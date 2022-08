Arrangørene av Åsane Løpskarusell hadde tatt værmeldingen på alvor og meldte dagen før løpet at hvis det varslede styrtregnet med tordenbyger kom så kunne løpet bli avlyst. Men været viste seg å være helt perfekt for løping: varmt, men med fuktig luft som ga et friskere preg.

De var flest deltakere på 5 km: 70 løpere fullførte her mens 16 gjennomførte 10 kilometer.

På 10 kilometer stilte Grethe Jørgensen og gjorde et godt løp på 42:40, som er ny personlig bestetid. Hun pleier vanligvis å løpe 5 km. Det var kun en mann som var foran henne i mål, Kristian Mo.

På 5 km var de raskeste denne gangen Helge Simmenes og Hanne Stamnesfet Næss.

De tre beste menn på 5 kilometer: Leif Nordland, Helge Simmenes og Jørge Eriksen.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 608 Helge Simmenes TERTNES M40-44 18:07 2 1053 Leif Nordland HSI M55-59 19:35 3 574 Jørge Eriksen Åsane Vgs. M23-34 19:40 4 561 Eirik Nøtsund Brogjengen M35-39 20:05 5 604 Viktor Olson TERTNES M23-34 20:25 6 524 Jan Hellerud INDRE ARNA M55-59 20:36 7 525 Stian Vik Åsane Vgs. M23-34 20:55 8 507 Linus H. Andersson Norna-Salhus IL M12-13 21:09 9 474 Eirik Leknessund Norna-Salhus IL M16-17 21:17 10 568 John-Vidar Hjørnevik HAUGLANDSHELLA M55-59 21:45 11 472 Geir Hundvebakke BERGEN M55-59 21:58 12 550 Sebastian Gjelsvik Åsane Vgs. M23-34 22:07 13 460 Jan-Erik Erichsen FLAKTVEIT M40-44 22:16

Tre beste kvinner 5 km: Tonje Fløystad, Hanne Stamnesfet Næss og Veronika Ask Stuksrud. Veronika vant i fjor Knarvikmila Extreme og hun kunne etter løpet fortelle at hun skal delta i år også.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1050 Hanne Stamnesfet Næss Ask-Friidrett K18-19 20:38 2 564 Veronika Ask Stuksrud Idrett Uten Alkohol K23-34 22:54 3 701 Tonje Fløystad Ebats K55-59 23:49 4 552 Anette Alvær MJØLKERÅEN K35-39 24:07 5 573 Hanne Liland Varegg Fleridrett K50-54 24:24 6 518 Anke. Seldal TERTNES K50-54 24:39 7 602 Camilla Opedal MJØLKERÅEN K40-44 25:20 8 703 Christine Bergvatn FØRDE K40-44 25:21 7 591 Hongyan Lu BERGEN K50-54 26:18 8 542 Hege Andersen ULSET K45-49 27:14 9 519 Janne R Birkeland TERTNES K45-49 27:22 10 697 Kristin Fyhn ULSET K40-44 27:25 11 498 Bjørg Fagnastøl Telesport Bergen K60-64 27:39 12 480 Anita Wiik MJØLKERÅEN K40-44 27:43 13 434 Ann Kristin Johannessen ULSET K40-44 27:43 14 435 Siri Margrete Kleppe ULSET K23-34 28:07 14 548 Anne Karin Larsen TERTNES K50-54 28:27 15 1060 Astrid Nysæter ØVRE ERVIK K50-54 28:33



Ut fra start på 5 km.



Georg Lexander er godt i gang.



Halvor Aas.



Kristian Mo var raskeste mann på 10 km.

Resultat menn 10 km

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 424 Kristian Mo Moneset Motbakkelaug M40-44 39:55 2 346 Jan Silgjerd FLAKTVEIT M50-54 43:25 3 1057 Øyvind Risnes Ask Friidrett / Grønneviken AS M55-59 44:03 4 607 Georg Lexander MJØLKERÅEN M40-44 45:43 5 1058 Birger Johan Blom IL Fri M55-59 46:26 6 471 Idar Birkeland ALVERSUND M50-54 48:03 7 476 Endre Thomassen Norconsult BIL M23-34 49:04 8 565 Are Flekke Norna-Salhus IL M23-34 49:12 9 423 John Mohus MORVIK M60-64 49:13 9 466 Halvor Aas EIDSVÅGNESET M60-64 51:30 10 1056 Fredrik Stausland Sbanken M23-34 51:55 9 481 Kåre Kalsaas NYBORG M70-74 59:10 10 535 Asbjørn Kvernrød Gular / Team Sportsmanden M75+ 1:01:31



Grethe Jørgensen er en av veteranene som har deltatt mange ganger i Åsane Løpskarusell. I dag var hun raskeste kvinne på 10 km, med ny pers på distansen. Hun satser nå på å løpe både 5 og 10 km på Knarvikmila. Litt utfordrende siden de går den samme dagen.

Resultat kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 513 Grethe Jørgensen Fil Aks-77 K45-49 42:40 2 482 Tone Årdal ULSET K50-54 50:52 1 615 Hanne Bjørke Team Hanne K45-49 56:46



Therese L Hansen ut fra start.



Janne Pedersen.



Jonas Hagen.



Målgang for Tone Årdal.



Hanne Stamnesfet Næss var denne gang den klart raskeste kvinne på 5 km. Hun løper for Ask-Friidrett, og hun kunne fortelle at hun driver både med svømming og løping.