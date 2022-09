Kongen av Ekstremløpet Eirik Dagssønn Haugsnes (IL Pioner) vann igjen.

Då Eirik Dagssønn Haugsnes, 26. august, vann den 22. utgåva av Explo Ekstremløpet var det hans 10. siger. Av dei 6 siste løpa han har delteke i har han vunne 5 på tider mellom 15:52 og 16:57. I 2016 sette han gjeldande løyperekord på 15:52. Då Eirik deltok igjen i 2018 tangerte han sin eigen løyperekord i den 2,4 km lange løypa med 420 høgdemeter.



Løypa startar ved TUIL arena i Tromsdalen og går opp Sherpatrappa til mål ved Fjellstua på toppen av Fjellheisen. Her må nemnast at det har vore endringar i løypa dei siste åra både i startområdet og ikkje minst med bygginga av den nye steintrappa Sherpatrappa med 1203 trinn. I følge både rekordhaldar Eirik Dagssønn Haugsnes og løpsleiar Nils Hætta kan det nok i dag utgjere omlag 15 sekunder lengre løpstid enn då løyperekorden vart sett i 2016.



Det ble en solid andreplass på Kjell-Erik Krane Ingebrigtsen. (Foto: Midtnight Sun Marathon v/Zoltan Tot)





Her ser du Explo Ekstremløpets første og andreplass. Kjell-Egil Krane Ingebrigtsen tv. med vinner Eirik Dagssønn Haugsnes. (Foto: Midtnight Sun Marathon v/Zoltan Tot)

Explo Ekstremløpet inngår i TMC-Tromsø Mountain Challenge med 4 løp på 3 dagar. Der har Eirik også vunne Rab Ultra 50 km 2 gonger og Tindløpet opp til toppen av Tromsdalstinden 8 gonger. Eirik fortener litt ekstra omtale.



Litt om Eirik

Eirik Dagssønn Haugsnes (f. 1981) har vore på eit høgt internasjonalt nivå i bratte motbakkeløp/fjelløp. I 2012 vart han nr 3 i KM Vertical i Chamonix kun 9 sek bak Kilian Jornet. Eirik rangerer denne prestasjonen høgt. Same år vart han nr 4 totalt i La Sportiva Skåla Opp med tida 1:13:40 i konkurranse med topp internasjonal elite som Jonathan Wyatt, New Zealand (7 VM-gull i Mountainrunning) og Ahmet Arslan, Tyrkia (6 EM-gull i Mountainrunning).



Året etterpå fekk han same plassering og forbedra persen sin til 1:13:03. Eirik rangerer 1. plassen på ny løyperekord i Axa fjellmaraton i 2014 høgt når han ser attende på sine beste løp. Det 43 km lange fjelløpet med totalt 1800 høgdemeter opp og ned har vore det største og mest prestisjefylte største fjelløpet i Sverige. I 2014 var det 836 deltakarar. I dag heiter løpet KIA fjellmaraton og inngår i ein 8 dagars fjellfestival med totalt ca 3000 deltakarar.



Eirik imponerer framleis med sine prestasjoner som 41-åring. I Ekstremløpet på fredag vann han med over 1 minutt til nr 2 Kjell-Egil Krane Ingebrigstsen. Eirik sa etter løpet at han løp eit kontrollert løp utan å måtte løpe maksimalt for å vinne. Det må han kanskje gjere når han 3. september skal delta i trappeløpet Sherpatrappa Opp, der løpstida er under halvparten av løpstida i Ekstremløpet.



Regina Johanson med seier i kvinneklassen

Kvinneklassen i Explo Ekstremløpet blei vunne av Regina Johanson på 22.52 med Alison Mcgill, England, på 2. plass med 23:35. Alison løp alle dei løpa som var med TMC-trippelen og vann den konkurransen, med Abelone Lyng RAB på 2. plass. Dei løpa som inngår i trippelen i TMC-Tromsø Mountain Challenge er Explo Ekstremløpet på fredag, Rab Ultra 50km på laurdag og TMC Tindløpet på søndag.



Regina Johansen på vei opp til seier. (Foto: Midtnight Sun Marathon v/Zoltan Tot)



TMC HalvUltra på laurdag inngår ikkje i trippelen. Tilsaman var det 327 deltakarar som fullførte eit eller fleire av løpa. Størst var deltakinga i TMC HalvUltra med 136 og RAB Ultra 50 km med 89 deltakarar. Explo Ekstremløpet hadde 59 og Tindløpet 57 deltakarar.

Det var flotte løpsforhold på fredag, men på laurdag og søndag vart det styrtregn og mykje vind og tåke. På søndag i Tindløpet måtte arrangør Midtnight Sun Marathon flytte målgangen ned omlag 450 høgdemeter frå toppen av Tromsdalstinden.



Alison McGill ble nummer to. (Foto: Midtnight Sun Marathon v/Zoltan Tot)



Sindy Haake fra Tyskland tok tredjeplassen. (Foto:Midtnight Sun Marathon v/Zoltan Tot)



Kvinnenes topp 3. Fra venstre: Sindy Haake, Regina Johansen og Alison McGill. (Foto: Midtnight Sun Marathon v/Zoltan Tot)



Christian Prestegård - Den eldste i feltet

Kondis sin utsendte, Christian Prestegård, var en av 59 som deltok i Explo Ekstremløpet og med sine 67 år var han den eldste deltakeren i løpet.

