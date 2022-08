Anita Iversen Lilleskare var den suverent raskeste kvinne opp til toppen, han var over tre minutter foran nest beste, Anne-Mette Juuhl. Litt jevnere i toppen var det på mennenes resultatliste der Yngve Kiserud står øverst foran Jens Dybvik og Lars-Olav Måkestad Apold.

Årets Løvstakken Opp gikk samtidig med Styrkeprøven Rett Vest, så det var noen enda mer slitne løpere innimellom de som skulle til Løvstakken denne gangen. For dem var Løvstakken bare ett av 8 fjell som skulle overvinnes.

Det var også en stor variasjon av løpere, her var flere familier med små barn som hadde tatt utfordringen med å gå på Løvstakken. Det var klasser både for tidtaking og turklasse uten tidtaking.

De beste kvinner i Løvstakken Opp.

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 641 Anita Iversen Lilleskare BFG Bergen Løpeklubb Kvinner 40-44 16:35 2 653 Anne-Mette Juuhl Gular Kvinner 35-39 19:53 3 638 Kari-Anne Simonsen ISDALSTØ Kvinner 40-44 21:07 0 71 Marit Helen Ebbesen BERGEN Mosjon Aktiv 22:06 0 62 Henriette Nilsen Munthe-Kaas Varegg Fleridrett / Varegg Fjellgeitene Mosjon Aktiv 23:44 4 607 Karen Wærdahl STRAUMSGREND Kvinner 35-39 24:16 5 652 Elin Hatlelid Olsen PARADIS Kvinner 35-39 25:12 6 603 Kine Dræge BØNES Kvinner 23-34 30:11 0 54 Kristine Myklebust BERGEN Mosjon Aktiv 30:19 7 611 Annette Skjærpe Elvedahl LAKSEVÅG Kvinner 40-44 31:52 8 610 Åsemor Dikkanen Team Fisa Raskt Kvinner 40-44 33:38

Det ble Yngve Kiserud som ble den raskeste mannen til topp av Løvstakken. 14:50 brukte han på turen.

De beste menn i Løvstakken Opp:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 627 Yngve Kiserud BFG Bergen Løpeklubb / Drevelin Aktiv Menn 40-44 14:50 2 628 Jens Dybvik BFG Bergen Løpeklubb / BFG Bergen Løpeklubb / Menn 35-39 15:05 3 635 Lars-Olav Måkestad Apold Gular Menn 23-34 15:19 0 66 Andreas Fleten Nielsen Varegg Fleridrett Mosjon Aktiv 15:34 0 70 Vegard Magnussen Fjellgeitene Mosjon Aktiv 15:55 4 642 Jonas Iversen Lilleskare Fil Aks-77 Gutter 14-15 15:59 5 631 Tristan Kahrs Guldbrandsen Viking / Tif Viking Gutter 14-15 16:02 6 649 Mikkel Espolin Birkeland BERGEN Menn 23-34 16:18 0 69 Oskar Eidsheim Snøfri A/S Mosjon Aktiv 16:30 7 637 Anders Søyland Viking Menn 50-54 16:41 0 68 Samuel Langeland Snøfri A/S Mosjon Aktiv 17:39 8 633 Adrian Hauge Haugland RLK Menn 20-22 17:48 9 620 Tore Instebø Varegg Fleridrett / Fjellgeitene Menn 50-54 18:16 10 630 Åsmund Kiserud Nymark IL Gutter 14-15 18:33 11 609 Oliver Skålevik Evensen KALANDSEIDET Menn 35-39 18:49 12 612 Ole Hjortland Fjellgeitene Menn 40-44 19:01 13 650 Jens Karlsson STOCKHOLM Menn 40-44 19:02 14 606 Didac Martin Fernandez BERGEN Menn 23-34 19:41 15 602 Kevin Gloppen Loddefjordløperne Gutter 18-19 19:45



Premipallen menn: Lars-Olav Måkestad Apold, Yngve Kiserud og Jens Dybvik. (Foto: Tom Roger Johansen)



Premiepallen kvinner: Anne-Mette Juuhl, Anita Iversen Lilleskare og Kari-Anne Simonsen. (Foto: Tom Roger Johansen)



Nesten-pallen: fjerdeplass til Andreas Fleten Nielsen.



Vegard Magnussen.



Et flott løp av unge Jonas Iversen Lilleskare. Han pleier vanligvis å delta sammen med sin bror, men Andreas er for tiden skadet.



Patricia Viviana Alme Flataker var den som i sin tid startet Løvstakken Opp. I dag var hun ikke deltager, men hun hadde med seg unge Kevin som hadde startnummer. Hun har ikke lenger noe med arrangementet å gjøre, men Patricia er ivrig arrangør av Fakkeltoget på Løvstakken som går hvert år i november.



Yngste deltager? Vi fikk oppgitt at alderen var to og et halvt år på denne unge deltakeren.



Henriette Nilsen Munthe-Kaas.



Adrian Hauge Haugland og Bjarte Bolstad.



Karen Wærdahl.



Jostein Henanger, Hedda Henanger og Elinor Woxen.



Lilli Tichy.







Erik Øvergaard Aarvik.

Alle bilder unntatt premiepallbildene er tatt av Arne Dag Myking.