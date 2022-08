(Tekst og foto: Stein Arne Negård)



Dina Ttorgersen vant D19-20.



I D/H 19-20 vant Dina Torgersen, Fredrikstad SK (ikke KM) og Sigurd Kvamme, OL Toten-Troll. I D/H 17-18 vant June Rognstad Bekkevold, Løten OL og Lars Lien, Gjø-Vard OL

I D/H 15-16 vant Mina Bleken Rud, Vang OL og Even Lien, Gjø-Vard OL Øvrige klassevinnere - se klasseresultater under.

KM klasser:

Klasser Lengde D Lengde H

D/H 17-18 5600 m 6440 m

D/H 19-20 6440 m 7410 m

D/H 21- 7410 m 9570m

D/H 35- 5600 m 7410 m

D/H 40- 5130 m 6440 m

D/H 45- 5130 m 6440 m

D/H 50- 4880 m 5600 m

D/H 55- 4880 m 5600 m

D/H 60- 3710 m 5130 m

D/H 65- 3710 m 4880 m

D/H 70- 3230 m 3710 m

D/H 75- 3230 m 3710 m

D/H 80- 3230 m 3230 m

D/H 85- 3230 m 3230 m



Kart og terreng:

Kartet er opprinnelig fra 2011 og revidert 2012-2022. Nytt kart over området ble ikke ferdig og vi har på KM-langdistanse valgt å bruke et litt eldre kart. Kartet er jevnlig holdt vedlike og holder bra kvalitet. De lengste løypene vil komme i kontakt av hogst av eldre dato. Her er overgangen mellom ulik vegetasjon diffuse. Gjelder også myrer

Terrenget er åpent og diffus. En del grøfter og hogst av ulik alder. De lengste løypene får en del diffus og detaljfattig skråli. De kortere løypene får flatt terreng med åpen skog og en del stier og grøfter.



June Rognstad Bekkevold vant D17-18.



Sigurd Kvamme vant H19-20.



Even Lien vant H15-16​.



Lars Lien vant H17-18.



Mina Bleken Rud vant D15-16.



Sofie Johansson vant D21​.



Håvard Lucasen vant H21.

