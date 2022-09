- Jeg er veldig fornøyd med å vinne i dag, sa Lukas Liland etter dagens NM-langdistanse fra Løvlia på Krokskogen.



Løperen som i Norge representerer Nydalens SK har tidligere i år vunnet langdistansen under EM-uttaksløpene og NM-ultralang var i dag nok en gang best når det handlet om orientering over langdistanse: - Jeg tror jeg har lykkes med å få til en del økter med den lengden og intensiteten som gjelder på langdistanse, er hans egen forklaring på denne suksessen.

Når den sterke landslagsmannen i dag også fikk «drahjelp» av foranstartende Magne Dæhli på ferden gjennom løypen, var han i en klasse for seg. Etter drøye 100 minutter i skogen var Liland snaue halvannet minutt foran nevnte Dæhli – på andreplass. Med VM-vinnerne på denne distansen fra i fjor – Kasper Fosser – på bronseplass.

- Jeg hadde nok litt fordel av å få ryggen på Magne (Dæhli), og det var ikke noe alternativ å slippe ham på sisterunden.

Dermed sikret Liland seg sitt første NM-gull på langdistanse, og det er flere muligheter til NM-gull utover helgen – med mellomdistanse på lørdag og stafett på søndag:

- Jeg kan vinne også mellomdistansen, men det er mange gode løpere som vil ha sitt ord med i laget der, kommenterer en fornøyd Liland.

Fornøyd var også Andrine Benjaminsen etter dagens NM-langdistanse. Løperen fra Lillomarka OL var tilbake på toppen av pallen på NM-langdistanse etter en 3. plass i fjor:

- Det var faktisk årets første løp i Norge, og jeg fant en god flyt i orienteringen i et fint terreng. Selv om jeg kanskje kunne løp bedre traseer noen steder, var det et bra løp, oppsummerte landslagsløperen som etter seier på NM-langdistanse i både 2019 og 2020 igjen var tilbake på toppen av NM-pallen på denne distansen.



Benjaminsen var snaue minuttet kjappere gjennom løypen på Krokskogen enn veteranen Tone Bergerud Lye – som løp inn til NM-sølv – og sin beste individuelle NM-plassering i en alder av 40 år. Bronsevinner Marianne Andersen er ytterligere to år eldre enn Bergerud Lye, og i dag var hun halvannet minutt bak sølvvinneren etter drøye 80 minutters konkurransetid.



På mellomdistansen – som er neste «punkt på programmet» - er konkurransetiden betydelig kortere, men Benjaminsen har – også der – intensinjer om ny suksess:

- Selvfølgelig har jeg høye målsetninger, men jobben må gjøres, sier hun om det som venter.

NM orientering

Kilde og bilde: Norsk orientering

Resultater

D 21-, 10 700 m:

1) Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL, 1.22.21,

2) Tone Bergerud Lye, Nydalens SK, 1.23.16,

3) Marianne Andersen, Kristiansand OK, 1.24.49,

4) Marie Olaussen, Fredrikstad SK, 1.24.59,

5) Ingrid Lundanes, NTNUI, 1.25.01,

6) Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF, 1.25.38,

7) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 1.26.24,

8) Ane Dyrkorn, NTNUI, 1.27.03,

9) Anna Ulvensøen, Nydalens SK, 1.30.23,

10) Emma Arnesen, NTNUI, 1.31.59.

H 21-, 15 790 m:

1) Lukas Liland, Nydalens SK, 1.40.45,

2) Magne Dæhli, Halden SK, 1.42.10,

3) Kasper Harlem Fosser, Heming Orientering, 1.42.47,

4) Andreas Sølberg, IL Leik, 1.43.31,

5) Gaute Steiwer, Fredrikstad SK, 1.43.45,

6) Yngve Skogstad, Frol IL, 1.45.27,

7) Ulrik Astrup Arnesen, NTNUI, 1.45.41,

8) Håvard Sandstad Eidsmo, Freidig, 1.46.01,

9) Anders Haga, Nydalens SK, 1.46.43,

10) Elias Jonsson, NTNUI, 1.47.18.