1.48,37. Det er langt lettere å spurte etter et langsomt løp enn når vinnertiden er under 1.45, som i finalen, selv om man har hatt en billigere reise underveis enn de øvrige løperne.



I teleperspektiv: Slik så det ut noen meter før målstreken. Avstanden mellom løperne er litt større enn det ser ut på bildet på grunn av teleobjektivet. Men det var jevnt. Bare 0,8 sekunder skilte første og siste mann. (Foto: Arne Dag Myking)



Resultater 800 m menn - finale



Det var en del prestisje på spill

Jake Wightman tok en skikkelig "skalp" da han klarte å holde unna for Jakob Ingebrigtsen i VM og vant Jakobs favorittdistanse 1500 m. Jakob likte det ikke og antydet at han tapte for en dårligere løper enn seg selv. Han mente kanskje at han hadde gjort en taktisk feil i 1500 m-finalen, så det var hans egen feil. Men det er vanskelig å tolke Jakobs utsagn i den retningen.



Wightman er langt raskere enn Jakob på 400 m og 800 m, så han er ikke lett å slå i en spurt. Men likevel - det kom som et sjokk både på Jakob og det norske folk - at Wightman vant. Trolig har Jakob rett i at han er en bedre 1500 m-løper enn Wightman, men sånt sier man ikke. Da er man en dårlig taper.



Jake Wightman er 28 år gammel og har vunnet få store seire. Den desidert største er nettopp 1500 m-gullet i Eugene i sommer. Sølvmedaljen på 800 m avslutningsdagen i München er hans nest største. Årets sesong er hans beste med pers på 1500 m med 3.29,23 i VM og en prestisjefylt seier på 1000 m i Diamond League-stevnet nylig i Monaco. Derfor var det viktig for han å vinne dette 800 m-løpet. Og det klarte hans nesten - men da ble sølv et nederlag.



Jublende glad: Mariano Garcia er på beina igjen etter målpassering og spansk flagg er på plass mens andre løpere fortsatt ligger nede etter målgangen. (Foto: Kjell Vigestad)

Ingen jublende sølvvinner: Jake Wightman så betuttet ut rett etter målgang. Han visste ikke helt om han hadde grunn til å være lei seg eller burde/skulle juble for et britisk sølv. (Foto: Kjell Vigestad)



Etter hvert ble Jake Wightman med på en æresrunde sammen med vinneren og den iren som vant bronse og gratulerte vinneren og viste god sportsånd. Men det store smilet kom aldri fram.