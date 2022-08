For PB Milå har arrangøren valgt det de selv omtaler som en flott og relativt rask løype gjennom Randaberg. Start og mål er midt i hjertet av Randaberg Sentrum. Løypa er kontrollmålt av nasjonal godkjent løypemåler og er på eksakt 10 km.



Selve løpet arrangeres samme dag som "Høstmarken" arrangeres i sentrum av Randaberg, noe som tilsier et yrende folkeliv rundt start- og målområdet. Startskuddet går kl. 12:00.



Fartsholdere er hentet inn fra øverste hylle og er klare til å hjelpe og motivere folk gjennom løypa på gitte tider. Flotte medaljer er satt i bestilling og alle som fullfører løpet får hver sin PB Milå 2022-medalje.



I tillegg blir det pengepremier til de 3 raskeste i kvinne- og herreklassen.

1. plass kr 3000,-

2. plass kr 2000,-

3. plass kr 1000,-



Etter at premiene er delt ut og løpet er avsluttet er det barna sin tur. Det blir gratis barneløp som starter kl. 14:30 og går i en sløyfe gjennom Randaberg Sentrum.



Foruten det vil det være mange aktiviteter i sentrum av Randaberg denne dagen og mye gøy for både voksne og barn.



Påmelding og mer info på arrangementets nettside.

Er du under 18 år får du startkontingenten til halv pris.



Facebook

Instagram