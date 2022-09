Lørdag formiddag klokken 12:00 gikk startskuddet for Hell Ultraløperklubbs 6-timersløp. Det ble løpt i en rundeløype som er kontrollmålt til 1000,4 meter, og spørsmålet er rett og slett hvem som kommer flest runder rundt på 6 timer.



Terje Sandness vant med 73 runder

Rett før klokken 18:00 lørdag kveld ble det klart at 58 år gamle Terje Sandness fra Bodø Bauta Løpeklubb stakk av med seieren i herreklassen. Med totalt tilbakelagte 73 runder og 73.794,2 meter, vant han med litt over en kilometer (og en runde) foran svenske Sami Vaihoja fra Umara Sports Club. Simon Lund Eikrem fra Strindheim IL ble nummer tre og noterte 71 runder.



Terje Sandness vant etter 73 runder. (Foto: Arrangøren)



Tone Solberg løp 69 runder og vant kvinneklassen

Etter 70.197,6 meter og 69 runder kunne Tone Solberg fra Trondheim & Omegn Sportsklubb konstantere at hun tok seieren i kvinneklassen. Arrangørklubbens Ida Steiro ble nummer to med 67 runder, mens Siri Klevset fra Byneset IL ble nummer tre med 64 runder.



Det be 69 runder og seier til Tone Solberg. (Foto: Arrangøren)



Resultater totalt

Pl BIB Navn Klubb Klasse Tid Distanse 1 40 Terje Sandness Bodø Bauta løpeklubb M55-59 5:56:47.8 73794.2 2 36 Sami Vaihoja Umara Sports Club M35-39 5:58:40.0 72522.8 3 7 Simon Lund Eikrem Strindheim IL M45-49 5:56:26.4 71941.4 4 15 Casper Bergmann Henriksen Trondheim & Omegn Sportsklubb / Team Kondis / Festningen Parkrun M23-34 5:59:48.6 70254 5 33 Tone Solberg Trondheim & Omegn Sportsklubb K23-34 5:55:11.0 70197.6 6 34 Ida Steiro Hell Ultraløperklubb K23-34 5:57:24.8 67691.8 7 1 Morten Auset Byåsen IL M40-44 5:58:51.2 67453.8 8 6 Jan Olav Dagsvik Ogndal IL M50-54 5:56:04.2 67042.4 9 19 Olle Larsson Åre Gravel Club M35-39 5:57:16.6 66861.4 10 17 Siri Klevset Byneset IL K45-49 5:57:07.2 64270.6 11 26 Johan Sandnes LEVANGER M23-34 5:55:41.6 62166.8 12 9 Hanne Formo Hell Ultraløpeklubb K45-49 5:59:30.2 59277.6 13 18 Jørn Konradsen Hell Ultraløperklubb M45-49 5:57:43.7 56565.4 14 14 Eskil Haug Hell Ultraløpeklubb M45-49 5:58:35.2 53391.2 15 8 Carina F. Auset Byåsen IL K35-39 5:53:54.8 51925.4 16 27 Kirste Sandness Team Sandness K60-64 5:55:40.5 50605 17 24 Aina Nygård Hell Ultraløpeklubb K45-49 5:54:48.2 49886.6 18 22 Elin Møllegaard HEIMDAL K50-54 5:59:08.5 49135.6 19 3 Magnus Brørs Hell Ultraløperklubb M35-39 4:12:26.0 48199.2 20 29 Mats Schei Hell Ultraløperklubb M20-22 3:42:53.5 47198.8 21 35 Mons Ø Tingelstad Tynset Turlag M65-69 5:59:55.3 45201 22 25 Renate Dullum Reitan Hell Ultraløpeklubb K40-44 3:57:46.6 45018 23 12 Anne Gro Gården Solbakken Totaltrim K45-49 5:58:43.6 44293.6 24 30 Ida Kristine Schive Muruvikingan Løpeklubb K35-39 5:58:48.0 44260.6 25 32 Kristin Solbakken Hell Ultraløperklubb K23-34 3:30:44.0 44197.6 26 10 Gry Fornes Dalebrand IL K35-39 5:56:08.2 42564.8 27 37 Stian Wikdahl VIKHAMMER M23-34 3:56:16.0 42196.8 28 16 Håvard Heringstad Hell Ultraløperklubb M40-44 5:32:23.5 42196.8 29 5 Amalie Dagsvik STEINKJER K23-34 5:54:51.9 38976.2 30 21 Bård Olav Moen Hell Ultraløpeklubb M65-69 3:34:00.7 38015.2 31 13 Solveig Hastadklev Dalebrand K40-44 3:36:28.8 31192.4 32 39 Bjørn Tore Tollefsen M50-54 2:10:40.4 21008.4 33 31 Stig Sjølstad Hell Ultraløperklubb M40-44 1:10:26.1 13185.2 34 20 Geir Arne Lodgaard Hell Ultraløpeklubb M55-59 1:18:45.0 10004 11 Lars Erik Gylland Hell Ultraløpeklubb M40-44 DNS 38 Martin Wikstrøm Hell Ultraløpeklubb M23-34 DNS 4 Martin Callanan TRONDHEIM M50-54 DNS 23 Sigve Nilsen Unn Kjøkken M23-34 DNS 2 Marian Brandt Trondheim & Omegn Sportsklubb M45-49 DNS

Mats Schei og Kristin Solbakken vant maraton

6-timersløpet har offisiell maratonpassering, og dermed kan man også kåre vinnere på maraton.



I herreklassen var det Mats Schei fra Hell Ultraløperklubb som var raskest på 42 runder og 42195 meter. Han passerte på 3.03.35. Sami Vaihoja ble nummer to med 3.05.33 og Morten Auset fra Byåsen IL ble nummer tre like bak, med 3.05.38. Kristin Solbakken ble nummer fire totalt på maratondistansen og var beste kvinne på 3.13.09. Renate Dullum Reitan fra samme klubb ble nummer to med 3.32.15, mens 6-timersvinner Tone Solberg tok tredjeplassen på maraton med 3.32.28.





Dekket bord for deltakerne (Foto: Arrangøren)





Mer informasjon

Arrangørklubbens hjemmeside

Se resultater fra 6-timersløpet

Se resultater fra maraton