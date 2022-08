Fitbit fortsetter å utvikle modellene i Sense- og Versa-familien, og lanserer nå smartklokkene Sense 2 og Versa 4. Sense 2 og Versa 4 er redesignet til et smalere design som skal gjøre klokkene enda mer behagelige å ha på hele døgnet og de skal være enda enklere å bruke. Den fysiske knappen er tilbake, og klokkene kan også skilte med seks-dagers batteritid og at de lades opp på svært kort tid. Det tar for eksempel kun 12 minutter å lade klokkene for det som tilsvarer ett døgns batteritid.



Klokkene beholder funksjonene som Fitbit er kjent for, og avansert søvnmåling, skrittelling, pulsmåling, aktivitetssensor og stressmåling er også tilgjengelig på de nye modellene.



Sense 2 og Versa 4 vil i tillegg få Google Maps og Google Wallet, som vil bli lansert i løpet av høsten.



Ny sensor måler stress gjennom hele døgnet

For deg som der opptatt av å følge med på egen helse, så er Sense 2 utstyrt med en innebygd sensor kalt "Body Response Sensor" som skal måle kroppens stressrespons kontinuerlig gjennom hele døgnet. Dette vil måles gjennom en kombinasjon av klokkens EDA-sensor, pulsmåling, hjerteratevariabilitet (HRV) og kroppstemperatur, og målet er at klokken skal bidra til å bevisstgjøre hva som skaper stress i hverdagen, slik at du kan gjøre tiltak for å redusere dette. Med hjelp fra Fitbit Premium vil du kunne logge og følge med på din egen stressrespons og korrigere og justere den etter hva du selv føler på.



Fitbit Sense 2: En av de nye funksjonene i Sense 2 er at den skal varsle om uregelmessig hjerterytme. Dette skal kunne hjelpe brukerne med å tidlig oppdage tegn på atrieflimmer.



40 treningsmoduser på klokken

Versa 4 er klokken for deg som liker å være i aktivitet, og smartklokken er nå utstyrt med hele 40 ulike treningsmoduser på selve klokken. I tillegg til «gamle» klassikere som løping, yoga, intervalltrening og sykling, kan klokken nå også skilte med moduser som HIIT, CrossFit, dansing, vektløfting og flere andre.

Fitbit Versa 4: Versa 4 utstyrt med hele 40 ulike treningsmoduser i selve klokken.



AMOLED-fargeskjerm og 10-dagers batteritid

For de som liker å følge med på egen hverdagsaktivitet, men som ikke er ute etter noen smartklokke, er Fitbits nyeste aktivitetsmåler Inspire 3 midt i blinken. Aktivitetsmåleren har fått AMOLED-fargeskjerm som skal gjøre brukeropplevelsen enda bedre og som skal gjøre det lettere å se skjermen i sterkt dagslys. Batteritiden er på hele 10 dager og Inspire 3 er med det godt egnet til å hjelpe deg med å følge med på din aktivitet, skritt, puls og søvnmønster.



Fitbit Inspire 3: Aktivitetsmåleren har fått AMOLED-fargeskjerm som skal gjøre brukeropplevelsen enda bedre og det skal være lettere å se skjermen i sterkt dagslys.



Ny funksjon varsler om uregelmessig hjerterytme

Fitbit fortsetter med denne lanseringen sitt fokus på hjertehelse, og lanserer en ny funksjon som skal varsle om uregelmessig hjerterytme. Dette skal hjelpe brukerne med å tidlig oppdage tegn på atrieflimmer. Funksjonen fungerer ved bruk av fotopletysmografi (forkortet PPG), som er en optisk målemetode som blant annet brukes til å måle pulsfrekvens, og vil kontinuerlig måle uregelmessigheter i hjerterytmen. Ved tegn på atrieflimmer vil brukeren få et push-varsel på telefonen eller i Fitbit-appen. Data presentert på American Heart Association Scientific Sessions i 2021 og publisert i American Heart Journal, viste at Fitbits PPG-deteksjonsalgoritme korrekt identifiserte 98 prosent av atrieflimmer-episodene som var logget. Funksjonen vil være tilgjengelig på Sense 2 innen slutten av august.



Søvnprofiler og søvndyr

Fitbits nyeste modeller er, sammen med Fitbit Premium, også utstyrt med Fitbits siste lansering: Søvnprofiler. Denne funksjonen gir en langvarig analyse av brukernes søvnmønster, beregnet ut fra faktorer som blant annet søvnlengde, tid i dyp søvn og leggetid. Søvndataene er enda enklere å tolke med utvalgte dyrekarakterer, slik at brukerne får mer innsikt og tips til hvordan de kan forbedre egen søvnkvalitet. Søvnfaktorene som er samlet i søvnanalysen gir Fitbit-brukerne et utvalgt søvndyr, der målet er at brukerne lettere skal forstå sin sovestil og sitt søvnmønster. Søvndyrene og søvnprofilen vil vises første dag i hver måned, basert på søvnanalyser fra den foregående måneden. Fitbit har plukket ut seks dyr som brukerne kan «bli», hver valgt for sine distinkte søvnmønstre som korrelerer hvert dyrs atferd med brukerens sovestil og søvnmønster. Søvndyrene vil kunne endres fra måned til måned, basert på hvordan brukerne sover.



Tilgjengelighet

Sense 2 (kr 3199) og Versa 4 (kr 2499) vil kunne kjøpes i Norge fra slutten av september, og Inspire 3 (kr 999) vil kunne kjøpes i Norge fra midten september.



De tre smartklokkene og aktivitetsmålerne er de første produktene Fitbit har utviklet etter at selskapet ble en del av Google-universet.



