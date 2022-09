- Jeg fikk en liten tankevekker under kvalifiseringen i går, så jeg måtte jobbe litt med meg selv før dagens finale. I dag har jeg løpt bra, selv om det ikke er helt perfekt. Men det var en god gjennomføring, sa Andrine Benjaminsen etter målgang på dagens NM-mellomdistanse.



Med en mindre god kvalifisering i går gikk hun ut midt i finalefeltet på dagens finale, og fikk vente til de beste fra kvalifiseringen kom i mål mot slutten av finalefeltet. Da kunne hun konstatere at det ikke var noen som kunne «holde jevne steg» med henne gjennom dagens løype, og dermed kunne jenta fra Lillomarka OL juble for sitt andre NM-gull på 3 dager – etter at hun var best både på torsdagens langdistanse og dagens mellomdistanse.

- Det er veldig godt å få med seg to god NM-løp, smilte hun etter at seieren var et faktum.



Fjorårets NM-vinner på distansen – Marie Olaussen – ble sølvvinner i dag, med drøye halvminuttet opp til Benjaminsen på toppen av pallen. Sølvvinneren fra torsdagens langdistanse – Tone Bergerud Lye – tok bronsen i dag. Alle medaljevinnerne var innenfor minuttet.

Like tett var det ikke mellom medaljevinnerne i herreklassen. Eirik Langedal Breivik - som for alvor fikk sitt gjennombrudd i seniorklassen da han vant NM-gullet på denne distansen i 2019 – tok et nytt NM-gull på mellomdistanse etter et meget godt løp i den krevende løypen fra Solli i Vestmarka i dag:

- Det var et veldig bra løp. Jeg følte jeg klarte å balansere det tekniske på en god måte, og da blir det bra. Jeg har knapt noe tidstap, smilte NTNUI-løperen. Og når Kasper Fosser må ta til takke med sølvmedalje har Langedal Breivik åpenbart levert på et meget høyt nivå:

- Jeg løp litt kontrollert på kvalifiseringen i går, slik at jeg visste det var mer å gå på til i dag.



Med gull i dag, er Langedal Breivik lysten på mer foran stafetten med fjorårsvinner NTNUI i morgen:

- Vi skal forsvare gullet fra i fjor, men hvilken etappe jeg skal løpe er ikke bestemt, annonserer dagens mann i herreklassen.



Veteran og landslagstrener Anders Nordberg – som tok bronse på denne distansen under NM på hjemmebane i Grenland i fjor – løp i til ny NM-bronse i dag, men i dag var han nesten 2 minutter bak Langedal Breivik på toppen av pallen.

Kilde og bilde: Norsk orientering

Resultater

D 21 A-fAndrine Benjaminsen, Lillomarkainale, 3 940 m:

1) OL, 33.32,

2) Marie Olaussen, Fredrikstad SK, 34.06,

3) Tone Bergerud Lye, Nydalens SK, 34.23,

4) Marianne Andersen, Kristiansand OK, 36.04,

5) Ingrid Lundanes, NTNUI, 36.10,

6) Ane Dyrkorn, NTNUI, 36.28.

H 21 A-finale, 4 930 m:

1) Eirik Langedal Breivik, NTNUI, 32.03,

2) Kasper Harlem Fosser, Heming Orientering, 32.23,

3) Anders Nordberg, Nydalens SK, 34.00,

4) Gaute Steiwer, Fredrikstad SK, 34.05,

5) Vegard Kittilsen, Freidig, 34.06,

6) Emil Granqvist, NTNUI, 34.09.