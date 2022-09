Eventyret i Rondane! (Foto fra løpets facebookside)



Furusjøen Rundt-løpet går i flotte naturomgivelser og byr på tre distanser for hele familien. Løpet var det første arrangementet Furusjøen rundt med start så tidlig som i 1966. Det gikk da fram til midten av 1970-tallet. Deretter tok det en pause fram til relanseringen i 2011.



Hovedløpet, Furusjøen Rundt-løpet er på 18 km, og i tillegg blir det arrangert Furusjøen Rundt-marsjen (og Snute) 8 km og Snipp-Snapp barnehinderløp.



Tromsøværingen Stian Dahl Sommerseth gikk hardt ut og fikk en solid luke på 45 sekunder allerede etter 2,5 km. Til slutt var han helt suveren i Rondane og presterte rekordtiden 1:01:56, 45 sekunder raskere enn Sjur Prestsæters tid fra bare et år tilbake. Simen Teigum Slettede fra Sjåk IL og Torger Haukåen fra Sør-Vekkum Lauparlag var mellom seks og sju minutter bak på de neste plassene.



Simen Teigum Slettede (fra høyre , Magnus Bleken og Torger Haukåen gjorde opp op plassene bak rekordsetteren. (Foto fra løpets facebookside)



Det var noe jevnere i kvinneklasse der Tori Angell fra Odda vant på 1:16:07 som holdt med drøye to minutters klaring til Ragnhild Haukåen fra Sør-Vekkum Lauparlag og Eirin Aasen Kvalheim fra Måløy. Rekkefølge mellom de tre kjappeste damene var i likhet som for herrene den samme under hele løpet.



Tori Angell mot mål. (Foto fra løpets facebookside)



Ragnhild Haukåen inn til 2. plass. (Foto fra løpets facebookside)



Eirin Aasen Kvalheim inn til 3. plass. (Foto fra løpets facebookside)



Thomas Arildset, Team Foss kunne slippe jubelen løs etter å ha fullført årets trippel. (Foto fra løpets facebookside)





Lars Kleven fra Krødsherad IL tok seieren med 26:43 på 8 km tett fulgt av best dame. (Foto fra løpets facebookside)



Astrid Rieber-Mohn var bare 14 sekunder bak herrevinneren på 8 km. (Foto fra løpets facebookside)



Løpets nettsider

Løpets facebookside



ALLE RESULTATER FRA LØPET