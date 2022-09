Perseløpet på Eidsvoll kunne ønske velkommen til løp under fine forhold søndag formiddag. Det var lettskyet vær, god løpetemperatur og nærmest vindstille da det nærmet seg start på dagens distanser.



På programmet for dagen stod 5 kilometer med elleve startende, 10 kilometer med tretten startende og halvmaraton med syv startende.



Eivind Duelien Vaaje best på 5 kilometer

18 år gamle Duelien Vaaje fra Kongsvinger IL Friidrett ble dagens raskeste på den korteste distansen, da han løp på 16.00. Tidligere i år løp han samme distanse under Fornebuløpet, hvor han delte fjerdeplassen med et løp på 16.05. Pers ble det imidlertid ikke denne søndagen. Duelien Vaaje løp på 15.26 i et meget sterkt startfelt under Ida Eides minneløp for to år siden.





Eivind Duelien Vaaje fra Kongsvinger Friidrett vant 5 km på 16 blank. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



På andreplass kom Marius Borger fra Spydeberg IL. Borger løper i klasse 40-44 år, og kom i mål på 16.42 i dag. På tredjeplass kom Øyvind Thyri fra Untold-Movement. Han løp på 17.00.

På fjerdeplass kom Svein Egil Linnerud i klasse 60-64 år. Han løp et meget godt løp og kom i mål på 17.53. Det er 15 sekunder bedre enn han løp på samme sted for et år siden, men noe svakere enn han løp for to år siden. Imponerende!



Ingen kvinner stilte på denne distansen.



Marius Borger fra Spydeberg IL ble nummer to på 5 km på 16.42​. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Svein Egil Linnerud fra Hunndalen ved Gjøvik løp 5 km på 17.53, noe som er meget bra av en 61-åring. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Resultater 5 km totalt

Pl BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 265 Eivind Duelien Vaaje Kongsvinger IL Friidrett M18-19 16:00 0:00 2 163 Marius Borger Spydeberg IL M40-44 16:42 0:42 3 1885 Øyvind Thyri Untold_Movement M40-44 17:00 1:00 4 294 Svein Egil Linnerud Eidsiva BIL M60-64 17:53 1:53 5 303 Trond Johnsen Raufoss IL Langrenn M50-54 18:46 2:46 6 180 Elias Hetle Hagen Lørenskog Skiklubb M14-15 18:56 2:56 7 192 Robert Røsten Folldal IF M35-39 19:09 3:09 8 2136 Ingulf Nordahl Gular M50-54 20:17 4:17 9 300 Oddvar Grim Ros M55-59 20:56 4:56 10 293 Helge Jacob Horn SKI M70-74 23:13 7:13 11 612 Sverre Tvedt Norna-Salhus IL M75-79 25:23 9:23

Pål Onsrud med sterk tid på 10 kilometer

32-åringen fra Gjøvik Friidrettsklubb og Team Sportsmanden løp et solid løp på Eidsvoll i dag. Han passerte halvveis på 16.20, og løp så og so like raskt på andre halvdel til en sluttid på 32.45. Hans forrige deltakelse i Perseløpet var i oktober for to år siden, da han løp på 33.17.



Pål Onsrud fra Gjøvik Friidrettsklubb - Team Sportmanden gjennomførte et meget jevnt løp og vant 10 km på 32.45. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



På andreplass kom Janis Arsenikovs fra Lørenskog Friidrettslag. Han løp på 37.35. Det var fire sekunder raskere enn Matthias Amble som ble nummer tre med 37.39.

Tre kvinner stilte på 10 kilometeren: Tone Fløttum fra Fet Friidrettsklubb var best med 41.38. Helene Nilsson fra Eidsvold Vørks Skiklub løp på 44.32 og ble nummer to, mens Dorte Foss fra Raufoss IL Friidrett ble nummer tre med 45.23. Sistnevnte deltok i klasse 55-59 år.



