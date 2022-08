O-stafetten Night Hawk ble innledet lørdag kveld med nattetapper, som går som fellesstart for alle etapper. Søndag morgen fortsatte stafetten med jaktstart basert på nattens resultater delt på to. Stafetten har 7 klasser: Herrer, damer, gutter, jenter, veteran-herrer, veteran-damer og åpen. Samme løper kan både løpe natt og dagetapppe. Terreng bestod en blanding av grov og middels kupering, en del myrer og innslag av stier og skiløyper.

Herrene løper totalt 8 etapper og løp Oppsal inn til seier foran Tyrving og Bækkelaget. Oppsals seiersmargin var på 3,41 min, Oppsal fikk dermed full uttelling på første forsøk etter sin økte seniorsatsing. På vinnerlaget løp: Ludvig Rødnes, Ask Olaussen, Håkon Raadal Bjørlo, Vegard Jarvis Westergård og Ola Marius Pedersen.

Dameklassen gikk over 6 etapper og ble vunnet av Nydalen foran Ås-UMB og Oppsal. Nydalen vant her med hele 24,43, min og hadde på vinnerlaget: Siri Ulvestad, Alice Hugosson, Anna Ulvensøen, Marte Narum, Anne M Hausken Nordberg og Helena Karlsson.

Gutteklassen løp 4 etapper og her var det til slutt Fredrikstad, som kunne juble over seieren 7,31 min foran Kongsberg med Asker på 3. plass. På Fredrikstad lag løp Syver Strand Gulbrandsen og Emil Husebye Aamodt.

I jenteklassen ble det løp 4 etapper og her var det svært jevnt etter nattetappene med 3 lag på delt ledelse og hele 7 lag innenfor 39 sekunder, men det ble gode avstander i løpet av de to dagetappene. Her var det tilslutt Halden som kunne løpe inn til seier 5,25 min foran Fredrikstad med Heming på 3. plass. På Haldens vinnerlag løp Inger Anne Svendsby Braarud og Sigrid Schmitt Gran.

Menn veteran ble vunnet av Lillomarka OL med Svein Nygaard og Brynjar Fredheim. Kvinner veteran ble vunnet av Halden, mens Åpen klasse ble vunnet av Fredrikstad.

Resultater