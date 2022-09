De to skarpskodde nordøsterdølene vant den eksklusive distansen en engelsk mil da det blå dekket på Skarpsno Arena ble offisielt åpnet under Friidrettens Venners Festival i Moelv lørdag.



Med vinnertiden 4:37.10 er Ingeborg Østgård nummer 7 i Norge gjennom alle tider, et sekund bak den norske U20-rekorden. Malin Hoelsveen var den eneste konkurrenten i damefeltet. Også Raufoss-jenta har konservert formen og leverte solide 4:41.83. De to stjerneskuddene passerte 1500 m på henholdsvis 4:18.70 og 4:21.61.

Esten Hansen-Møllerud Hauen ble også en klar vinner blant hele 30 herreløpere med 4:02.26 etter å ha passert 1500 m på 3:45.90 på. Esten er nå nr. 20 i Norge gjennom alle tider på distansen,.Gulars Eivind Trym Wikshåland var klar andremann på 4:04.79 og Anders Bjørndal fra Gneist ble 3. mann på 4.08.36.



Forhåndsomtale:

Drømmemila når Skarpsno Arena åpnes i Moelv lørdag

Reportasje fra stevnet i Ringsaker Blad (NB! krever innlogging!)

Stevnets nettsider

Resultater Friidrettens Venner Festival, Moelv 10.09.202 KS 1609 m Plass: Navn: Klubb Resultat: 1 Ingeborg Østgård Friidrettsklubben Ren-Eng 4,37,10 2 Malin Hoelsveen Raufoss Friidrett 4,41,83 Menn 1609 m 1 Esten Hansen-Møllerud Hauen Friidrettsklubben Ren-Eng 4,02,26 2 Eivind Trym Wikshåland Gular, IL 4,04,79 3 Anders Bjørndal Gneist,IL 4,08,36 4 Elmer Mulleri Skalle Lillehammer IF 4,09,30 5 Sander Dybwad Mathiesen Vidar, Sportsklubben 4,10,43 6 Petter Johansen Lillehammer IF 4,16,40 7 Merih Solomon Hailemicheal Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4,16,76 8 Halvard Grape Fladby BUL, IL i 4,16,87 9 Vetle Farbu-Solbakken Spirit Friidrettsklubb 4,19,69 10 Matias Andersen Førde Gular, IL 4,19,97 11 Trym Fjøsne-Hexeberg Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4,20,27 12 Kristian Bråthen Børve Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4,21,56 13 Awet Nftalem Kibrab Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4,25,81 14 Abdirahim Abdullahi Dahir Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4,26,02 15 Andreas Lindebø Kværner Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4,26,54 16 Henrik Velle Tjalve, IK 4,27,34 17 Sebastian van der Veen Spirit Friidrettsklubb 4,28,02 18 Jørgen Moen Vidar, Sportsklubben 4,28,41 19 Linus Christian Bernhard Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4,28,92 20 Jonas Riseth Tjalve, IK 4,30,17 21 Odin Fjøsne-Hexeberg Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4,41,35 22 Ole-Kristian Lindebø Kværner Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4,43,08 23 Mathias Hoelsveen Raufoss Friidrett 4,46,53 24 Jens Kristian Aas Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4,50,12 25 Philip Storm Regbo Gulbrandsen KFUM-Kameratene 4,50,56 26 Tesfay Brhane Moelven IL 4,50,74 27 Skjalg Kongssund Moelven IL 4,50,91 28 Jonas Kveen Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4,52,53 29 Sander Fjellsol Moelven IL 5,01,11



ALLE RESULTATER FRA STEVNET (som fortsetter søndag)