For de som var tilskuere langs Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen i dag var det merkbart duskregn og grått vær. For de som hadde startnummer på brystet var det mer eller mindre perfekt. Noen lette dråper fra oven, perfekt temperatur og nærmest vindstille skapte drømmeforhold, og vi tar nok ikke mye feil hvis vi gjetter at mange satte personlig rekord i den flate løypa på vestsiden av Drammenselva.



Kort om løypa

Traséen gikk et par ganger fram og tilbake langs hovedveien på Strømsø-siden av elva før den svingte inn på stadion for 700 meter med tartan før målgang. Løypa er super for de som ønsker å løpe rekordraskt og for venner og kjente av løperne. Man får se sine kjære passere flere ganger. En utfordring ble det nok for følgebiler og løypepatrulje da teten begynte å ta igjen de bakerste.



Det var fartsholdere for sluttider helt fra 1:20 til 3:00, så her kunne alle få god hjelp til å nå målet sitt.



Dagens vinner i herreklassen, Senay Fissehatsion. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Senay Fissehatsion best i herreklassen

Vinner Fissehatsion fra Ull/Kisa løp lenge sammen med SK Vidar-løperen Andreas Sjurseth, men noen kilometer før mål fikk førstnevnte en luke som han holdt inn til mål. Inne på stadion var Fissehatsion litt usikker på om han skulle rett i mål, eller på om det var en runde rundt først. Han fant ut av det, og fikk løpt en "oppvisningsrunde" før han krysset målstreken på 1.06.28. Sjurseth kom i mål på 1.06.39. De to passerte 10,1 km på 31.52. Vinneren var fornøyd med å være i gang med konkurranse igjen etter noe skadetrøbbel





Senay Fissehatsion og Andreas Sjurseth holdt følge i store deler av løpet. (Foto: Tom-Arild Hansen)



- Jeg var veldig fornøyd i dag for jeg har vært litt skadet i hofta etter NM. Jeg kjente litt smerter underveis, men det gikk bra. Jeg får trene litt rolig fram mot neste løp. Jeg likte løypa godt. Den er flat og rask, så neste år skal jeg komme tilbake og løpe fort, sa Fissehatsion til Kondis etter løpet.



Du holdt på å løpe litt tidlig til mål?

- Ja. Jeg var på vei til mål, men så sa han en runde til, forteller han og ler. Nå skal han trene mot NM i terreng og Hytteplanmila.



På tredjeplass kom Vebhørn Hovdejord fra Snøgg Friidrett. Han fikk 1.07.38 på klokka. Philip Massacand fra Gneist IL ble nummer fire og John Christian Deighan ble nummer fem.

Vebjørn Hovdejord ble nummer tre i dag. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Plass Navn BIB Klubb Klasse Tid 1 Senay Fissehatsion 3492 Ull/Kisa M23-34 01:06:28 2 Andreas Sjurseth 2669 SK Vidar M35-39 01:06:39 3 Vebjørn Hovdejord 2384 Snøgg Friidrett M18-19 01:07:38 4 Philip Massacand 3176 Gneist IL M20-22 01:08:34 5 John Christian Deighan 2404 Asker SK Friidrett M35-39 01:08:51 6 Eivind Flugstad Østberg 1932 Gjøvik FIK M23-34 01:09:08 7 Dag Ådne Hatlevoll 1872 Luster IL M23-34 01:09:14 8 Endre Wigaard 3172 IL i BUL M23-34 01:09:16 9 Tommy Armani 1607 M23-34 01:09:18 10 Martin Kristiansen 1060 Sætre Idrætsforening Graabein M23-34 01:09:19 11 Andreas Huse 1871 Kamp Vestheim M23-34 01:09:21 12 Erik Fossen Nilsen 1898 IK Hind M35-39 01:09:25 13 Magnus Erstad 2851 IF Kamp/Vestheim M23-34 01:09:28 14 Kristian Ulriksen 2488 Tromsø Løpeklubb M35-39 01:09:34 15 Henrik Vik Tolo 2497 Asker Skiklubb M23-34 01:09:37

Annie Bersagel med god seiersmargin

Det var tidlig klart at Tjalve-løperen Annie Bersagel skulle ta nok en seier. Hun løp i mål på 1.14.27 og var dermed snaue tre og et halvt minutt foran Siri Schøne Ness fra Lyn Ski på andreplass.



- Det var tungt i dag, for å være helt ærlig, sa Bersagel etter å ha fått på seg tørre klær i Drammenshallen.

- Jeg har løpt mye motbakke i det siste, så det tar litt tid å komme seg igjen, forklarte hun.



Annie Bersagels seier var aldri truet. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Siri Schøne Ness ble nummer to. (Foto: Tom-Arild Hansen)





På tredjeplass kom Tyrving-løperen Astrid Brathaug Sørset (1.18.48) som meldte seg på løpet dagen før. Hun har slitt med koronasykdom og kjente det godt underveis. Karoline Wisløff Rud ble nummer fire og Karoline Nikolaisen ble nummer fem.



Plass Navn BIB Klubb Klasse Tid 1 Annie Bersagel 3024 Tjalve K35-39 01:14:26 2 Siri Schøne Ness 1492 Lyn Ski K35-39 01:17:56 3 Astrid Brathaug Sørset 3470 Tyrving IL K23-34 01:18:45 4 Karoline Wisløff Rud 2205 K23-34 01:19:17 5 Karoline Nikolaisen 1606 K23-34 01:22:33 6 Hilde Landheim 2615 Ren-Eng K23-34 01:22:40 7 Anne Johanne Nørbech 3330 Nydalens SK K23-34 01:23:10 8 Ane Kvittingen 2419 Geilo Il K23-34 01:23:58 9 Petra Jacoby 3141 K35-39 01:24:05 10 Lovise Heimdal 2416 EY BIL K23-34 01:24:22 11 Angelica Karlsen 1013 Moss IL K20-22 01:24:31 12 Kara Meunier 2584 K23-34 01:24:40 13 Madelène Holum 3478 OSI K23-34 01:24:46 14 Maren Lie 2715 Aurskog-Høland friidrett K23-34 01:25:05 15 Solveig Kristine Myrvang 1131 Tromsø Løpeklubb K23-34 01:26:05



Philip Massacand ble nummer fire. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Karoline Wisløff Rud ble nummer fire. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Fine løpsforhold i Drammen søndag formiddag. Her er en av de fremste gruppene halvannen kilometer etter start. (Foto: Tom-Arild Hansen)





