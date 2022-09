Med seieren i det vel 3 kilometer lange Mosvannsløpet fikk Filip Ingebrigtsen endelig et fullført løp i en sesong der det har vært flere løp han har måtte bryte. Han tok her en klar seier på tiden 8:24. Benjamin Rettore og Nikolai Gundersen fulgte på de neste plassene med 9:00 og 9:07.

Filip Ingebrigtsen måtte bryte 5000 meter under Bislett Games på grunn av en akillesskade. Det medførte at han ikke fikk anledning til å kvalifisere seg verken til EM eller VM.

Sandnes-løperen prøvde seg igjen på 3000-meteren under et internasjonalt stevne i Zagreb sist søndag, men måtte også der bryte løpet. Men nå kom han altså til mål i Mosvannsløpet og det gav ham sikkert en etterlengtet opptur. Det var en tøff motvind som kanskje tok så mye som 10-12 sekunder fra løpere alene i front. Løyperekorden i Mosvannsløpet tilhører Jakob Ingebrigtsen, den er på 8 blank.



For kvinnene var det Sara Busic som tok seieren, som nok var en favoritt. Men litt mer oppsiktsvekkende var det at 11 år gamle Othelie Stave-Wigene fulgte kun 2 sekunder etter vinneren i mål. Othelie er datter av den tidligere storløperen Susanne Wigene som i dag løp inn til en fjerdeplass, altså etter sin datter. Tredjeplassen gikk til 15 år gamle Nora Jakobsen.

Mosvannsløpet har holdt det gående i 75 år.

15 beste menn:

Plass Navn F.år Klubb / lag Tid 1 Filip INGEBRIGTSEN [133] 1993 Sandnes IL 08:24 2 Benjamin RETTORE [131] 2003 Sandnes IL 09:00 3 Nikolai GUNDERSEN [288] 2003 IL Skjalg 09:07 4 Dennis Kvame RAVNDAL [270] 2007 Spirit friidrettsklubb 09:19 5 Magnus HOPE [125] 2006 Spirit friidretsklubb 09:22 6 Håvard Andersen BRÅTHEN [308] 1992 Spirit 09:31 7 Emil HARESTAD [128] 2006 Spirit friidrett 09:38 8 Elias Landøy RASMUSSEN [114] 2009 Haugesund 09:42 9 Preben BOLSØY [323] 2005 Spirit 09:49 10 Mads HELLAND [48] 2006 Spirit Friidrett 09:55 11 Ørjan HVIDING [136] 1993 Stavanger 09:57 12 Laimis VERBLIUGEVICIUS [62] 1982 Spiritfriidrett Club 10:01 13 Bjørn Ingvar KYDLAND [135] 1978 GTI / SpareBank 1 SR-Bank 10:01 14 Martin INGEBRIGTSEN [132] 1995 Sandnes IL 10:03 15 Joakim HANSEN [117] 1984 UiS BIL 10:04



Premiepallen for kvinner: Nora Jakobsen, Sara Busic og 11 år gamle Othelie Stave-Wigene.

15 beste kvinner:

Plass Navn F.år Klubb / lag Tid 1 Sara BUSIC [6] 2002 IL skjalg 10:03 2 Othelie STAVE-WIGENE [98] 2011 Haugesund IL 10:08 3 Nora JAKOBSEN [106] 2007 Haugesund friidrett 10:10 4 Susanne WIGENE [99] 1978 Haugesund IL 10:19 5 Astrid Cecilie BERNTSEN [134] 2007 IL Skjalg 10:34 6 Oda ROSLAND GJERSTAD [100] 2007 IL Skjalg 10:42 7 Line JOHANSSON [29] 1998 Skjalg IL 10:53 8 Mathea LÆGRAN [102] 2007 Skjalg 11:10 9 Mia Austevik BØ [107] 2007 Gular 11:13 10 Lillian HATLØY [101] 2005 IL Skjalg 11:20 11 Andrea SÆTRE [120] 1989 AS Norske Shell 11:37 12 Inger BERGSVIK [322] 2007 Skjalg 11:55 13 Sofia VOLL-AUSTESTAD [93] 2005 Sola 12:01 14 Sunniva Langseth WIKRE [329] 2005 Skjalg 12:18 15 Julia Alice SCOTT [91] 2004 Sandnes il 12:21

Lite drahjelp for Filip Ingebrigtsen.



Her ligger Nikolai Gundersen foran Benjamin Rettore, de jakter begge på Filip Ingebrigtsen.



Benjamin Rettore.