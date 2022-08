De to siste årene har pandemien satt en stopper for Norges sydligste og nest eldste maraton. Men på lørdag gikk løpet for 41.gang. Til sammen stilte over 500 løpere til start i Bryggegaten ved Giert Karis plass. 46 løp maraton, 218 halvmaraton og 267 løp mila. I tillegg prøvde mange seg i familieløypen.





Start for maraton kl 10.00. (Foto: arrangøren)

SKRYTER AV LØYPEN

Kim Bertheussen fra Kristiansand var først helmaratonløper som krysset mållinjen. Tiden ble stanset på imponerende 2.46.00. I år var det helt ny løypetrasé, som gikk gjennom sentrum, Furulunden og langs Sjøsanden, dermed ble det også en løyperekord.

- Det var veldig artig og et flott publikum som heiet langs veien, sier han.

Han skryter av den nye løypen og sier, «Det var en helt topp løye. Veldig flat, få svinger og flott landskap som gjorde at man kunne drømme seg litt bort.»

- Kan man drømme seg bort når man løper maraton?

- Litt i starten i hvert fall.

I målområdet hadde familien stilt seg opp som heiagjeng. Sønnen Birk, som fylte åtte år på lørdag, deltok i familieløypen.

- Det var veldig gøy, sier han.

Beste kvinne var her Randi Marie Dyrkolbotn, MHI, med tiden 3.05.05.





Kim Bertheussen langs Sjøsanden. (Foto: arrangøren)





Randi Dyrkolbotn beste kvinne på maraton. (Foto: arrangøren)

Maraton menn (26 deltakere): Pl. Navn Klubb Tid Etter 1 Kim Bertheussen 02:46:00 +0:00 2 Thor Martin Pedersen KRISTIANSAND S 03:07:43 +21:43 3 Simon Odland Varhaug IL 03:10:56 +24:56 4 Johnny Hansen Kristiansand Løpeklubb 03:15:27 +29:27 5 Jan Magnus Brevik Romerike Ultraløperklubb 03:19:26 +33:26 6 Kim Håland Varhaug IL / Løpegøy 03:20:07 +34:07 7 Norvald Andreassen Grimstad Løpeklubb 03:21:48 +35:48 8 Marthon Hetland Egersunds IK 03:28:00 +42:00 9 Owe André Mikkelsen Egersunds I.K 03:30:26 +44:26 10 Odd Gunnar Tveit Birkenes IL 03:35:40 +49:40 Maraton kvinner (11 deltakere) 1 Randi Marie Dyrkolbotn Mandal og Halse IL-Friidrett 03:05:05 +0:00 2 Inger Dagny Saanum GE Healthcare 03:08:42 +3:37 3 Oddveig Odland Varhaug IL / Varhaug 03:11:27 +6:22 4 Melinda Frigstad Kvinesdal IL 03:14:38 +9:33 5 Anne-Lill Larsen Mhi 03:45:14 +40:09

VANT HALVMARATON

Blant halvmaratonløperne var det 54 år gamle Jaroslaw Sosin fra Grimstad løpeklubb som kom først i mål, 1.18.27.

- Det var en flat og fin løype. Men det var litt varmt, sier han.

Sosin er en aktiv løper og anslår at han tilbakelegger 70-80 kilometer i uken. Han har også deltatt i Hamburg Maraton.

- Jeg er godt fornøyd med dagens løp. Det var moro, sier han.

84-ÅRING PÅ HALVMARATON

Den eldste deltakeren var Signy Henden Rustlie (84) fra Nordfjord. Hun er søster til den avdøde maratonkongen Jon Svein Henden, som totalt løp 198 maraton, og som var den første til å fullføre 100 maraton.

En stund etter at broren døde, fant hun ut at hun ønsket å ta opp arven etter broren.

- Jeg meldte meg på New York maraton. Det var mitt første maraton, og det var så sosialt. Grete Waitz deltok også, forteller hun. Siden har det blitt omtrent 125 maratoner rundt om i verden. Hun har også løpt maraton i Mandal for noen år siden. I år stilte hun på halvmaraton.

- Jeg tar det pent i starten, og så kommer jeg nok i mål, sier den spreke 84-åringen.

