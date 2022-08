(Tekst og foto: Stein Arne Negård)

Samlingsplass Lygna skisenter.

Kart og terreng:

Terrenget var en blanding mellom kupert, åpent skogsterreng og flate myrområder. Det var mange brede skiløyper i området med ulikt underlag, både asfalt, grus og myr. Kartet Lygna Nord er utgitt i 2022.

Kveldens løyper:

H 17-20: 4,4 km 12 poster

D 17-20/H15-16: 4,1 km 11 poster

D 15-16: 2,9 km 11 poster

H/D 13-14: 2,4 km 9 poster

H/D 11-12: 1,8 km 8 poster

H/D 10: 1,8 km 8 poster

B-Åpen: 2,4 km 9 poster

C-Åpen 1,8 km 8 poster

N-Åpen 1,5 km 6 poster

Ledertrøyer:

I alle klasser unntatt N-åpen og D/H 10 kommer den som leder sammenlagt til å løpe i en gul ledertrøye. Det er den løperen i hver klasse med flest poeng sammenlagt som løper med den gule ledertrøyen i hvert enkelt løp. I finalen teller de 3 beste av de 4 løpene. Oversikt over poengstillingen for trøyene finnes under løpsinformasjonen i Eventor.

Spesialstrekk:

Det er lagt inn spesialstrekk i alle aldersbestemte klasser utenom H/D 10 og C åpen. Disse strekkene teller med i kampen om de ulike spesialtrøyene. De forskjellige klassene har følgende spesialstrekk:

Klasse - Trøye - Strekk

B-åpen: Spurtmester’n-trøye Fra siste post til mål

C-åpen: Spurtmester’n-trøye Fra siste post til mål

D/H 11-12: Spurtmester’n-trøye Fra siste post til mål

D/H 13-14: Spurtmester’n-trøye Fra siste post til mål

D 15-16: Strekkmester’n-trøye Mellom 6. og 7.post.

H 15-16: Strekkmester’n-trøye Mellom 3. og 4.post.

D 17-20: Strekkmester’n-trøye Mellom 3. og 4.post.

H 17-20: Strekkmester’n-trøye Mellom 3. og 4.post.

Hvis samme person leder både sammenlagt og i kampen om spesialtrøyene, vil denne løpe med den gule ledertrøyen. Nr. 2 på lista for spesialtrøyene løper med spesialtrøyene. Alle trøyer deles ut før hvert løp. Trøyene vinnes til odel og eie etter finalen. Hver løper kan bare vinne en trøye.

I alt stilte 110 løpere til start. OL Vallset/Stange hadde flest løpere med 27 foran Vang OL med 24.

Kveldens klassevinnere:

D17-20: Synne Sandven, Notodden OL

H17-20: Tobias Tronbøl Lium, IL Koll

D15-16: Mina Bleken Rud, Vang OL

H15-16: Even Lien, Gjø-Vard OL

D13-14: Magnhild Kleppa Madslien, Lillehammer OK

H13-14: Aksel Tonjer Fingarsen, Elverum OK

D11-12: Eline Kjøs, Lillehammer OK

H11-12: Erik Beitdokken, Lillehammer OK

D10: 9 deltakere

H10: 2 deltakere

C-Åpen: Martin Lien Støen, Lillehammer OK

B-Åpen: Emilie Kloppbakken Stenbrenden, Snertingdal IF Orientering

N-Åpen: 17 deltakere, bare vinnere

Finalen i årets Nammo-cup:

Femte og siste løpo i Nammo-cupen går lørdag 17. september da Gjø-Vard OL arrangerer finale med jaktstart fra Reinsvolldammen basert på de andre løpene. Det blir en spennende finale i flere av klassene da det er delt ledelse.



Hjemmesiden til Mjøs-O



OL Vallset/Stange har rekruttert meget bra de siste årene og hadde hele 27 løpere med på Lygna.