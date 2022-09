Knarvikmila-helgen åpnet som vanlig med terrengløpet Xtrem, som går i en rundløype i terrenget ovenfor Knarvik stadion. Det var valg mellom kort og lang løype.

I den lengste utgaven ble det på herresiden en skikkelig kamp om seieren gjennom hele løypen. Det var Espen Roll Karlsen og Lorentz Erland Linde som vekslet å ha fronten gjennom hele den 11 kilometer lange løypen. Etter at de i første delen var en trio sammen med Marius Sørli ble det etter hvert et oppgjør mellom disse to.

Espen forteller at de to knivet gjennom hele løpet:

– Jeg merket at Lorentz var pigg i bakken, han dro opp bakken og så fikk han luke på første utforbakke. Så løp jeg han inn igjen når vi var kommet til bunnen, og da hadde Marius sluppet, han likte ikke helt utfordelen. Så da var det meg og Lorentz.

– Lorentz var bra i bakkene, jeg var bra på flatene og i det kuperte terrenget. Så da ble det ganske jevnt. Da vi kom ut av skogen for å løpe mot mål så var vi helt likt. Så det ble avgjort på asfalten.

Og resultatet ble at Espen Roll Karlsen vant Knarvikmila Xtrem lang løype, foran Lorentz Erland Linde. Marius Garmann Sørli tok tredjeplassen. Etter dem fulgte kondisjonsfenomenet av en tidligere fotballspiller, Helge Haugen.

Blant kvinnene ble det ikke like jevnt, til det var Anita Iversen Lilleskare for suveren. Hun klokket i mål fire minutter foran Rebekka Birkeland. Rebekka fikk en feilløping i skogen, men det hadde antagelig ikke så mye å si at det hadde endret utfallet. O-løper Ingeborg Eikeland fulgte like bak Rebekka.

Målfrid Hermansen og Anne-Mette Juuhl fulgte på de neste plassene.

På den korte distansen ble det en seier til Sølvi Renate Nedreberg Askeland foran Anne Lise Leiren Mastervik. Fjorårsvinner Veronika Ask Stuksrud tok denne gangen tredjeplassen.

For herrene så ble det stor aldersspredning på premiepallen: vinner ble Anders Eidsnes i M45-49, tredjeplassen til Emil Hannevik Fyhn i G12. Innimellom dem kom Anders Fanebust, i M23-34.

Det var gode løyper som var blitt ganske tørre etter hvert, etter sommerens regnvær.



Duellen mellom Espen og Lorentz ble først avgjort på veiene inn mot mål på Knarvik stadion.



De tre beste menn i lang løype: Marius Garmann Sørli, Espen Roll Karlsen og Lorentz Erland Linde.

15 beste menn Knarvikmila Xtreme, lang løype:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 271 Espen Roll Karlsen Gneist M23-34 0:49:29 2 287 Lorentz Erland Linde BERGEN M35-39 0:49:34 3 279 Marius Garmann Sørli Ask Friidrett M23-34 0:50:44 4 265 Helge Haugen Hordvik IL M40-44 0:52:02 5 282 Jo-Harald Færø Eikanger IL M35-39 0:53:20 6 275 Tor Johan Nedreberg Askeland Varegg Fleridrett / Varegg M23-34 0:57:04 7 280 Alexander Wolff Hyllestad IL / Hyllestad Friidett M23-34 0:59:57 8 41 Andreas Stømsnes Bø Varegg Fleridrett M23-34 1:00:48 9 7 Paul Tenfjord BERGEN M35-39 1:03:35 10 8 Stig Kongsvik Hyllestad IL M35-39 1:03:42 11 28 Sakarias Breivik Ask Friidrett M15-17 1:03:45 12 258 Kristoffer Vangsnes Pedersen OSLO M35-39 1:04:25 13 2 Ove Wolff Hyllestad IL M55-59 1:04:39 14 251 Viktor Olson TERTNES M23-34 1:06:42 15 42 Magnus Hestnes HAUS M23-34 1:07:47





Rebekka Birkeland er her innenfor tauene, men kom et sted utenfor løypen og måtte snu.



O-løper Ingeborg Eikeland hadde denne gang merket løype å forholde seg til.



Målfrid Hermansen inn til fjerdeplassen i den lange løypen.



Marius Sørli og Helge Haugen ligger et lite stykke etter duellantene i front.