Christian har sendt oss en kort rapport:



Eg deltok i Ekstremløpet for 3. gong. Fyrste gong var i 2004 og andre gong i 2018. Begge gongene sprang eg på 23 min. I år vart tida over 26 min. No gjer mine kneproblem med artrose og meniskplager at eg ikkje kan springe fort lenger i den lette fyrste delen av løypa, men det gjekk kjempebra å gå opp den bratte Sherpatrappa. Det gjekk så bra at eg etter løpet tok Fjellheisen ned 5 gonger og gjekk opp dei 371 høgdemetrane via Sherpatrappa (1203 trinn) til Fjellstua på toppen av Fjellheisen 421 moh. Då kunne eg sjå tilbake på 6 praktfulle oppturar, inkl Explo Ekstremløpet, på tilsaman 2300 høgdemeter med 7200 trappetrinn i utan å måtte gå unnabakke! Fjellheisen ned! Løpe Opp! Det er effektiv og skånsom kondisjonstrening. For oss med artrose/kneproblem er dette verdas beste treningsarena



Christian Prestegård var med sine 67 år feltets eldste deltaker. (Foto: Midtnight Sun Marathon v/Zoltan Tot​)





Jo Olsen Rørvik tok en meget sterk tredjeplass. Han stilte i klasse 12-14 år. (Foto: Midtnight Sun Marathon v/Zoltan Tot)





Resultater kvinner

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Regina Johansen K 18-34 22:52 2 Alison Mcgill Trippel Kvinner 23:35 3 Sindy Haake Trippel Kvinner 24:00:00 4 Alva Hopland K 18-34 24:41:00 5 Gunn Larsen NORTHERN RUNNERS K 45-49 25:15:00 6 Abelone Lyng RAB Trippel Kvinner 26:05:00 7 Irmelin Melkild K 18-34 27:03:00 8 Irina Melkild K 18-34 27:26:00 9 Hilde Skaret TEAM MAMSEN Trippel Kvinner 28:11:00 10 Ingrid-Terese Knudsen K 18-34 28:53:00 11 Marianne Gulstad K 18-34 32:30:00 12 Johanne Lund K 18-34 33:45:00 13 Louise Cardwell Trippel Kvinner 35:02:00 14 Marie Sommernes SANDNES IL K 18-34 38:18:00 15 Line Figenschou K 45-49 40:48:00 16 Rosemary Jane Higgins TRAIL LEGS K 60-64 49:36:00 17 Ana Simmonds TRAIL LEGS K 35-39 54:37:00



Resultat herrer

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Eirik Haugsnes IL PIONER M 40-44 16:55 2 Kjell-Egil Krane Ingebrigtsen LOFOTEN TRIATHLONKLUBB M 18-34 17:58 3 Jo Olsen Rørvik G 12-14 18:14 4 Morten Harjo PETTERSEN M 35-39 18:30 5 Marco Anelli MIDGARD HINDERLØPSKLUBB / ASICS FRONTRUNNER M 35-39 18:54 6 Sondre Tysseland SAMNANGER IL M 18-34 19:05 7 Ivar Tverå HALSØY IL Trippel Menn 19:56 8 Jesper Abelsen Andreasen HALSØY IL SKI Trippel Menn 20:16 9 Ole Fjose MANNSKORET ULTRALYD Trippel Menn 20:21 10 Leif Tinus Smith Næss TROMSØ LØPEKLUBB/RUNNING LEIF Trippel Menn 20:22 11 Lars Olav Ulleberg TROMSØ LØPEKLUBB M 18-34 20:44 12 Arild Høgtun SIKKERHETSSEKSJONEN, UNN ÅSGÅRD M 40-44 20:46 13 Christian Tvedt Bugge KVALØYSLETTA SKILAG M 18-34 20:50 14 Martin Thoner M 35-39 20:52 15 Tor Kristian Ravnanger Innbjør NORTHERN RUNNERS/TTK M 45-49 21:22 16 Stig Lockertsen M 35-39 21:25 17 Jørgen Aam Trippel Menn 21:37 18 Åsmund B Innbjør TROMSØ BORDTENNISKLUBB G 15-17 22:04 19 Jan Schlebach Trippel Menn 22:27 20 Brede Pedersen TEAM KORGEN M 18-34 22:39 21 Rudolfs Bomis M 18-34 22:44 21 Tobias Markussen M 18-34 22:44 23 Odd Levi Paulsen M 35-39 22:46 24 Stian Hamre Jensen Trippel Menn 22:53 25 Andre Krause TROMSØ CITY APARTMENTS Trippel Menn 23:04 26 Tore Eriksen NORSK HELSENETT SF Trippel Menn 23:22 26 Frode Wiggen LOFOTEN ULTRALØPERKLUBB Trippel Menn 23:22 28 Janis Sloka TEAM BIVROST M 35-39 23:24 29 Ken-Jøran Jolma M 35-39 23:26 30 Børge Haakonsen TEAM PIGG Trippel Menn 23:47 31 Erlend Andreas Finnseth PEAB BJØRN BYGG M 40-44 24:36:00 32 Amund Trellevik M 35-39 25:00:00 33 Lars Gundersen REMIKS BIL M 45-49 25:24:00 34 Hedly Kristian Lande M 45-49 25:54:00 35 Torgeir Andreassen LOFOTEN ULTRALØPERKLUBB Trippel Menn 26:10:00 36 Stig-Rune Samuelsen M 45-49 26:33:00 37 Christian Prestegård TEAM KONDIS M 65-69 26:37:00 38 Martin Bystad M 40-44 27:15:00 39 Bernt-Ole Berntsen NORGESHUS Trippel Menn 29:55:00 40 Trond Nergaard Bjerke KVALØYA Trippel Menn 31:48:00 41 Gjermund Stensrud TEAM BIVROST M 55-59 35:39:00 42 Bjørn Petter Arntzen M 60-64 44:10:00





