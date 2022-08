Det var tettpakket av folk på Bryggen og rundt Vågen da de internasjonale stjernene i triatlon konkurrerte i World Triathlon Cup. Ikke siden sykkel-VM i 2017 har det vært et større arrangement i byen mellom de syv fjell, og bergenserne benyttet seg da også av anledningen og ble med på festen. Noen av de beste utøverne innen triatlon kommer fra denne byen, så her var det gode grunner for bergenserne å møte frem og heie på de lokale heltene.

Og da været viste seg fra sin beste side, med sol og varme etter lange perioder med regnvær, så ble det fest.

Starten gikk fra den provisoriske flytebryggen som var satt opp i Vågen. Her er det kvinnene som stuper uti.

Menn - to på pallen

Dette var en triatlon av sprinttype med korte distanser, konkurransetid på rundt en time. Det var faktisk den store utfordringen for de største bergenske deltakerne: Kristian Blummenfelt og Gustav Iden har denne sesongen satset på lengre distanser, der Ironman Hawai er det store målet. Ville de klare å hamle opp med sprintspesialistene?

Men det viste seg at man aldri skal avskrive en vinnerskalle som Kristian Blummenfelt. Opp fra svømmingen kom han som nummer 21, men Kristian er en sterk både syklist og løper, så da han rullet inn på T2, etter syklingen, var han avansert til nummer 5. Og han har vist blant annet i OL at han ikke er så lett å løpe i fra, Kristian ble i fjor olympisk mester i triatlon. På innspurten var det nemlig Kristian Blummenfelt som ble heiet inn like i hælene på franske Dorian Coninx, som klarte å ta seieren med Blummenfelt i hælene. Og like populært blant det bergenske publikummet var at Vetle Bergsvik Thorn løp inn til den siste pallplassen.



Opp av vannet og skifting for å sykle.



Når Kristian Blummenfelt kommer opp av sjøen er han nummer 21. Men nå starter han på sine sterkeste øvelser.



Med syklister og publikum langs løypen på Bryggen fikk vi minner om sykkel-VM i 2017, som gikk nettopp her.



Jonathan Brownlee er tidligere verdensmester og OL-vinner i triatlon, men her måtte han nøye seg med en 16. plass.



Vetle Bergsvik Thorn er en av våre unge triatleter som begynner å nærme seg nivået til Kristian Blummenfelt og Gustav Iden. Her i midten.



Når utøverne ankommer T2, altså der man bytter fra sykkel til løpesko, så er Kristian Blummenfelt først. Casper Stornes kommer like bak. Utenfor ham ser vi franske Dorian Coninx.



Gustav Iden er verdensmester i Ironman, men her når han ikke helt opp på den kortere etappen, inn på 15. plass.



Casper Stornes.



Det ender til slutt med et spurtoppgjør mellom franske Dorian Coninx og Kristian Blummenfelt.



Franske Dorian Coninx klarer å spurtslå Kristian Blummenfelt. Coninx tok en bronsemedalje i årets EM, etter to franske lagkamerater.



Vetle Bergsvik Thorn kan juble over en tredjeplass i et internasjonalt mesterskap. Dette er langt på vei et gjennombrudd for ham.

15 beste menn:

Pos First Name Last Name YOB Country Startnr. Time 1 Dorian Coninx 1994 FRA 1 55:37 2 Kristian Blummenfelt 1994 NOR 10 55:38 3 Vetle Bergsvik Thorn 1999 NOR 9 55:42 4 Tom Richard 1993 FRA 2 55:56 5 Casper Stornes 1997 NOR 21 56:00 6 Seth Rider 1997 USA 17 56:02 7 Gianluca Pozzatti 1993 ITA 30 56:05 8 Sylvain Fridelance 1995 SUI 8 56:16 9 Simon Westermann 1998 SUI 16 56:30 10 Márk Dévay 1996 HUN 4 56:33 11 Matthew McElroy 1992 USA 12 56:38 12 Max Studer 1996 SUI 6 56:48 13 Nicolò Strada 2000 ITA 49 57:02 14 Emil Holm 1996 DEN 39 57:03 15 Gustav Iden 1996 NOR 38 57:03



Geir Iden er far til Gustav Iden, og han har jobbet i flere år for få til en internasjonal triatlon i Bergen, i byens gamle sentrum. Nå fikk han oppleve at dette ble virkelig:

– Dette var faktisk ganske sterkt, kunne han fortelle til Kondis etter løpet.