Tre beste kvinner lang løype: Rebekka Birkeland, Anita Iversen Lilleskare og Ingeborg Eikeland

Resultat kvinner lang løype:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 273 Anita Iversen Lilleskare BFG Bergen Løpeklubb K40-44 0:54:58 2 274 Rebekka Birkeland FREKHAUG K23-34 0:58:59 3 254 Ingeborg Eikeland Bergens TF Orientering K18-19 0:59:17 4 276 Målfrid Hermansen BFG Bergen Løpeklubb K45-49 1:02:10 5 255 Anne-Mette Juuhl Gular K35-39 1:08:12 6 288 Marianne Berg HORDVIK K45-49 1:13:00 7 36 Linda Uglenes Maristuen Lærdal IL K45-49 1:13:39 8 25 Marianne Landro BERGEN K40-44 1:14:23 9 281 Hanne Liland Varegg Fleridrett / Fjellgeitene K50-54 1:15:26 10 37 Henrikke Brekken Oppedal BERGEN K23-34 1:23:50 11 11 Maria Hordvik Norna-Salhus IL K20-22 1:26:10 12 21 Lisbeth Fauskanger Ask Friidrett K50-54 1:28:53 13 40 Turid Rekve HOSTELAND K50-54 1:34:23 14 253 Monica Solberg EIDSVÅG I ÅSANE K35-39 1:36:35 15 32 Anna Maria Balicka KOLLTVEIT K35-39 1:41:18 16 3 Aina Hønsi VIK I SOGN K23-34 1:41:18 17 283 Anita Berg Team Bratland K40-44 1:47:49 18 29 Weronika Derkowska FYLLINGSDALEN K35-39 2:00:22



Ingeborg Eikeland.



Helge Haugen trives med kondisjonsidrett: nå skal han hvile seg en dag før han går løs på Knarvikmilas halvmaraton på søndag..



Anne Lise Leiren Mastervik gjør et godt løp i den korteste løypen. Tar andreplassen.



Linda Klanderud tar en klasseseier i kort løype.



Ingrid Skarestad



Aina Hønsi



I den korte løypen gjorde Emil Hannevik Fyhn et forrykende løp. Han deltar i G12, men løper seg inn til en tredjeplass.



Anders Fanebust sikrer seg andreplassen med ett sekunds margin til ungdommen han kjemper med.



Anne-Mette Juuhl gjør et godt løp og tar femteplassen i den lange løypen.



Linda Uglenes Maristuen.



Veronika Ask Stuksrud vant i fjor,i år blir den en tredjeplass i den korteste løypen.



Lisbeth Fauskanger benytter seg av drikkestasjonen som ligger der man kommer ut fra skogen.



Stor aldersforskjell på premiepallen i kort løype: Emil Hannevik Fyhn og Anders Eidsnes. Her mangler Anders Fanebust.

Resultater menn kort løype:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 104 Anders Eidsnes Eikanger IL M45-49 30:29 2 113 Anders Fanebust Radøy LK M23-34 32:02 3 126 Emil Hannevik Fyhn Norna-Salhus IL G12 32:03 4 103 Kristian Mo Moneset Motbakkelaug M40-44 32:36 5 122 Bjørn Ove Jansen Equinor BIL M45-49 35:15 6 127 Trond Austrheim Nordhordland Sykkelklubb M50-54 36:26 7 123 Jonny Totlandsdal Equinor M50-54 37:34 8 108 Daniel Morken FREKHAUG M35-39 38:07 9 105 Kenneth Færøy Equinor M23-34 38:44 10 117 Nikolai Færø Eikanger Idrettslag M35-39 39:15 11 124 Harald Månum ALVERSUND M55-59 39:26 12 112 Mats Mastervik Vill Plan M45-49 41:30 13 270 Harald Søviknes Idrett Uten Alkohol M40-44 44:42 14 116 Ørjan Eirik Valestrand Risnes IL M65-69 46:48 15 102 Przemyslaw Grabowski YTRE ARNA M35-39 54:13 16 118 Roger Førde Team Bjøllhaugen M40-44 58:48 17 119 Thomas Agledal FLORØ M23-34 1:02:18



Sølvi Renate Nedreberg Askeland vinner kort løype.

Resultat kvinner kort løype:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 125 Sølvi Renate Nedreberg Askeland Varegg Fleridrett K23-34 32:38 2 110 Anne Lise Leiren Mastervik Osterøy IL K50-54 35:46 3 2016 Veronika Ask Stuksrud Idrett Utan Alkohol K23-34 36:30 4 120 Kristin Skråmestø Knarvik IL K40-44 39:55 5 111 Maja Totlandsdal Equinor K15 40:03 6 101 Charlotte Thomassen Idrett Utan Alkohol K45-49 41:11 7 114 Anette Bakke ALVERSUND K40-44 41:53 8 109 Linda Klanderud Varegg, Fjellgeitene K55-59 43:42 9 107 Ingrid Skarestad FREKHAUG K23-34 45:20 10 115 Monica Agledal ISDALSTØ K50-54 47:35



Alle aldersklassevinnerne ble premiert: Ingeborg Eikeland, Anita Iversen Lilleskare, Rebekka Birkeland, Hanne Liland, Espen Roll Karlsen, Sakarias Breivik, Lorentz Erland Linde...