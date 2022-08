Kilian Jornet er en av grunnleggerne av merket NNormal som nå lanserer sin første løpesko. Skoen er lett, veier 200 gram (US 9), og har en mellomsålehøyde på 23,5 mm i hælen og 17,5 mm i forfoten. Altså et dropp på 6 mm. Til tross for den lave vekta skal skoen ha god støtdemping og stabilitet.





Skoen, som er oppkalt etter det 1110 meter høye fjellet Kjerag i Rogaland, er laget for løpere på alle nivåer. Designteamet jobbet side om side med NNormal-idrettsutøvere som Kilian Jornet for å lage en allsidig sko som skal kunne brukes på alt fra tekniske stier til vei.



– Skoen følger fotens naturlige bevegelser, noe som bidrar til å forhindre muskeltretthet og blemmer. Skoene tilpasser seg deg og du glemmer at du har dem på når du løper, uttaler Kilian Jornet som har løpt 1200 km med en prototype av skoen og brukt dem på flere av sine løpskonkurranser i år.



– Målet vårt med Kjerag var å finne materialer av høyeste kvalitet, banebrytende teknologier, planetvennlige produksjonsprosesser – det beste av alt. For så å bringe dem sammen i en sko som kan brukes til alt fra en VK (vertikal kilometer) til et løp på 100-miles, forklarer Kilian Jornet.



Terrengskoen "Kjerag" vil bli tilgjengelig i Europa i løpet av høsten via nettsiden til NNormal og gjennom butikker som har spesialisert seg på terrengløping.



Mer om NNormal Kjerag kan du lese her.





