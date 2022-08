Av: Dag Eliassen og Rune Helle

Jesper Lundin og Vebjørn Hovdejord (19) satte begge solide perser og klart årsbeste da de gikk til topps i hver sin klasse på 3000 meter hinder. Lundin vant spurten mellom de to da han gjorde 8.55,70 med Hovdejord (8.55,97) like bak.

Begge stod med årsbeste fra hoved NM på 9.03.

– For meg var det en stor lettelse å løpe så bra etter et mislykket junior VM, sier Vebjørn som gjorde 9.24 i Colombia. Snøgg-gutten leverte da sin klart svakeste prestasjon for året.

– Jeg hadde en vanskelig vår med mye skader. Jeg var ikke klar for å konkurrere før til hoved-NM. Her ble det en gledelig bronse på hinder, sier Vebjørn som da også kvalifiserte seg for mestersterkapet i Sør-Amerika.

Snøgg-gutten ble nummer syv på 5000 meter under U-20 EM i Estland i fjor.

– Jeg skulle mer enn gjerne løpt den øvelsen på VM i år også, men jeg fikk bare en sjanse til å ta kravet på grunn av skaden. Da var jeg langt bak, understreker Vebjørn.

Jesper Lundin var også for første gang under ni minutter.

– Vi er begge fornøyd med tiden, understreker de to.

Vegard Warnes (19) som ble nummer to i yngste klasse var ikke like tilfreds.

– Et bra, men ikke veldig godt løp, oppsummerte han etter 9.08,79. En ørliten pers, men fremdeles noen tideler bak U-20 VM-kravet som han har jaktet i hele vår.

– Mesterskapet har vært, men jeg er sulten på å ta kravet likevel for prestisjens skyld, avslutter han.

Resultat 3000 meter hinder U23 menn:

Plass: Startnr: Navn: klubb SB: PB: Resultat: 1 61 Jesper Andreas Matsson Lundin BUL-Tromsø 9,03,54 9,03,54 8,55,70 New PB 2 127 André Seliussen Gneist,IL 9,52,74 10,21,54 New PB 112 Andreas Vågen FRI IL 10,05,62 DNS

Resultat 3000 meter hinder U20 menn:

Plass: Startnr: Navn: klubb SB: PB: Resultat: 1 374 Vebjørn Hovdejord Snøgg 9,03,57 9,01,34 8,55,97 New PB 2 421 Vegard Vesterhaug Warnes Svorkmo N.O.I. 9,08,91 9,08,91 9,08,89 New PB 3 255 Didrik Røssum Jensen Nittedal IL 9,11,84 9,11,84 9,27,31

Resultat 3000 meter hinder U23 kvinner:

Plass: Startnr: Navn: klubb SB: PB: Resultat: 1 175 Vilde Våge Henriksen Haugesund IL 10,18,52 10,13,75 10,27,10

Resultat 3000 meter hinder U20 kvinner: