Elvaløpet var det 10. og siste løpet i årets Sørdalskarusell - et 3,2 km langt terrengløp i ganske kupert terreng. Start og mål var lagt til Håkons Hall i Olympiaparken. Løypa gikk sørover og rundt Badedammen, videre oppover turveien langs Mesnaelva, og tok en runde i lysløypa og tilbake til mål.

Totalt 259 løpere deltok i løpet, 150 under fellesstarten onsdag kveld i fine løpsforhold, mens 109 løpere fullførte løpet virtuelt tidligere i uka.

Elvaløpet ble arrangert av Tele BIL i samarbeid med Litrim

Resultatene

Fellestarten

Virtuelle løp

Unge Lilja Celine Kjær Jørgensen, som representerer Lillehammer Orienteringsklubb, syntes det det gikk overraskende lett i Elvaløpet. Hun var hele 15 skunder foran nest raskeste kvinneløper, Pernille Gullikstad, som vant Olympiaparkløpet i forrige uke. Her ser vi en smilende Lilje i målområdet ved Håkons Hall etter løpet.

Syver Rusten Dalen (1172) som representerer LIF, ble nest raskeste herreløper i mål, slått av Lars Berger med 12 sekunder. Syver var imidlertid raskest i starten og leder her foran Vegard Børsheim (9), Geir Sandbakken (48), Lars Berger i lyse blå overdel, Christian Rønning (119) og Sivert Raddum Skaug (1183).

Vegard Børsheim, som representerer Team Dæhlie Sportswear i et herlig driv i siste utforbakke ned mot målområdet, som tredje raskest løper og vinner av klasse aktive M 20-35 år.

Pernille Gullikstad, Søre Ål Il (1227) ble nest raskeste kvinneløper og vinner av klasse Aktive 20-35 år. Her ser vi henne på oppløpet foran Eugine Gulowse, LIF (9), også i klasse Aktive 20-35 år.

Ørjan Staff (1184) fra Madshus har mål i sikte med fotballbanen på Stampesletta i bakgrunnen, som vinner av klasse M 20-29 år, 10 sekunder foran Sivert Raddum Skaug.

Ingrid Klokk Sandberg (1185) fra Advokatfirmaet Thalaug ble vinner av klasse K 30-39 år. Her ser vi henne i spurtduell med Ine Løvlien, Lillehammer Skiklub (9) som ble nr. 2 i klasse aktive 20 -35 år og Ragnhild Haukåen (1231) fra Sør.Vekkom Lauparlag, vinner av klasse K 20-29 år.

Hege Skari (68), Lillehammer Skiklub, har satt sitt preg på Sørdalskarusellen i flere tiår. Her ser vi henne med et lite smil om munnen da hun avslutter årets karusell som vinner av klasse K 50-59 år, i et realt spurtoppgjør med Øystein Sørmo, som ble nr. 3 i klasse M 50-59 år.

Ungdommen satte også i år sitt preg på Sørdalskarusellen. Halvor Melbø fra Vingrom IL spurter mot mål som vinner av klasse M 12-15, seks sekunder foran John Raddum Skaug fra Tretten.

De yngste i klasse 0-11 år deltar i Sørdalskarusellen uten rangering av resultatlistene. Konkurranseinstinktet er like stort fir det. Her ser vi syv år gamle Arve Nygard Ouren (1238) i et skikkelig spurtoppgjør med jevngamle Amund Sandbakken (1221). Bak ser vi en noe eldre Morten Lunheim Solbakken (26) fra LIF som måtte se seg slått av ungdommen.

Grete Coucheron Jensen har fullført samtlige ti løp i Sørdalskarusellen. Her i fint driv mot mål som vinner av klasse K 70-79 år. Storartet!

Det var mange flotte spurtoppgjør også i Elvaløpet. Her er ett av dem, Geir Morten Brandhaug (1239) i klasse M 50-59 år, foran Ole Anders Ruud (1200) i klasse M 40-49 år og Linda Jeanette Berger (1186) i klasse K 30-39 år. Alle tre har fullført minst seks av løpene i årets Sørdalskarusell.

Disse sprekingene som deltok i fellesstarten i Elvaløpet onsdag kveld har fullført alle ti løpene i karusellen, og vil få en ekstra påskjønnelse for det senere i høst. Totalt har 115 løpere fullført samtlige 10 løp, mens 280 løpere har deltatt i minst seks av løpene, som er kravet for å ha fullført Sørdalskarusellen.

Løpsinteressen blomstrer fortsatt på Lillehammer, der denne karusellen sannsynligvis er ett av de viktigste folkehelsetiltakene i regionen. Vel blåst Sørdalskarusellen 2022 - velkommen igjen til neste år.