Kvinnene - Solveig Løvseth ble beste norske



Her er det Tereza Zimovjanova fra Tsjekkia som stiger opp av vannet.



Svensk på toppen av premiepallen: Jolien Vermeylen (Belgia), Tilda Månsson (Sverige) og Kate Waugh (Storbritannia).

For kvinnene så stilte Norge uten en av sine mest rutinerte triatlonutøvere, Lotte Miller måtte trekke seg på grunn av ryggproblemer. I årets EM måtte hun bryte løpet på grunn av de samme problemene. Det ble derfor Solveig Løvseth og Stine Dale som forsvarte de norske fargene i Bergen. Stine Dale var opp av vannet som nummer 10, men falt etter det nedover på resultatlisten. Stine var en av dem som her fikk konkurrere på hjemmebane. Kondis hadde en stor presentasjon av Stine Dale i fjor.

Solveig Løvseth var opp av vannet som nummer 22, men etter det leverte hun en forrykende sykkeldel, og var faktisk den aller beste på syklingen. Hun falt litt av på løpingen, og endte til slutt på en 21 plass av de 57 som kom i mål.



Det var på den siste løpedelen at svenske Tilda Månsson skaffet seg seieren, med nest beste tid. De 5 kilometerne med løping gjorde hun unna på 16:32. Og det var etter å ha svømt 750 meter i Vågen og syklet 20 kilometer på litt kronglete Bergensgater.



Solveig Løvseth ble beste norske. Hun var den aller raskeste på sykkeldelen.

Solveig Løvseth mente hun gjorde et bedre løp i Bergen enn det hun gjorde under EM i München:

– Jeg synes dette ga et positivt svar. Jeg har World Cup de to neste helgene også, så jeg bygger litt moment inn mot det. Mye går i riktig retning, sykkel var bra, svøm var bedre enn på EM, løp var også bedre. Så hvis det fortsetter slik de neste helgene så tror jeg at det skal bli bra, vurderer Solveig.

Solveig mener at løypen i Bergen nok var hakket mer teknisk enn i EM:

– Løypen var nok mer teknisk enn i München, sykkelløypen der var egentlig litt kjedelig. Her var jo halve løypa brostein, og da kan man ikke gjemme seg bort i en gruppe. I München var det nok mange som gjemte seg litt bort, og slapp å jobbe så hardt. Jeg synes det var lettere å sykle seg opp her enn det var i München.



Sol og sykling på Bryggen i Bergen.



Amerikanske Kirsten Kasper er en av de topp-rankede triatleten. Her blir det 10. plass.



Solveig Løvseth var den aller raskeste på sykkeldelen. Hun lå som nummer 9 da hun satte på seg løpeskoene.



Stine Dale gjorde en veldig god svømmeetappe, men falt litt bakover på de neste øvelsene.



Alberte Kjær Pedersen fra Danmark ble her nummer 19. I EM tok hun en sterk 8. plass.



Edda Hannesdottir var den eneste islandske kvinnen i dette mesterskapet. Nummer 34.



Stine Dale kan glede seg over å bli jublet i mål på hjemmebane i Bergen.



Valerie Barthelemy gjør det til en god belgisk dag ved å ta 7. plassen.

