Grenserittet har blitt arrangert hvert år siden prøveåret i 1998. Tross utfordringer med å gjennomføre arrangement i "pandemi-årene" 2020 og 2021, klarte Grenserittet å gjennomføre ritt i en "light-versjon" tilpasset de da gjeldende smittevernsreglene. Det innebar blant annet forkortet løype (58 og 29 km) og sterk begrensning i antall deltakere. Kryssing av landegrenser kunne heller ikke gjennomføres, så start og mål var lagt til Ertemarka utenfor Halden sentrum. Et slikt initiativ og kreativitet skal arrangøren ha all honnør for.



Men nå er situasjonen heldigvis annerledes og Grenserittet kunne lørdag igjen gjennomføre et arrangement tilsvarende det som siste ble arrangert i 2019. Det vil si den "klassiske" løypa på 80 km med start i Strømstad og målgang på Fredriksten Festning i Halden. I tillegg ble det arrangert Grenserittet MIDT og ungdomsritt der deltakerne syklet siste halvdel av løypa (36 km). Det var også egne klasser for el-sykkel og gravelbike/grussykkel. Og på dagen før hovedrittet, altså fredag, ble det arrangert barneritt på festningen.



Norsk og svensk seier

I det 80 km lange "hovedrittet" fra Strømstad til Halden var det Ole Hem, Romeriksåsen SK som til slutt vant på 2.29.42. Men kun 13 sekunder bak fulgte Martin Røste Omdahl, Raufoss & Gjøvik SK på 2.29.55. På 3. plass totalt kom Tormod Weydahl, Ottadalen SK på 2.31.27.



Blant kvinnene ble det svensk seier til Teresa Andersson som kom i mål på 2.58.18. Hun hadde litt over seks minutters margin ned til Sigrid Andrea Fløgstad, Moss CK som kom i mål på 3.04.30. På 3. plass totalt var Marit Fenstad, SK Rye sykkel på 3.14.11. Sistnevnte var for øvrig også vinner i kvinneklassen 50-54 år.



Kondis kommer tilbake med oversikt over vinnere i alle aldersklasser og enda flere bilder



I Kondis sitt bildearkiv kan du se og kjøpe bilder fra årets Grenseritt



Alle resultater fra Grenserittet 2022

Resultater Grenserittet Familie



Ole Hem, Romeriksåsen SK vant til slutt Grenserittet på tiden 2.29.42. Tretten sekunder bak fulgte Martin Røste Omdahl på Raufoss & Gjøvik SK. (Foto: Bjørn Johannessen)



Med drøyt seks minutters margin ble det svensk seier i kvinneklassen til Terese Andersson. Hun syklet på 2.58.18. (Foto: Bjørn Johannessen)



De 10 beste menn totalt på 80 km

1 Ole Hem NOR Romeriksåsen SK Menn senior 02:29:42 2 Martin Røste Omdahl NOR Raufoss & Gjøvik SK Menn senior 02:29:55 3 Tormod Weydahl NOR Ottadalen SK / HUNTON HARD ROCX Menn senior 02:31:27 4 Ole Sigurd Rekdahl NOR Halden CK Menn senior 02:31:29 5 Ådne Holter NOR Lillehammer CK Menn senior 02:32:20 6 Sindre Sagbakken NOR Lillehammer CK Menn senior 02:35:45 7 Vidar Mehl NOR Raufoss & Gjøvik SK / HUNTON HARD ROCX Menn senior 02:35:46 8 Håvard Gjeldnes NOR Trollheimen SK Menn senior 02:35:47 9 Østen Brovold Midtsundstad NOR Solør CK Menn junior 02:35:52 10 Sverre Schøyen Stiansen NOR Lillehammer CK Menn senior 02:36:36



De 10 beste kvinner totalt på 80 km

1 Terese Andersson SWE MELLERUD Kvinne senior 02:58:18 2 Sigrid Andrea Fløgstad NOR Moss CK Kvinne senior 03:04:30 3 Marit Fenstad NOR SK Rye sykkel K50-54 03:14:11 4 Malin Karlsen NOR Soon CK Kvinne junior 03:16:10 5 Kristin Ankile NOR Drammen CK K55-59 03:19:03 6 Karoline Løkken NOR Savalen SK / Team Foss Sport K30-34 03:21:03 7 Birte Marie Skofteland NOR Bærum OCK K55-59 03:23:55 8 Anette Bjerve NOR SK Rye sykkel K55-59 03:28:24 9 Wenche Hoel NOR Ådal IL K60-64 03:28:25 10 Gro Hansen NOR Søgne Cykleklubb K40-44 03:29:36



Nedgang i deltakelsen

Siden toppåret i 2013, da det var 6621 fullførende deltakere på 80 km, har det vært en nedadgående trend i antall deltakere. Dette gjelder ikke bare Grenserittet, men generelt også andre sykkelritt. Sist Grenserittet ble gjennomført på normalt vis, altså i 2019, var det 2079 fullførende deltakere på 80 km. I år var tilsvarende tall 839 fullførende. Altså mer enn en halvering av deltakere.



Tar vi med de 122 som syklet den 36 km lange løypa (siste del av langløypa), så blir det i år 961 fullførende deltakere i Grenserittet. Fredagens barneritt kommer utenom.



Vi har sett det i andre mosjonsarrangement i år også; etter to år med avlysninger, eller i beste fall begrensninger, har det være svært krevende å komme tilbake på samme deltakernivå som før pandemien. Og i dette tilfellet altså til tross for at Grenserittet har vist både kreativitet og dyktighet og klart å holde liv i arrangementet også i pandemi-årene. Forhåpentligvis kommer deltakernivået etter et par års normalt arrangement seg opp (minst) på samme nivå som før pandemien.



Antall deltakere i 2022

80 km Fullførende Grenserittet 730 Elite 36 Allroad/Gravel 36 EL 80 km 4 Bilia Grenserittet 33 Totalt på 80 km 839 36 km Fullførende Midt/Ung 56 EL Midt 3 Familie 27 Bilia Midt 36 Totalt på 36 km 122 TOTALT 961

Kondis kommer tilbake med oversikt over vinnere i alle aldersklasser og enda flere bilder



Alle resultater fra Grenserittet 2022

Resultater Grenserittet Familie



Grenserittets nettside



Se samleside for alle tidligere års kondis.no-reportasjer fra Grenserittet



Målgang på festningen: I år kunne igjen målgang finne sted på historiske Fredriksten Festning i Halden. (Foto: Bjørn Johannessen)



Grenserittets historikk og deltakerutvikling

Etter et prøveår i 1998 ble Grenserittet offisielt arrangert første gang i 1999. Årets ritt var dermed det 24. offisielle Grenserittet.



Grenserittet 1999 - 2022

Fullførende deltakere på 80 km:

2022: 839

2021: 279 i Grenserittet Light

2020: 151 i Grenserittet Light

2019: 2079

2018: 2301

2017: 2447

2016: 3357

2015: 4606

2014: 6284

2013: 6621

2012: 6510

2011: 6312

2010: 6429

2009: 5370

2008: 4941

2007: 3448

2006: 2667

2005: 2194



Påmeldte deltakere:

2004: 2100

2003: 1650

2002: 1350

2001: 1150

2000: 950

1999: 650

....

1998: 130 (prøveritt)