22 år gamle Sigurd Tveit benyttet virkelig muligheten da han fikk anledning til å løpe i et sterkt felt i Szczecin i Polen. Ut fra start la han seg bak inne ved lista, men det åpna seg rom slik at han kunne avansere uten at han måtte gå ut. Ved passering halvveis hadde han tre mann bak seg, og teten passerte 400 m på for Sigurd nokså ideelle 51.26. På bortre langside gikk Sigurd Tveit ut og forbi slik at han lå fjerdeplass inn i siste sving.

På oppløpet ble Sigurd forbiløpt av én mann, men til gjengjeld passerte Sigurd Tveit den britiske storløperen Elliot Giles, som har Europa-rekorden på 800 m innendørs.

Tida til sørlendingen ble så sterk som 1.45,89, og fjerdeplass i det sterke feltet må sies å være meget bra. Sigurds gamle pers var på 1.46,49. Bestetida i Norge i år før kveldens løp hadde Tobias Grønstad med 1.46,02.

Collins Kipruto fra Kenya vant på 1.44,42, mens heimefavoritten, Patryk Dobek, ble nummer to med 1.45,04.

– Forvent ei god tid når Sigurd Tveit løper 800 m på onsdag, for han er i form, fortalte KIF-trener Knut Willy Svendsen til Kondis i en telefonsamtale på mandag.

Vi kan vel bare slå fast at Knut Willy, som i 1991 løp 800 meteren på 1.48,53, har sine ord i behold.



Pos L Bib Athlete Date Of Birth Club/Country Mark Rank 1 6 24 KIPRUTO Collins 94-04-12 KENYA (KEN) 1:44.42 SB 1 2 7 58 DOBEK Patryk 94-02-13 MKL Szczecin (POL) 1:45.04 2 3 2 25 KOITALOL Kitasi 03-05-23 KENYA (KEN) 1:45.24 PB 3 4 1 32 TVEIT Sigurd 00-03-16 NORWAY (NOR) 1:45.89 PB 4 5 5 13 GILES Elliot 94-05-26 GREAT BRITAIN (GBR) 1:46.65 5 6 4 5 SASÍNEK Filip 96-01-08 CZECH REPUBLIC (CZE) 1:46.66 6 7 3 4 DAVIDIK Jakub 02-01-20 CZECH REPUBLIC (CZE) 1:47.08 7 8 2 73 OSTROWSKI Filip 01-07-12 RKS Łódź (POL) 1:48.13 8 8 40 SIERADZKI Patryk 98-10-06 CWZS Zawisza Bydgoszcz SL (POL) DNF



Gollins Kipruto tok en forholdsvis klar seier, mens Sigurs Tveit kjempet seg inn til fjerdeplass, pers og norsk årsbeste. (Foto: fra streamingen av stevnet)