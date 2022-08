Den lengste løypen på 14 km starter i Spjelkavik og ender på Grønnevollen ved Frielebu på Emblem. Den korte på 7 km starter som tidligere på Emblemssanden og går via Akslasetra til mål på Grønnevollen. Dessuten er det et kortere motbakkeløp for yngre løpere, kalt Ungdomsløpet. Det blei tatt passeringstider på de to lengste distansene ved Røssevollvatnet og ved Frielebu.

Etter løpet var det premieutdeling, speakertjeneste og bevertning ved Frielebu. Forruten løpet var det flere hundre som deltok på barneløp, turmars og turbingo. Alt overskudd gikk til veldedig formål.

Det lengste løpet blei vunnet av Marcus Megrund, Valder IL i herreklassen på tiden 1.20.48. Beste kvinne blei Mari Torvanger, Bremanger Motbakkelag med 1.42.44. Den korte løypa blei vunnet av Per Inge Bjørnestad, Velledalen IL på 34.40 og Maria Birthe Nerem, Ålesund med tiden 40.13.

Været oppe på fjellet var bra med lite vind, oppholdsvær og 10 grader ved mål. Den lengste løypen over fjellet var våt og sleip etter all nedbøren den siste tiden. Det blei rapportert om flere fall, men ikke noe alvorlig skade.

Neste løp i Ålesund blir Blodslitet over byfjellet Aksla onsdag 7. september.

Vinner og den mest utholdige kvinnen i dag var Mari Torvanger fra Bremanger



Linda Hovde var beste ålesundkvinne, selv om hun opprinnelig kommer fra Stranda



Louise Skak blei tredje beste kvinne på langløypen. Dette var det siste løpet for Louise i Ålesund for denne gang. Nå flytter hun til Alta der hun også vil bruke en del tid på hundekjøring.



Marcus Megrund vant det lengste løpet med nesten seks minutt på andremann



Fjellmannen Mattias Dahlberg er oprrinelig svensk, men bor i området og representerer Emblem IL



På tredjeplass kom Jørgen Jareid



I den kortere løypen blei Maria Birthe Nerem (23) beste kvinne. Startnr. 27 er Vidar Meland Ødegård og nummer 30 er Odd Jarle Døving



Nest beste kvinne blei May Evy Nesheim



Nummer tre blei Camiila Ytterland



Per Inge Bjørnestad blei beste herreløper i den korte løypen



Frode Mauren la beslag på andreplassen



Geir Myren blir nummer tre



Velledalen IL er alltid godt representert, her ved Marianne Fløttum til venstre. Vider ser vi Frode Mauren, Per Inge Bjørnestad og May Evy Nesheim



Men de to beste tidene i dag var det disse to som fikk, Marcus Megrund (lang løype) og Per Inge Bjørnestad (kort løype)