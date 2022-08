Helen Viken Hauge svinger seg gjennom armgangshinderet. (Foto: Arrangøren)



At bare bare vinneren Morten Lund brukte under timen (57.23) på den lengste løypa på 8 km tilsier at løpsarrangør Ingvild M. Johansen hadde lagt runden i skogen til ekstra vanskelig terreng i år. I tillegg til oppbygde hindre var både myrhøl, hogstfelt og tett skog en del av traséen. Vinneren fra Team Lundmoen var over fem minutter foran nestemann i eliteklassen, Nicolai Lujan Foss fra Midgard Hinderløpsklubb. Thomas Rønningen fra Elverum hadde dagens tredje beste tid som vinner av den åpne klassen. Nora Camilla Janzso, også fra Norge største hinderløpsklubb, Midgard, var raskeste kvinne gjennom langløypa på tiden 1.19.11. Den latviske kvartetten med det fryktinngydende navnet Bearslayers var beste lag på 8 km.



Stylter var et nytt innslag i årets Forest Run. (Arrangørfoto)

Også deltakerne på 5 km fikk smake på det krevende skogsterrenget i Melåsberget. Her var trioen i Rørgutta junior, Cato Bakke, Tor Arne Ottershagen og Tobias Johansen, som var best i herreklassen med 1.05.46 og jentene med det tvetydige navnet, "In it (not) to win it", Gunn Hege Myrvold, Ane Øvergård og Birthe Selø, viste at parentesen kunne strykes og knep seieren med 1.21.16.



Hinderløp på lag er samarbeid i praksis. Her er det jentelaget "In it (not) to win it" som sørger for at alle kommer seg over lista. (Arrangørfoto)



"In it (not) to win it" var beste rene jentelag og bestod av (fra venstre) Ane Øvergård, Gunn Hege Myrvold og Birthe Selø. (Arrangørfoto)

Deltakerne i voksenløpet fordelte seg helt likt på de to distansene, og med 29 barn i søndagens barneløp ble det for tredje året på rad rett i overkant av 100 som mestret strabasene i Bootcamp Melåsberget. Det var for øvrig første gang Forest Run brukte EQ-timing til tidtaking og registering - men det var altså slett ikke ikke grunnen til at løpstidene ble en del lengre i år...



Over og under. (Arrangørfoto)



I mål med et smil! (Arrangørfoto)



Medalje og drikke falt i smak etter fullført løp. (Arrangørfoto)