Resultater kvinner:

Pos First Name Last Name YOB Country Startnr. Time 1 Tilda Månsson 2004 SWE 48 1:02:48 2 Jolien Vermeylen 1994 BEL 36 1:02:49 3 Kate Waugh 1999 GBR 3 1:02:54 4 Yuko Takahashi 1991 JPN 21 1:03:00 5 Olivia Mathias 1998 GBR 16 1:03:02 6 Cathia Schär 2001 SUI 8 1:03:07 7 Valerie Barthelemy 1991 BEL 20 1:03:12 8 Amelie Kretz 1993 CAN 58 1:03:14 9 Emma Jackson 1991 AUS 24 1:03:18 10 Kirsten Kasper 1991 USA 1 1:03:25 11 Paulina Klimas 1995 POL 6 1:03:32 12 Charlotte Mcshane 1990 AUS 9 1:03:34 13 Lizeth Rueda Santos 1994 MEX 10 1:03:34 14 Ainsley Thorpe 1998 NZL 12 1:03:37 15 Lisa Perterer 1991 AUT 11 1:03:49 16 Jaz Hedgeland 1995 AUS 15 1:03:55 17 Selina Klamt 2001 GER 17 1:03:58 18 Luisa Iogna-Prat 1995 ITA 18 1:03:59 19 Alberte Kjær Pedersen 1998 DEN 4 1:04:00 20 Eva Goodisson 1998 NZL 43 1:04:01 21 Solveig Løvseth 1999 NOR 38 1:04:03 22 Lea Coninx 1998 FRA 27 1:04:10 23 Nora Gmür 2001 SUI 22 1:04:11 24 Therese Feuersinger 1998 AUT 55 1:04:13 25 Emma Jeffcoat 1994 AUS 41 1:04:16 26 Carlotta Missaglia 1999 ITA 29 1:04:18 27 Sophia Green 2000 GBR 57 1:04:27 28 Marta Pintanel Raymundo 1999 ESP 45 1:04:32 29 Anja Weber 2001 SUI 56 1:04:52 30 Rosa Maria Tapia Vidal 1997 MEX 30 1:04:59 31 Brea Roderick 2002 NZL 50 1:05:05 32 Sara Vilic 1992 AUT 53 1:05:19 33 Audrey Merle 1995 FRA 7 1:05:23 34 Edda Hannesdottir 1994 ISL 42 1:05:28 35 Cecilia Sayuri Ramirez Alavez 2000 MEX 33 1:05:33 36 Zsanett Bragmayer 1994 HUN 2 1:05:34 37 Tereza Zimovjanova 1995 CZE 40 1:05:44 38 Costanza Arpinelli 2000 ITA 32 1:05:49 39 Sandra Dodet 1996 FRA 5 1:05:50 40 Stine Dale 1998 NOR 62 1:06:02 41 Hannah Knighton 2000 NZL 63 1:06:10 42 Kaidi Kivioja 1993 EST 67 1:06:13 43 Noelia Juan 1996 ESP 31 1:06:15 44 Jule Behrens 2003 GER 46 1:06:16 45 Michaela Sterbova 1999 CZE 65 1:06:43 46 Barbara De Koning 2002 NED 34 1:06:51 47 María Casals Mojica 2002 ESP 44 1:07:28 48 Diana Castillo 1993 COL 47 1:07:29 49 Hiraku Fukuoka 1994 JPN 19 1:07:49 50 Alzbeta Hruskova 2000 CZE 64 1:08:05 51 Bridget Theunissen 2001 RSA 39 1:08:07 52 Zsófia Kovács 1988 HUN 54 1:08:55 53 Marta Lagownik 1995 POL 61 1:09:29 54 Katharina Möller 2001 GER 59 1:09:49 55 Leana Bissig 1999 SUI 66 1:10:04 56 Sara Roel 1996 MEX 14 1:10:19 57 Minori Ikeno 1997 JPN 23 1:11:04 DNF Jessica Romero Tinoco 1998 MEX 35 DNF DNF Anne Holm 1999 DEN 68 DNF DNF Shanae Williams 1998 RSA 28 DNF DNF Chisato Nakajima 2003 JPN 25 DNF DNF Hannah Howell 2001 NZL 49 DNF DNF Tanja Stroschneider 1990 AUT 51 DNF DNF Gabrielle Lumkes 1996 USA 60 DNF DNF Madisen Lavin 2000 USA 52 DNF



