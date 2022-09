Eli Anne Dvergsdal begynte denne sesongen veldig bra med gode resultater i gateløp, men ble skadet og måtte stå over viktige løp som uttaksløpene til EM i fjelløp, og ikke minst selve EM. Knarvikmilas 10 kilometer ble det løpet der hun virkelig slo fast at hun var tilbake etter skaden. Hun vant løpet foran Pernilla Epland og Adele Henriksen.

Arrangørene har lagt om på løypene for alle distansene til Knarvikmila, formålet er å få raskere løyper der publikum kan være tettere på løperne, og delvis er det gjort for å unngå mye veiarbeid som pågår rundt omkring Knarvik nå. Og det ble også løpt fort. I herreklassen var de to beste under 30 minutter. Vinner ble her Awet Kibrab foran Frew Zenebe Brkineh med Senay Fissehatsion på tredjeplass. Marius Vedvik stilte også til start på 10 kilometer, men brøt et stykke ut i løpet.

Eli Anne Dvergsdal kunne fortelle at det egentlig var Skåla Opp som skulle være det første løpet etter at hun ble skadefri, men det gikk ikke helt bra:

– Jeg var der veldig forkjølet, men gjennomførte. Men jeg hadde noen treningsøkter forrige helg og på mandag, og da kjente jeg at nå var kroppen virkelig tilbake, smiler Eli Anne.

– Jeg føler at jeg har levd i en slags bølgedal denne sesongen, med mange topper og bunner. Og da var nok denne seieren i Knarvikmila en av toppene.

Det var kun Pernilla Epland som klarte å holde følge med Eli Anne, men mot slutten måtte hun også gi noen meter. Pernilla tok andreplassen, og etter henne løp Adele Henriksen til den siste pallplassen.

For herrene så var det etter to kilometer dannet en tetgruppe som bestod av Awet Kibrab, Frew Zenebe Brkineh, Senay Fissehatsion, Daniel Jacobsen, Marius Vedvik og Tage Morken Augustson. Etter hvert dro Awet Kibrab, Frew Zenebe Brkineh i fra de andre og de to fulgte hverandre mot mål, der Awet kom først. Begge hadde tider godt under 30 minutter. Senay Fissehatsion tok tredjeplassen.

Nå er det vanskelig å sette løyperekord på Knarvikmilas 10 kilometer siden dette løpet har hatt besøk av løpslegenden Haile Gebrselassie. Han løp en gang Knarvikmila på 28.39. Løpstrasene har også endret seg noen ganger, men uansett er tider under 30 minutter veldig bra på gateløp.

Det var fint varmt sommervær under Knarvikmila, og lite vind. 10 kilometeren ble den distansen der det begynte å ta fyr i folkefesten.

Det var en del færre deltagere på 10 kilometer enn det var i fjor, i år var det 264 startende, mens det i fjor var et hundretalls flere. Men påmeldingen tok seg opp inn mot selve arrangementet. Arrangøren opplyser at det dagen før kom 500 påmeldinger, fordelt over alle de ulike distansene på Knarvikmila.



Premiepallen kvinner 10 km: Adele Henriksen, Eli Anne Dvergsdal og Pernilla Epland.

15 beste kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 2203 Eli Anne Dvergsdal Gneist K23-34 34:13,1 2 2081 Pernilla Epland Stord IL (Allianseidrettslag) K23-34 34:23,2 3 2230 Adele Henriksen Gular K20-22 34:50,6 4 2233 Karoline Harnes Mongstad Gular K23-34 35:20,5 5 2129 Margit Ellingsen Feste Trafikkskole AS K23-34 36:07,0 6 2266 Lina Rivedal Varegg Fleridrett K35-39 37:14,2 7 2150 Ine Birgitte Nyhus Varegg Fleridrett K23-34 38:22,7 8 2067 Grethe Jørgensen Fil Aks-77 K45-49 41:36,4 9 2076 Maite Farranfarre Fcbarcelona K23-34 43:06,2 10 2119 Ragnhild Breisnes Utkilen BERGEN K23-34 43:20,0 11 2014 Solveig Vannes Idrett Utan Alkohol K45-49 43:29,7 12 2171 Jarle Johannessen LINDÅS K45-49 43:30,9 13 2249 Ingvild Kleivane BERGEN K23-34 43:47,4 14 25 Marianne Landro BERGEN K40-44 43:56,9 15 36 Linda Uglenes Maristuen Lærdal IL K45-49 45:19,2



