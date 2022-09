Bak arrangementet stod Lyn Ski, og sjøl om det ble løpt i Sognsvann Rundt Medsols-traseen, dreier det seg verken om samme løp eller samme arrangør. Start og mål var også forskjøvet med et par hundre meter – bort til sandvolleyballbanen i sørvestre hjørne av vannet.



Løpet var et typisk lavterskelarrangement, og det var også egen paraklasser for både rullestolbrukere og svaksynte. Starten foregikk puljevis, og løperne spredte seg ganske fort i den 3,25 km lange løypa som ble løpt én, to eller tre ganger.



Størst var deltakelsen på én runde der 55 løpere tok seg til mål. Raskest var Andreas Schwencke som med 9.58 brøt den magiske 10-minuttsgrensa. Flere av gutta holdt god fart, og fem klarte ei tid under 11 minutter. Kvinneklassen ble vunnet av Jenny Horgen Hinze som løper i klasse 11-12 år og som brukte 15.03.



Jenny Horgen Hinze var raskeste av damene på én runde. Her har hun bare ca. 100 meter igjen til mål. (Foto: Andreas Skiri Refsdal)



De tre første ut fra start var også de tre første i mål. Andreas Schwencke (111) vant foran Andreas Vågen (50) og Fredrik Schwencke (110). Også rullestolbrukerne hang godt med. (Foto: Andreas Skiri Refsdal)



Anja Sidseldatter Husebye og Eirik Fosnæs best på to runder

Ikke flere enn 16 løpere - 12 menn og 4 kvinner - løp to runder. Anja Sidseldatter Husebye og Eirik Fosnæs var først i mål med henholdsvis 29.41 og 23.25. Løpets eldste deltaker, Signy Henden Rustlie på 84 år, var en av dem som to seg rundt vatnet to ganger.



Signy Henden Rustlie lar ikke alderen – på 84 år – være en hindring, og hun tilbakela 6,5 km i fint driv. (Foto: Andreas Skiri Refsdal)



Eirik Fosnæs var klart raskest på 2 runder med 23.25. (Foto: Andreas Skiri Refsdal)



30 løp 3 runder

9 kvinner og 21 menn løp 3 runder som er nesten ei mil. 53 år gamle Merete Norheim Morken som var raskest av kvinnene holdt med sine 45.55 nesten samme snittfart som vinnerne på én og to runder. Eirik Emil Andersen løp tre runder på 34.30, noe som gir 11.30 i snitt per runde.



Merete Norheim Morken var raskeste dame på 3 runder. (Foto: Andreas Skiri Refsdal)





Alle resultat

Runden rundt Sognsvann er en av de mest brukte løpetraseene i Norge. Det er en viss mulighet for at Sognsvann Rundt Medsols kommer i gang igjen til neste år. Hvis ikke, får vi håpe at det blir flere utgaver av Sognsvann Rundt. (Foto: Andreas Skiri Refsdal)