Lørdag var det meget folksomt i området rundt kvadraturen og Akershus festning. Dette skyldtes ikke utelukkende Hedersløpets arrangement, men i stor grad et samtidig arrangement i regi av Oslo Pride. Dette førte ikke bare til at det var folksomt i gatene i løpets trasé, men også at man måtte gjøre noen forandringer. Det ble løpt litt på kryss og tvers underveis, og man skulle nok ikke bli altfor sliten før det raskt kunne bli tatt et utriktig veivalg.



Flere bilder for våre medlemmer kommer senere





En gjeng fra blant annet Moss og Rygge Lotteforening er klar for marsjen. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Frida byfuglien var en av flere som fikk seg noen ufrivillige ekstra meter på klokken i dag.

- Ja, jeg hadde 300 ekstra meter på klokka da jeg kom i mål, og vet at jeg løp litt feil. PLutselig havnet jeg mellom to busser et sted også, så det var litt utfordrende, fortalte Byfuglien etter løpet. Dette hadde allikevel ingen ting å si for plassering. Hun løp i mål som beste kvinne med god margin.



Frida Byfuglien før start. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Frida Byfuglien og Roger Thompson best på 5 kilometer

Nevnte Byfuglien fra Løplabbet fikk 19:35 i mål. En respektabel tid, spesielt når vi vet at hun fikk en ekstra sightseeing på festningen. Malin Kristoffersen fulgte på andreplass med 21.48, og Camilla Kjeve og Astrid Loftås Sandven fra Valkyrien Idrettsklubb løp likt i mål på 22.22.



Byfuglien hadde god kontroll på seieren hele veien. Til tross for litt feil-løping. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Malin Kristoffersen tok en klar andreplass. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Astrid Loftås Sandven (181) og Camilla Kjeve (199) hadde åpenbart en fin tur. Her sammen med Robin Moen (269). (Foto: Tom-Arild Hansen)



Like suveren seier ble det i herreklassen, der Roger Thompson fra Follo Brannvesen løp i mål på 17.13. På andreplass løp Erik Gustavson fra Norsk Reservistforbund sterkt i klasse 60-64 år, og kom i mål på 19.41. På plassen bak ble det løpt like imponerende av unggutten Balder Kristoffersen Nybak fra Ready Fotball i klasse 12-13 år. Han løp på 20.29.



Roger Thompson tok en klar seier på 5-kilometer. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Erik Gustavson løp suverent og tok andreplassen. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Balder Kristoffersen Nybak ble nummer tre. Godt løpt av unggutten. (Foto: Tom-Arild Hansen)



83 år gamle Rolf Nielsen legger i vei på sin 5-kilometer. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Tonje Linga Nilsen og Erik Woodward vant 10 kilometer

På den dobbelte distansen var det Tonje Linga Nilsen som var raskest av kvinnene da hun løp på 43.23. På andreplass kom Ida Synnes fra FFT på 45.40, mens tredjeplassen gikk til Line Askim fra Fst/J1 på 46.44.



Tonje Linga Nilsen vant med god margin på den lengste distansen. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Ida Synnes hadde også god kontroll og ble nummer to. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Kine Askim ble nummer tre på 10-kilometer. (Foto: Tom-Arild Hansen)



I herreklassen gikk seieren til Erik Woodward fra CVS. Han løp på 36.07. Det var 17 sekunder foran Vegard Solhaug fra Søndre Ål Sportsklubb, som kom på andreplass med 36.24. På tredjeplass kom Tobias Overvik fra Krigsskolen med 36.36.



Erik Woodward (19) vant med 17 sekunder i dag. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Vegard Solhaug hentet mye på slutten og ble nummer to. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Tobias Overvik ble dagens andremann på den lengste distansen. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Olav Hunor Grønoset tok klar klasseseier i 14-15-årsklassen, og ble nummer 12 totalt med 42.41. (Foto: Tom-Arild Hansen)



De fire raskeste jentene på dagens 5-kilometer. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Marsjen var dagens siste distanse, og her går starten. (Foto: Tom-Arild Hansen)



