Godt driv ut fra start på fellesstarten for alle distanser. (Foto fra Oppstad ILs facebookside)



Tony Bjørnbakken foran Kay Hemstad ute i løypa. I mål ble det 4. plass på Kay og 7. plass på Tony. (Foto fra Oppstad ILs facebookside)



I tillegg til hovedløypa på 17 km var det alternative runder på både 11 og 4,5 km samt barneløp på ca. 1 km rundt idrettsplassen. Det er i år 42 år siden Høgåsen Rundt ble arrangert for første gang. Løypa går på grusveger og skogsstier med en høydeforskjell på ca. 300 m og passerer fraflytta skogskoier og nedlagte seterevoller.



Det var fem mann som skilte seg ut på 17 km. Mats Emil Sand, John Anders Mohn Gaustad, Kay Hemstad og Tony Andre Bjørnbakken kom alle inn innenfor tre minutter bak den ene halvdelen av Oppstad ILs talentfulle tvillingpar, Karsten Ellevold. 15-åringen var med 1.20.03 sine eldre medløpere overlegen i den avgjørende fasen og vant med halvannet minutt foran Mads Emil Sand fra Galterud IF og Oppstads tidligere eliteløper John Anders Mohn Gaustad.



Kjersti Væge fra Kyrksæterøra IL vant kvinneklassens 17 km på 1.44.04. (Foto: Heidi Aarstad)



Serine Lilleseth Boisen fra Oppstad IL og Hans-Kristian Da Silva Rustad fra Fjelltun IL ble dagens klare vinnere av 11 kilometeren.



Raskeste løper på 11 km, Hans-Kristian Da Silva Rustad fra Fjelltun IL (til høyre), sammen med dagens hardeste konkurrent, Magnus Lia Bjørnbakken fra arrangørklubben Oppstad IL.





Serine Lilleseth Boisen, Oppstad IL dro til med en skikkelig sluttspurt på idrettsplassen selv om hadde dagens klart beste tid blant jentene på 11 km. (Foto fra Oppstad ILs facebookside)



En fornøyd Ragnhild Øksdahl fra Sagstua etter å ha gjennomført 17 km i finværet. (Foto: Heidi Aarstad)



Mads Emil Sand (til venstre) og Roar Berg etter sin 17 km. (Foto: Heidi Aarstad)



Sprek norsk (Oppstad-) ungdom etter løpet (fra venstre): Mia Sundby-Bredesen, Serine Lilleseth Boisen og Karsten Ellevold. (Foto: Heidi Aarstad)



Oppstad ILs facebookside med mange flere bilder

Oppstad ILs nettside

Resultater Høgåsen Rundt 28.08.2022: Kvinner 17 km: Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Kjersti Væge Kyrksæterøra IL K 17 år + 1:44:04.0 0:00.0 2 Ragnhild Øksdahl SAGSTUA K 17 år + 1:51:13.0 7:09.0 Menn 17 km: 1 Karsten Ellevold Oppstad IL G 12-16 år 1:20:03.0 0:00.0 2 Mats Emil Sand Galterud IF M 17 år + 1:21:39.0 1:36.0 3 John Anders Mohn Gaustad Oppstad IL M 17 år + 1:21:51.0 1:48.0 4 Kay Hemstad Team Prærieringen M 17 år + 1:22:11.0 2:08.0 5 Tony Andre Bjørnbakken SKARNES M 17 år + 1:22:58.0 2:55.0 6 Ronny Eriksen OSLO M 17 år + 1:29:25.0 9:22.0 7 Simen Halvorsrud Fjelltun il G 12-16 år 1:29:42.0 9:39.0 8 Rune Engebråten VORMSUND M 17 år + 1:29:47.0 9:44.0 9 Espen Kjellberg Slåstad IL M 17 år + 1:34:41.0 14:38.0 10 Roar Berg Oppstad IL M 17 år + 1:56:51.0 36:48.0 11 Amund Glomsås Oppstad IL M 17 år + 2:11:45.0 51:42.0 12 Lasse Midtseim OPPAKER M 17 år + 2:12:19.0 52:16.0 13 Roger Gaustad Oppstad il M 17 år + 2:15:03.0 55:00.0 Jenter 11 km: 1 Serine Lilleseth Boisen Oppstad IL J 12-16 år 1:16:43.0 0:00.0 2 Mia Sundby-Bredesen Oppstad IL J 12-16 år 1:20:23.0 3:40.0 3 Hanna Kristine Gaustad Oppstad IL J 12-16 år 1:56:36.0 39:53.0 Gutter 11 km: 1 Hans-Kristian Da Silva Rustad Fjelltun IL G 12-16 år 1:03:06.0 0:00.0 2 Magnus Lia Bjørnbakken Oppstad IL G 12-16 år 1:07:42.0 4:36.0 Gutter 4,5 km: 1 Emil Halvorsrud SKARNES G 12-16 år 25:08.0 0:00.0



KLASSEVISE RESULTATER