Fire norske løpere er på plass i Verona i Italia, der EM i 24-timersløp arrangeres lørdag og søndag. Mesterskapet skulle vært arrangert i 2020, men måtte avlyses på grunn av pandemien.

For å finne forrige EM må vi tilbake til 2018 i rumenske Timisoara da Bjørn Tore Taranger imponerte med 7. plass (249,750 km) og Ninette Banoun var best av kvinnene på en 18. plass. Taranger imponerte med 7. plass i EM 24-timers

Årets norske deltakere er:

Therese Falk, Hareid IL

Ranveig Hansen, Ørje IL

Bjørn Tore Kronen Taranger, BFG Bergen Løpeklubb

Jo Inge Norum, Hell Ultraløperklubb

Simen Holvik og Allan Hovda var også tatt ut til mesterskapet, men de er opptatt med andre konkurranser. Seks løpere tatt ut til EM 24-timers og tre løpere til VM 100 km

Løpet vil foregå i en rundløype ved Adolfo Consolini Athletic Field, 800 meter fra Verona sentrum. Runden måler 1525,48 meter. 450 av disse metrene er på idrettsbane (bane 4, 5 og 6), mens 1075 meter er på asfalt. Løypa er så godt som helt flat, og stiger halvannen meter per runde. Løpet starter lørdag formiddag klokken 10:00 norsk tid.





Therese Falk har vært Norges suverent beste 24-timersløper i mange år, har blitt kåret til Årets Ultraløper de siste 6 årene, og oppnådde de beste resultatene i verden under pandemiårene. På Bislett 24-timers i novenber løp hun utrolige 261,170 km. Therese Falk med ny nordisk rekord og årsbeste i verden på 24-timersløp (Foto: Aina Nygård)

Det er virkelig synd at 2020-2021 var år uten mesterskap - da ville hun vært favoritt i både EM og VM. Likevel er hun som alltid optimist:

- Jeg har ikke fått trent optimalt i år, men går all in. Ambisjonen er å løpe i 24 timer. Gjør jeg det, kan det bli bra, sier Therese til Kondis etter ankomst Verona.



Ranveig Hansen kom som et skudd på NM 24-timers på Bislett, der hun debuterte på distansen med sølv og 219,509 km. Det var noen kilometer for kort til EM/VM-kvalifisering, så tre måneder senere reiste hun til Barcelona der hun vant et 24-timersløp med solide 230,712 km. Den suverene seieren i Barcelona holdt i massevis til å bli uttatt til årets EM (kvalgrense 224 km). (Foto: Privat)

- Å løpe EM har lenge bare vært en greie langt fram i tid. Gøy å endelig være på plass her i Verona! Føles godt å ha barna med og vi koser oss sammen på oppdagelsesferd i ny by. Formen er fin og jeg er superklar for å løpe mye lenger enn langt, og enda litt til, sier norges debutant i dette mesterakapet.





Bjørn Tore Taranger er i tillegg til Therese den mest profilerte 24-timersløperen i Norge. NM-kongen har løpt over 245 kilometer i konkurranse ni ganger, senest på Bislett i fjor der han perset med 257,606 km. I forrige EM ble han nummer 7. (Foto: Aina Nygård)

- Jeg er klar. Formen er god. Har hatt god kontinuitet. Skal gi alt jeg har for fedrelandet. All in. Bonden er klar, løperen er klar, sirkusklovnen er klar. Nu kjör vi, sier bergenseren.



Jo Inge Norum løp inn til ny norsk rekord på Bislett i fjor med 263,347 kilometer etter en veldig sterk avslutning der han tok kraftig inn på Allan Hovda som vant (Allan løp ikke for NFIF-klubb, vant løpet, men ikke NM). Jo Inge har noen ganger slitt med for hard åpning, men gjør han som på Bislett i november kan det bli spennende. (Foto: Aina Nygård)

- Jeg sliter fortsatt litt med leggen etter VM 100 km, desverre. Men formen skal være bra. Det er en mulighet for at det kan gå bra, derfor stiller jeg til start og lar det stå til. Er optimist, sier Jo Inge, løperen som flyr (Norwegian-kaptein) mnår han ikke løper.



Følg løpet LIVE

Det skal i følge arrangøren bli mulig å følge løpet LIVE via Youtube. Foreløpig ser vi ingen link til LIVE stream, men dette vil vi legge ut så snart vi har det tilgjengelig. Sendingen skal streames fra denne Youtube-kanalen.





For å løpe lenger enn langt trenger man et godt supportteam. Fra venstre ser vi Jim Lilleskare, Aina Nygård (hovedleder), de fire landslagsløperne Jo Inge, Bjørn Tore, RanveigTherese, og lengst til høyre Kristin Stokke.