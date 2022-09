Sigurd Tveit har nok en gang løpt godt på 800 meter. Denne gangen under stevnet Memorial Borisa Hanžekovića i Zagreb, Kroatia. Med 1.45,86 løp han inn til 2. plass og pers på distansen, kun slått av ungarske Daniel Huller som løp på 1.45,68. Tveits tidligere PB var 1.45,89 fra august i år.



Resultater 800 m menn

Plass Navn Nasjon Tid 1 Dániel Huller Hungary 1:45.68 2 Sigurd Tveit Norway 1:45.86 PB 3 Amel Tuka Bosnia and Herzegovina 1:45.87 SB 4 David Locke United Kingdom 1:46.41 PB 5 Jan Vuković Slovenia 1:47.51 6 Marino Bloudek Croatia 1:47.51 PB 7 Josh Hoey United States 1:48.02 8 Marco Ranucci Italy 1:48.88 PB 9 Niccolo` Galmi Italy 1:49.45 PB Sebastjan BašPACE Slovenia DNF

Filip Ingebrigtsen brøt

Det vil seg ikke for mellomste bror Ingebrigtsen denne sesongen. Vi har dessverre ikke fått se ham i konkurranse siden Bislett Games i juni, hvor han stilte på 5000 meter, men aldri kom seg helt til mål. Søndag måtte han bryte igjen.



Han falt tidlig bakover i feltet under søndagens løp, og det var tydelig at han hadde problemer med å henge på. Til slutt valgte han altså like gjerne å bryte løpet.



´Vant gjorde amerikanske William Kincaid. Han løp i mål på 7.38.83. Ferdinand Kvan Edman stilte også opp og løp over mållinja som nummer ni på 7.48,12. Dette var Edmans nest raskeste 3000 meter. Han har pers på 7.45,52 fra Norgeslekene på Jessheim i fjor.



Niels Laros, som for kort tid siden satte europeisk U18-rekord på 1500 meter, løp inn til europeisk rekord på plassen bak Edman. Laros´ nye europarekord for U18 på 3000 meter er på 7.48,25.

Resultater 3000 m menn

Plass Navn Nasjon Tid 1 William Kincaid United States 7:38.83 2 Reynold Kipkorir Cheruiyot Kenya 7:38.83 PB 3 Morgan McDonald Australia 7:39.05 PB 4 Getnet Wale Ethiopia 7:39.31 PB 5 Andreas Almgren Sweden 7:39.44 NR 6 Nibret Melak Ethiopia 7:39.77 PB 7 Daniel Simiu Ebenyo Kenya 7:40.39 PB 8 Emil Danielsson Sweden 7:46.95 SB 9 Ferdinand Kvan Edman Norway 7:48.12 SB 10 Niels Laros Netherlands 7:48.25 PB 11 Dino Bošnjak Croatia 7:53.70 PB 12 Kevin Kamenschak Austria 7:54.54 PB 13 Vid Botolin Slovenia 7:56.46 PB 14 David Nikolli Albania 8:06.89 15 Tomislav Novosel Croatia 8:21.66 Filip Ingebrigtsen Norway DNF Jan VukovićPACE Slovenia DNF Robby AndrewsPACE United States DNF Filip SasínekPACE Czech Republic DNF

Tom Erling Kårbø perset på 2000 meter hinder

Kårbø stilte på 2000 meter hinder og løp inn til pers med 5.29,13. Med det ble han nummer 7 i feltet. Den marokkanske VM-vinneren Soufiane El Bakkali vant på 5.14,06.



Resultater 2000 m hinder menn