Resultater Forest Run 20.08.2022: 8 km elite kvinner Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid Etter 1 Nora Camilla Janzso Midgard Hinderløpsklubb 1:19:11 0:00 2 Mari Øyvåg Midgard Hinderløpsklubb 2:22:27 1:03:16 8 km elite menn 1 Morten Lund Team Lundmoen 57:23 0:00 2 Nicolai Lujan Foss Midgard Hinderløpsklubb 1:02:50 5:27 3 Simen Westre Midgard Hinderløpsklubb 1:11:22 13:59 4 Robert Paulsbyen 1:13:06 15:43 5 Roger Pettersen ELVERUM 1:15:24 18:01 6 Atle Norstad GREÅKER 1:26:36 29:13 7 Marcus Bråthen Midgard Hinderløpsklubb 1:30:41 33:18 8 km åpen klasse kvinner 1 Kristin Ødegård Rendalen RIDABU 1:35:01 0:00 2 Maja Iversen OTTESTAD 1:41:41 6:40 3 Solveig Solvang Bootcamp Hønefoss 1:55:18 20:17 4 Pia Alexandra Johansen HAMAR 2:33:46 58:45 5 Nina Aalstad BÅTSTØ 2:38:47 1:03:46 5 Solveig Saltnes RÅHOLT 2:38:47 1:03:46 7 Julia Skoglund Aalstad Litteraturform. 2:38:48 1:03:47 8 km åpen klasse menn 1 Thomas Rønningen 1:03:07 0:00 2 Markus Pedersen 1:03:40 0:33 3 Ola Pedersen 1:15:36 12:29 4 Ola Severin 1:16:37 13:30 5 Halvor Oustad 1:19:28 16:21 6 Sven Malmgren OPPEGÅRD 1:25:52 22:45 7 Kai Roger Emmerud Bootcamp Hønefoss 1:28:05 24:58 8 Mikkel Antonsen 1:55:51 52:44 9 Kim Piang-Nee OSLO 2:02:19 59:12 10 Christian Michael Werth Midgard 2:02:22 59:15 11 Eirik Johansen HØNEFOSS 2:08:35 1:05:28 12 Matias Limoseth Sveen LØTEN 2:17:45 1:14:38 12 Hans Johan Sveen FLUBERG 2:17:45 1:14:38 14 Kai Andrè Lorentzen GJØVIK 2:34:17 1:31:10 8 km lag- flest kvinner 1 Lita Jakusconoka Bearslayers 1:56:49 0:00 1 Baiba Okmane Bearslayers 1:56:49 0:00 1 Aleksejs Jakusconoks Bearslayers 1:56:48 0:00 2 Mareks Kezberis Bearslayers 1:56:49 0:01 3 Jørg Lian F.U.D. 2:19:42 22:54 4 Christoffer Grafsrønningen F.U.D. 2:19:43 22:55 4 Edias Langnes_grafsrønningen F.U.D. 2:19:43 22:55 5 km familie kvinner 1 Anja Høibråten Midgard Hinderløpsklubb 1:32:39 0:00 2 Elida Berge TimberRunners 2:06:49 34:10 3 Hanne Sigstad TimberRunners 2:06:53 34:14 4 Kristin Sigstad TimberRunners 2:06:53 1:01:10 5 Helen Viken Hauge Trønderbataljonen 2:08:43 36:04 6 Andrine Hauge Trønderbataljonen 2:08:44 36:05 7 Katrine Aagård Trønderbataljonen 2:08:47 36:08 5 km familie menn 1 Linus Høibraaten Midgard Hinderløpsklubb 1:32:38 0:00 2 Arve Gjermundshaug Team Søbakken 1:46:50 14:12 3 Håkon Fjellberg Gjermundshaug Team Søbakken 1:47:08 14:30 3 Liam Nystuen Knashaug Team Søbakken 1:47:08 14:30 5 Georg Fjellberg Gjermundshaug Team Søbakken 1:47:10 14:32 5 Kevin Joramo-Forsberg Team Søbakken 1:47:10 14:32 7 Lucas Berge TimberRunners 2:06:48 34:10 7 Ole Sigstad TimberRunners 2:06:48 34:10 9 Brede Aagård Hallonen Trønderbataljonen 2:08:39 36:01 5 km lag kvinner 1 Silje Langmyren Langmyren 1:20:02 0:00 2 Gunn Hege Myrvold In it (not) to win it 1:21:15 1:13 2 Ane Øvergård In it (not) to win it 1:21:15 1:13 4 Birthe Selø In it (not) to win it 1:21:16 1:14 5 Siri Fjeldheim Karlsen Nu jäklar nu kör vi 1:21:56 1:54 5 Marina Rosner Nu jäklar nu kör vi 1:21:56 1:54 7 Ingrid Sætersmoen Team Øksna 1:25:17 5:15 8 Hanne Sætre Team Øksna 1:25:19 5:17 9 Liv Bechmann-Pedersen Biri turtles 1:32:32 12:30 10 Siri Kolbergsrud Biri turtles 1:32:34 12:32 11 Connie Øyvåg The Øyvågs 1:55:33 35:31 5 km lag menn 1 Cato Bakke Rørgutta junior 1:05:43 0:00 2 Tor Arne Ottershagen Rørgutta junior 1:05:45 0:02 3 Tobias Johansen Rørgutta junior 1:05:46 0:03 4 Uno Langmyren Langmyren 1:19:58 14:15 5 Erik Langmyren Langmyren 1:20:02 14:19 6 Emil Myhre Nu jäklar nu kör vi 1:21:56 16:13 7 Daniel Haugrud Biri turtles 1:32:34 26:51 8 Trond Øyvåg The Øyvågs 1:55:34 49:51 9 André Øyvåg The Øyvågs 1:55:36 49:53



