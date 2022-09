Sverre Grønvold kopierte dermed seieren fra fjorårets 25 runder på Sveum da han satte sin personlige rekord på 33.14 da han ble hardt presset av Marius Strandhaug fra Lillehammer IF. Storebror Martin Grønvold løp inn til en klar 2. plass på 34.46, et snaut minutt bak sin bestenotering. Erlend Brandsnes ble kvelden tredje løper i mål på 37.12.



Martin Grønvold på de siste meterne. (Foto: Bjørn Grønvold)



Ida Gjermundshaug Pedersen hadde alliert seg med Henning Mortensen som fartsholder i sitt forsøk på å ta sin egen fem år gamle rekord på 36.59, men sekundene gikk litt for fort på siste halvdel bare to dager etter at hun gjorde 36.48 i den litt for korte 10 kilometeren i H3 Hamar HOKA Maraton. Anna Zielinkiewicz var kveldens klare toer i kvinnetrioen i feltet rett i overkant av 40 minutter.



Ida Gjermundshaug Pedersen med Henning Mortensen foran og Erlend Brandsnes bak seg under første halvdel av løpet. (Foto: Privat)



Veldre Friidrett har en jobb å gjøre i forhold til markedsføring av løpet. I år var det bare 23 løpere på start mot 26 i fjorårets utgave, men her burde det være mulig å tiltrekke seg langt flere av Innlandets mosjonister både med og uten super-prefix. For fire år siden var antallet 42, og i glansdagene på 80-tallet var det et stabilt tresifret antall som fylte opp Sveum.



Forhåndsomtale: Veldremila er årets mulighet til å løpe 10000 meter på bane i Innlandet

Samleside for Veldremila

Terje Furuseths komplette statistikk for Veldremila 1979 - 2022

Resultater Veldremila 06.09.2022: Kvinner senior: Plass Navn Klubb Tid Etter 1 Ida Gjermundshaug Pedersen Hamar Politiidrettslag 37:26 2 Anna Zielinkiewicz Lillehammer IF 40:13 02:47 3 Anne Storslett Moelven IL 44:31 07:05 Menn senior: 1 Sverre Grønvold Ren-Eng 33:21 2 Martin Grønvold Ren-Eng 34:47 01:26 3 Erlend Brandsnes Moelven IL 37:12 03:51 4 Jarle Jakobsen Moelven IL 37:37 04:16 5 Kjell Vegard Opheim Gubbetrim 38:26 05:05 6 Per Refseth Leiret HK 39:51 06:30 7 Henning Mortensen Lillehammer IF 40:11 06:50 8 Arnt Nyborg Team Næringsbanken 40:18 06:57 9 Håkon Amb Asko 40:23 07:02 10 Elias Kvalevaag Holm Mjøsski 40:32 07:11 11 Christian B Larsen NOTEAM 41:19 07:58 12 Kjetil Ørbakk NOTEAM 41:31 08:10 13 Lars Larsen Ajak 42:44 09:23 14 Miroslaw Baran Veldre Friidrett 43:04 09:43 15 Kai M Martinsen Gubbetrim 43:08 09:47 16 Audun Grun Team Grun 43:09 09:48 17 Kjetil S Hansen Amesto Fortytwo 43:24 10:03 18 Thomas Jansrud Team Kondis 45:18 11:57 19 Bjørn S Løkken Brumunddal 45:44 12:23 20 Kristoffer Østby NOTEAM 48:08 14:47

Veldremila-2022-resultat.pdf