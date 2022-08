Lørdag 10. september kl 11:00 blir Saksumdal OPP arrangert for 4. gang. Løpet er 4 km langt, går på stier og grusveg og stiger 380 høydemeter. Det er også mosjonsklasse der det løpes 2,5 km uten tidtaking.



Nytt av året er "Saksumdal ULTRA" som arrangeres dagen etter, søndag 11.september kl. 09:00. Løpet er 50 km og går på stier, grus- og skogsbilveger i flott terreng. Løypa er merket for hver kilometer, og det vil bli ekstra merking i partier hvor stien er utydelig. Men det kan likevel være en fordel å laste ned gpx-fil som man kan følge på klokka for sikkerhets skyld. Underveis er det 3 matstasjoner, og i mål venter det medalje til alle.



Arrangøren frister med en mengde flotte uttrekkspremier fra sine sponsorer.



Påmelding via eqtiming.no - Saksumdal ULTRA og Saksumdal OPP



Se arrangementets Facebook-side