Premiepallen menn: Frew Zenebe Brkineh, Awet Kibrab og Senay Fissehatsion.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 2217 Awet Kibrab Ullensaker/Kisa IL M23-34 29:23,0 2 2039 Frew Zenebe Brkineh Sandnes IL M35-39 29:36,8 3 2080 Senay Fissehatsion Ullensaker/Kisa IL M23-34 30:12,1 4 2062 Daniel Jacobsen Gular M23-34 30:37,5 5 2140 Ken-Tony Johansen Gular M23-34 32:43,2 6 2177 Jan Tore Tellefsen BFG Bergen Løpeklubb M40-44 32:56,1 7 2180 Kristian Jarnung Löplabbet M40-44 33:50,3 8 2251 Samson Kleven Johnsen M23-34 34:17,6 9 2116 Espen Andre Vadøy Nordhordland Folkehøgskole M23-34 34:33,8 10 2074 Abel Duresu Dufera BERGEN M35-39 36:10,4 11 2077 Jan Jacob Andreassen Varegg Fleridrett M45-49 36:15,1 12 2158 Idar Odland Varegg Fleridrett M16-17 36:15,8 13 2256 Stein Tore Vinterstø Fil Aks-77 M45-49 36:58,0 14 2271 Tage Morken Augustson Varegg Fleridrett / Team Kjell M23-34 37:00,4 15 2107 Henrik Revheim VALESTRANDSFOSSEN M23-34 37:16,3



Mange sterke løpere på starstreken på Knarvikmilas 10 km: Marius Vedvik, Senay Fissehatsion, Tage Morken Augustson, Frew Zenebe Brkineh, Awet Kibrab.



Etter to kilometer har vi fått denne tetgruppen. Tage Morken Augustson er her i front.



Tage Morken Augustson klokker i mål på en 14. plass med 37 blank. Det er en underprestasjon for en løper som tidligere i sesongen har løpt 32:10 på denne distansen.



Suveren vinnertid på Awet Kibrab, 29:23.



Pernilla Epland klarer bare nesten å holde Eli Anne. Hun tar andreplassen 10 sekunder etter. Sist så vi Pernilla i EM i Tyskland der hun løp maraton.



Tredjeplass på Adele Henriksen. Hun vant i fjor, men tiden hennes i år er bedre.



Grethe Jørgensen er en av dem som fullførte på 5 og 10 kilometer på samme dag. Her holder det til en 8. plass.



Helge Færø tar en klasseseier i M60-64 på en kjempetid. 41:18.



Solveig Vannes.



Hege Hatlem



Kristian Jarnung gir drahjelp til de to beste damene.



Veronika Ask Stuksrud deltok også på Knarvikmila Xtreme dagen før. Går hun for en full Fjordviking ved å få med seg halvmaraton også?



Det blir etter hvert bare noen menn som klarer å henge på Eli Anne.



Awet Kibrab og Frew Zenebe Brkineh drar fra alle andre.



Senay Fissehatsion må gi en luke til de to foran.



Kristian Jarnung løper inn til en 7. plass på sterke 33:50. Er dette et comeback fra Norna-Salhus-veteranen?



Eli Anne er tilbake, råsterk og ikke lett å utfordre.



Karoline Harnes Mongstad dukket opp som en løper på høyt nivå under Knarvikmila for to år siden. Siden har hun vært en del av Gularmiljøet og blant annet deltatt i NM.



Daniel Jacobsen fra Gular var den eneste som klarte å henge på den sterke tet-trioen, og løper inn til en fjerdeplass på gode 30:37.



På Knarvikmila dukker det alltid opp flere lag som består av ulike treningsfellesskap. Dette er Team Hanne: Andrea Andal, Trine Mandrup, Rita Holm Johnsen, Hanne Bjørke og Anita Wiik.



Alle klassevinnerne ble premiert med en egen T-skjort der det stod nettopp det: klassevinner. Så det er ikke alle som har orange T-skjorte fra årets Knarvikmil.



Daglig leder av Knarvikmila Ronny Borgen Hansen var så langt godt fornøyd med arrangementet. Dette er det første året han har denne funksjonen:

– Organisasjonen bak Knarvikmila er så innkjørt at alle vet hva de skal gjøre, forteller han.



Mange heiagjenger fulgte løperne langs løypen.



Øystein Eriksen tar en klasseseier i M65-69 på sterke 38:33.



Denne gjengen var kommet fra Spania for å løpe Knarvikmila: Miquel Dels Sants Vaquerabril, Josep Mateullevadot, Sergio Gimeno Aribau, Maite Farranfarre og Jose Ignacio Mayoralllesuy.

På resultatlisten finner vi navn fra 13 nasjoner.