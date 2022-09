Se videoreportasje fra 3 for alle

Hadde ikke tenkt til å løpe

Benjamin Dolva fra Sopra Steria hadde egentlig tenkt til å løpe halvmaraton i morgen, men byttet til 3-kilometer fordi det passet bedre med andre ting. Det angrer han nok ikke på, for Dolva løp fra alle og kom først i mål på 9:06.

- Dette gikk raskere enn jeg hadde trodd. Jeg hadde ikke forventet å vinne, så det var jo gøy, vinneren til Kondis etter løpet.



Benjamin Dolva spurter mot mål. (Foto: Tom-Arild Hansen)



På andreplass kom Elias Haugen Torjussen fra SK Vidar. Unggutten som løper i klasse 14-15 år løp på 9:19 og var med det kun 13 sekunder bak vinneren. Kristian Frøyen fra samme klubb ble nummer tre med 9:21.



Elias Haugen Torjussen tar andreplassen. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Kristian Frøyen ble nummer tre. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Selma Løchen Engdahl vant i sitt andre gateløp

Løchen Engdahl løper stort sett bare på bane, men løp sitt første gateløp på 5 kilometeren i Drammen for to uker siden. Det endte med tredjeplass. I dag tok hun to steg lengre opp på lista og vant komfortabelt på 9:26.

- Det gikk greit. Jeg hadde som mål å ta rekorden på distansen, men jeg startet nok litt for raskt. Jeg ble litt hissig å la meg foran gutta, men det var ikke noe vits, sa hun til Kondis. Hennes neste og siste løp for sesongen blir om to uker på Norgesløpet.



Selma Løchen Engdahl har 100 meter igjen til mål og seier. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Anne Årrestad fra SK Vidar tok andreplassen med 9:55, mens Astrid Finnestad fra Sarpsborg IL ble nummer tre med 10.33



Anne Årrestad ble nummer to. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Astrid Finnestad ble nummer tre. Her foran Svale Vedvik som ble nummer 6 i herreklassen. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Synøve Brox løp et godt løp i klasse 60-64 år, og var i mål på 11:11. Det holdt til 7. plass totalt.

- Jeg har som mål å løpe alle kilometrene på rundt 3:50, sa hun før start. Det gikk jo veldig greit.



Tre jenter som kom høyt på resultatlista. Fra venstre Hedda Njå Bjørkmann (4. plass), Ida Marie Sirevåg Nordengen (4. plass) og Marte Kristine Kollerød Høidalen (5. plass). (Foto: Tom-Arild Hansen)





Mer informasjon

Oslo Maratons hjemmeside

Se alle resultater her