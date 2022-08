Kondisløpets høydemetersanking er et virtuelt løp du kan delta i hvor du vil. Etter hver treningstur kan du oppdatere resultatlista med høydemetrene du tilbakela på turen. Du kan samle høydemeter på både gå- og løpeturer. Det er løpesko i premie til beste mann og kvinne i løpet av måneden. I tillegg er det en rekke uttrekkspremier der alt som kreves for å være med i trekningen er at du har klart å registrere minst én høydemeter på treningsturer i løpet av september.

Her kan du lese mer om premiene en kan vinne.

Her kan du lese mer om Kondisløpets høydemetersanking og melde på løpet.

Etter at du har meldt på løpet, vil du motta en e-post med en lenke som du bruker når du skal legge inn resultatene dine etter en trenignstur. Du bruker den samme lenken hver gang du vil oppdatere resultatene dine.

Lykke til!