Halvmaraton menn (128 deltakere) Pl Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Jaroslaw Sosin Grimstad Planteskole M50-54 01:18:27 +0:00 2 Sivert Oftedal Mandal og Halse IL-Friidrett M23-34 01:22:24 +3:57 3 Gaute Grastveit KRISTIANSAND S M45-49 01:23:09 +4:42 4 Tormod Klungland Per Klungland M50-54 01:23:50 +5:23 5 Bård Johannessen Kristiansand Triathlonklubb M35-39 01:24:06 +5:39 6 Lewis Stefan Lundgren Kristiansand Løpeklubb M50-54 01:24:13 +5:46 7 Knut Andreas Østensvik Kristiansand Løpeklubb M40-44 01:24:32 +6:05 8 Stig Andre Jansen Kristiansand Løpeklubb M50-54 01:25:36 +7:09 9 Stian Valstad Berg OSLO M23-34 01:26:00 +7:33 10 Kåre Aanensen Mandal og Halse IL-Friidrett M55-59 01:26:37 +8:10 Halvmaraton kvinner (52 deltakere) 1 Linda Bråtveit Konsmo IL K50-54 01:42:59 +0:00 2 Rita Kristoffersen Gjerstad IL K35-39 01:44:11 +1:12 3 Caroline Viervang Sparebanken Sør BIL K23-34 01:46:12 +3:13 4 Marit Gausdal Team Mosjon K50-54 01:47:50 +4:51 5 Hanne Borø Sveen Larsen Optikk K35-39 01:51:50 +8:51 6 Thea Glomsaker OSLO K23-34 01:54:46 +11:47 7 Sharon Svendgård ELLINGSØY K60-64 01:54:57 +11:58 8 Anne Daasvatn MANDAL K50-54 01:55:20 +12:21 9 Anita Kvaase MHI K60-64 01:55:25 +12:26 10 Kristina Storhei Rørvik ØVREBØ K23-34 01:58:10 +15:11

FORNØYD MED GJENNOMFØRINGEN

Atle Homme, løpsleder for årets Mandalsmaraton, forteller at de burde ha hatt mer vann til deltakerne i varmen, men er i det store og hele strålende fornøyd med gjennomføringen. Han er overveldet over den rekordhøye deltakelsen.

- Det kom mange løpere fra Jæren, til tross for at Stavanger Marathon også arrangeres i dag. I tillegg hadde vi deltakere fra Kristiansand og Grimstad. Det er moro når løpere utenbys fra har lyst til å komme til Mandal, sier han. Han tror den høye deltakelsen blant annet skyldes at mange har lyst til å konkurrere igjen etter to år med pandemi. Han tror også omlegging av løypetraseen samt å flytte løpet fra september til august har hatt innvirkning.

- I tillegg har MHI i samarbeid med Spreg Trening forsøkt å ha litt folkehelsperspektiv på arrangementet, og på den måten ufarliggjort å løpe maraton, halvmaraton og mila, sier Homme.

- Det vil alltid være fokus på de som løper fortest, men i dag er det mange som har kjempet seg gjennom alle tre løpene og vunnet for seg seg selv, legger han til. En annen løper som må nevnes er Harald Sel, som nylig fylte 80 år og gjennomførte sitt 365. maraton i Mandal med tiden 5.03.23. Han begynte å løpe først da han var 46 år. En annen som må nevnes er Vera Nystad som vant sin klasse suverent med tiden 3.47.01.





Vera Nystad (30) i vennskapelig samløp. (Foto: arrangøren)

SUVERNE PÅ MILA

På mila ble det et lokalt oppgjør mellom Erik Udø Pedersen og Lars Aanonsen, hvor Erik, Ullensaker/Kisa IL ble suveren vinner på 30.41 godt foran Lars, PwC, på 32.02.



I kvinneklassen var Ren-Engs Hilde Landheim en enda klarere vinner på 38.57, 2.39 foran Trine Holmer-Hoven fra Kristiansand Løpeklubb.

Mila menn (143 deltakere): Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Erik Udø Pedersen Ullensaker/Kisa IL M23-34 30:41 +0:00 2 Lars Aanensen PwC M23-34 32:02 +1:21 3 Gabriel Ingebresten Kristiansand Løpeklubb M23-34 33:44 +3:03 4 Yngve Mathisen Kristiansand Løpeklubb M35-39 34:14 +3:33 5 Christian Bøen Kristiansand Løpeklubb M40-44 35:29 +4:48 6 Kristian Reiten MHI M35-39 35:49 +5:08 7 Aleksander Davidsen Ribe Betong M23-34 36:23 +5:42 8 Søren Fredriksen Mandal Maskinering M23-34 36:24 +5:43 9 Øystein Therkelsen Lyngdal IL M35-39 36:25 +5:44 10 Øystein Moe Kristiansand Triathlon M23-34 36:52 +6:11 Mila kvinner (110 deltakere): 1 Hilde Landheim Ren-Eng, FIK - Friidrett K23-34 38:57 +0:00 2 Trine Holmer-Hoven Kristiansand Løpeklubb K45-49 41:36 +2:39 3 Liselotte Farstad Mandal Maskinering K20-22 41:45 +2:48 4 Anita Dalen VEGÅRSHEI K23-34 43:08 +4:11 5 Camilla Langdalen Team BDO Nhhs K23-34 43:43 +4:46 6 Julika Fidjeland KRISTIANSAND S K60-64 44:04 +5:07 7 Line Jostedt MANDAL K35-39 44:18 +5:21 8 Kjersti Fuglerud Sødal Kristiansand Kommune K55-59 44:46 +5:49 9 Marlene Sophie Wåland Sport 1 Mandal K23-34 48:18 +9:21