Tone Fløttum fra Fet Friidrettsklubb vant 10 km på 41.38. I rygg ligger Even Tvedt og bakerst Ingulf Nordahl. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Løpsglade Dorthe Foss fra Raufoss løp denne gangen 10 km. Tiden ble 45.23. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





10 km // Herrer

Pl BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 594 Pål Onsrud Gjøvik Friidrettsklubb / Team Sportsmanden M20-34 32:45 0:00 2 319 Janis Arsenikovs Lørenskog Friidrettslag M35-39 37:35 4:50 3 1879 Matthias Amble OSLO M35-39 37:39 4:54 4 503 Tor Flugstad OSLO M20-34 37:59 5:14 5 609 Charles Høstlund DRØBAK M45-49 38:13 5:28 6 3264 Martin Narum OL Vallset/Stange M55-59 38:55 6:10 7 610 Håkon Imbsen OSLO M45-49 39:56 7:11 8 1875 Martin Hellesjø Shiul M35-39 40:09 7:24 9 601 Erlend Hauge EIDSVOLL M35-39 40:22 7:37 10 131 Even Tvedt Norna-Salhus IL M40-44 40:32 7:47 11 563 Trond Morten Gløtheim Røros IL M45-49 40:34 7:49 12 1842 Amund Holmsen Team Chateau M40-44 44:20 11:35 13 230 Rune Taranger DRØBAK M45-49 45:42 12:57 178 Bjørn Tore Gullord Lørenskog FIL / Telia BIL M55-59 DNF 512 Magnus Forsnes Krogstad OSLOO M20-34 DNS



10 km // Kvinner

Pl BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 593 Tone Fløttum Fet Friidrettsklubb / Tone Fløttum K40-44 41:38 8:53 2 233 Helene Nilsson Eidsvold Værks Skiklub K35-39 44:32 11:47 3 249 Dorte Foss Raufoss IL -Friidrett K55-59 45:23 12:38 595 Linn Beate Petersen Onsrud Team Sportsmanden K20-34 DNS

Truls Grøstad med god tid på halvmaraton

På dagens lengste distanse var det Truls Grøstad fra BDO Lillestrøm som løp først i mål på 1.13.57. Han ledet løpet helt fra start til mål og holdt et jevnt og godt tempo. Fem kilometer passerte han på 17.17, og ved ti kilometer noterte han 34.47. For en drøy måned siden deltok han på 10-kilometern i Perseløpet, og fikk samme sluttid som han passerte distansen på i dag.

Gard Vidar Nordsveen ble nummer to med 1.25.33 og Nicolay Ramm ble nummer tre med 1.32.48. Ninette Banoun i klasse 55-59 år fra Romerike Ultraløperklubb, ble beste kvinne med sterke 1.32.49.



Gard Vidar Nordsveen fra Råholt løp nærmest på hjemmebane, og var en av fire som fullførte halvmaraton. Tiden ble fine 1.25.33. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Ninette Banoun fra Romerike Ultraløperklubb var eneste kvinne som løp halvmaraton. Ninette løp på fine 1.32.49. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Vi mistenker at Aleksander Halhjem Kjeilen var fartholder for NRK-kjendis Nicolay Ramm som løp halvmaraton på 1.32.48. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Halvmaraton // Herrer

Pl BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 1871 Truls Grøstad BDO Lillestrøm M20-34 1:13:57 0:00 2 1849 Gard Vidar Nordsveen RÅHOLT M35-39 1:25:33 11:36 3 1859 Nicolay Ramm OSLO M20-34 1:32:48 18:51 4 1874 Thomas Pettersen GJERDRUM M45-49 1:44:05 30:08 1857 Aleksander Kjeilen SLEPENDEN M20-34 DNF

Halvmaraton // Kvinner

Pl BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 2123 Ninette Banoun Romerike Ultraløperklubb / Nordea K55-59 1:32:49 18:52 2 608 Tonje Pettersen LILLESTRØM K35-39 1:40:09 26:12



Mer informasjon

Løpets hjemmeside

Perseløpet på Facebook