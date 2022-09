Karl Idar Vik, Syvde IL vant løpet på tiden 26.09 i den 6,7 km lange og kuperte løypen. Reese Bendiksen, Ålesund blei beste kvinne med tiden 29.10. På de neste plassene for menn kom Martin Hauge-Nilsen, Fjellføraren på 26.23 og Per Inge Bjørnestad, Velledalen IL med 26.33. Nest beste kvinne blei Mina Bratvold, Ålesund på tiden 31.13 foran Audhild Bakken Rognstad, Ålesund med 33.00.

Det var ypperlig løpeforhold på byfjellet Aksla i dag med 17-18 grader og ikke vind, i motsetning til hva vi har hatt de siste åra på Blodslitet.



Etter de første bakken var det Per Inge Bjørnestad (364) og Erik Henriksen (371) som ledet løpet



Reese Bendiksen (373) leder kvinneklassen. Startnummer 369 er Stian Aasen



Audhild Bakken Rognstad (365) og Mina Bratvold (357) kniver om andreplassen i kvinneklassen



Svein Arne Nakken (366), Frode Søholt (372) og Sigbjørn Hoel (359)



Karl Idar Vik vinner Blodslitet 2022



Martin Hauge-Nilsen tar andreplassen



Per Inge Bjørnestad blir nummer tre



Det blei etter hvert fullt på den smale turveien som utgjorde målområdet



Naqibullah Ghaznawi fra Afganistan til høyre deltok på Blodslitet. Her ser vi Naqibullah sammen med sin kone Inger-Anne Hagen. De bor i Tennfjorden, like innenfor Ålesund. Begge to er opptatt av kvinners rettigheter i Afganistan som slett ikke er blitt noe bedre det siste året. De har fått laget seg T-skjorter med tekst: Open the Schools og Let Girls Learn.