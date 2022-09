(Alle foto: Hilde Hagevik Odde)

Starten i den 38. Grensetrimmen.



Det var strålende forhold i den 38. Grensetrimmen ved Støa i Trysil. Løperne og trimmerne koste seg i den 9,4 km lange løypa, barna løp barneløp i skogen, 102 serier med hesteskokast ble gjennomført, og vaflene smakte ekstra godt etter to år med pandemi. Det var strålende forhold i den 38. Grensetrimmen ved Støa i Trysil. Løperne og trimmerne koste seg i den 9,4 km lange løypa, barna løp barneløp i skogen, 102 serier med hesteskokast ble gjennomført, og vaflene smakte ekstra godt etter to år med pandemi.

I dameklassen var det to deltakere som løp på tid, Marte Eggen Sletten vant foran Marit Moberg på. Damene skrøt av ei kjempefin og variert løype og at det var mye fint å se på underveis.

Trio i tet

I herreklassen ble det satt god fart fra start, Emil Hagevik Bakke og Marius Nordsveen dro de tre første kilometerne før Nordsveen måtte slippe. Øyvin Bustad hadde disponert løpet godt og løp seg inn til andreplass bak Bakke. Bustad har totalt seks seire i Grensetrimmen fra før.

Emil Hagevik Bakke vant sin først Grensetrim, og sa at det var stort å vinne løpet som bestefar Hans Odde var med å starte i 1983:

- Dette er et utrolig fint løp, og i dag hadde vi perfekte løpsforhold. Det var god temperatur, tørt underlag og som vanlig et veldig trivelig arrangement. Dette er et løp for alle nivåer med garantert god stemning. For meg var det en god gjennomkjøring før København halvmaraton, der målet er å løpe på 1.17.

100 % premiering

Løpet hadde i år pengepremier til de tre raskeste, og uttrekkspremier til alle som fullførte. Premiene varierte fra middag for to, kanotur og sportsutstyr til fruktkurver, honning og glamping-overnatting. I tillegg til de 12 som løp på tid var det ca 20 trimmere som gikk uten tidtaking.



Forhåndsomtale:

Stian Dypflod fra Støa Grendelag ved starten. Grendelaget hadde lagt ned en stor jobb med løypa og arrangementet og leverte et strålende arrangement.





Øyvind Bustad svikter aldri Grensetrimmen.





Marius Nordsveen sjekker inn som 3. mann.





De tre raskeste herrene samlet i sola på Støa: Emil Hagevik Bakke (41), Øyvin Bustad (47) og Marius Nordsveen (56)





Julian Paula inn til klar 4. plass.





Per Bonerfãldt har logget ferdig sin økt.





Ståle Elgshøen cruiser inn i mål.





Marte Eggen Sletten jubler ved målgang.





Stian Karlsmoen med fullført trim i grenseland.



Nummer en og to i kvinneklassen: Marte Eggen Sletten (til v.) og Marit Moberg.



Ottar Bekkevold med mål i siktet.



Veteranen Jan Haugness kom i mål i fin stil i år også.



God stemning på Lokalet under premieutdelingen. Det vanket pengepremier til de tre raskeste i hver klasse, og trekningspremier til alle.



Marit Moberg (til v.) og Marte Eggen Sletten er fornøyd med innsatsen.



Tre raske menn med (fra v.) Emil Hagevik Bakke (som tok seieren foran Øyvin Bustad og Marius Nordsveen.

