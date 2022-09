Pressemelding



Trysilrypa arrangeres i år for 22. gang. Det er Trysils største arrangement, og er en viktig inntektskilde for mange idrettslag i Trysil som jobber dugnad denne helgen i september. Hvert år valfarter tusenvis av damer til Trysil for en helg med terrengløp, fjellmarsj og ikke minst for å ha ei sosial jentehelg.







Som mange andre arrangement de siste to årene har Trysilrypa vært rammet av avlysninger og koronarestriksjoner. Men i år kunne endelig Trysilrypa gjennomføres på helt vanlig vis, og det med en økning i deltakerantallet på nesten 20 prosent sammenlignet med fjoråret.

- Vi er fornøyde med årets deltakerantall, til tross for at langt flere har deltatt på Trysilrypa tidligere. Vi kjenner nok fortsatt ettervirkninger etter koronaen, men vi har troen på at arrangementet vil vokse igjen, forteller Ida Dyreng, daglig leder i Destinasjon Trysil. – Det er første gang jeg er med å arrangere Trysilrypa, og det har vært en opplevelse. Så mange glade, fornøyde og ikke minst spreke damer.



Overlegen seier i løpsklassen

I løpsklassen ble det en overlegen seier til rype-veteranen Liv Tone Heramb fra Risberget IL i 13 kilometeren. Hun var i mål på tiden 1:10:51, hele 17 minutter før nr. 2 som ble Ann-Ina Johannessen på tiden 1.27.28. Tredjeplass på 13 kilometer ble Ann-Christin Eriksen på 1:28:20.





(Foto: Arrangøren)



Ania Zielinkiewicz fra Lillehammer IF ble vinner på 6 kilometeren med tiden 30:51, andreplass gikk til Vibeke Wold på 31:09 og tredjeplass til Randi Hukset Sollie på 31:40.







(Foto: Arrangøren)



Afterun løftet taket

Etter målgang var det klart for afterrun i rypeteltet med nærmere 1000 Trysilryper. Det var god stemning fra første sekund, og taket nærmest løftet seg da det svenske bandet CLC kom på med den ene slageren etter den andre.

Dato for neste års Trysilrypa er satt til 7. til 10. september 2023.



Se film fra Trysilrypa 2021









