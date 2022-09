Temperaturen var noen grader høyere på halvmaratonløpet enn på maratonløpet tidligere på dagen, men med ca. 16 grader, stort sett overskya vær og 3-4 sekundmeters vind var det fremdeles nokså gode løpsforhold.

Som på maratonløpet var det to klare favoritter, og begge sikra seg hver sin suverene seier. Marius Vedvik løp alene i tet hele veien, og vant til slutt med en margin på tre og et halvt minutt.

– Det var godt å kjenne støtten fra publikum. Utrolig mange som heia rundt løypa. Jeg har vært litt tung de siste ukene, men klarte å gjennomføre bra i dag, og nå skal jeg ha en en pause framover, fortalte vinner Vedvik.

Frode Stenberg leverte en meget sterk avslutning og ble nummer to med 1.11.17. NRKs kommentator, Jann Post, antok at Stenberg tok det som trening i maratonfart til et maratonløp seinere i høst. Marius Skeide Ruth sikra seg tredjeplassen med 1.11.55.

I kvinneklassen var japanske Sakiho Tsutsui klar favoritt. Hun har så god pers som 1.09.14, og 26-åringen tok en suveren seier med 1.13.04. Og det virka ikke som hun gikk helt i kjelleren.

– Jeg er ikke ordentlig sliten, men veldig glad. Jeg løp og nøt sjøl om det var noen harde motbakker, fortalte hun i seiersintervjuet.

Nummer to ble Astrid Brathaug Sørset med 1.19.01, mens Runa Skrove Falch kom på tredjeplass med 1.19.01.

Den som ikke helt fikk det til på halvmaratonløpet, var mannen som leda Trippelen, Sebastian Conrad Håkansson. Han gikk på en skikkelig smell og ble klart slått av svenske Anton Gustafsson som løp på 1.16.02. Håkanssons tid ble 1.23.46, og dermed var forspranget etter maratonløpet på knappe 3 minutter spist opp og vel så det. Nordmannen som tåler det utroligste, løp offensivt i starten av halvmaratonløpet, men så var det tomt.

– Det gikk hull på ballongen. Sprekken kom totalt. Det var en grusom opplevelse - det sa bare stopp. Jeg var forberedt på at det kunne skje, for det har vært en høy totalbelastning med mye trening, mange løp og mye jobbing de siste ukene, og når du ligger på grensa, så kommer til slutt det punktet hvor det tipper over. Det gjorde det nå, og jeg må innrømme at det ikke var så gøy å bli tatt igjen av så mange folk. Nå er Trippelen kjørt, og jeg skal bare komme meg fornuftig gjennom 10 kilometeren, for når smellen først har kommet, kan det ta lang tid å restituere, fortalte Sebastian som kan trøste seg med at dagen gav han NM-sølv og en solid maratonpers.



Se intervju med en skuffet Sebastian Conrad Håkansson

Sebastians hardeste Trippel-konkurrent, Anton Gustafsson, var desto mer fornøyd med sitt halvmaratonløp på 1.16.02. Egentlig skulle svensken løpt VM 100 km for tre uker siden, men han fikk covid og måtte stå over.

– Desto deiligere var det å kunne være med i dag, fortalte han.

Og det virka det som det var mange andre som også syntes. Deilig og brutalt og det meste av det som befinner seg imellom ytterpunkta.



Kondis-video fra halvmaratonløpet:

Antall fullførende er i skrivende stund ikke klart, men det var en lang rekke av løpere som bevega seg gjennom Oslos gater. (Foto: Bjørn Johannessen)





Sakiho Tsutsui vant foran Astrid Brathaug Sørset (til venstre) og Runa Skrove Falch. (Foto: Bjørn Johannessen)



Favoritten Marius Vedvik (midten) innfridde og vant foran Frode Stenberg (til venstre) og Marius Skeide Ruth. (Foto: Bjørn Johannessen)



Løypa i Oslo er litt utfordrende med en blanding av asfalt, brostein og grus som underlag, men mange setter også pris på variasjonen. (Foto: Bjørn Johannessen)

Halvmaraton kvinner 1 Sakiho Tsutsui Japan K24-34 01:13:04 2 Astrid Brathaug Sørset Tyrving IL K24-34 01:19:01 3 Runa Skrove Falch Vidar Sportsklubben K24-34 01:19:57 4 Cecilie Høgset K24-34 01:22:10 5 Eline Granne Team Drøbak Multisport K24-34 01:22:15 6 Linn Viksund TSI Alumni K24-34 01:22:26 7 Line Askheim Vidar Sportsklubben K24-34 01:22:55 8 Hege Njå Bjørkmann Vidar Sportsklubben K45-49 01:24:08 9 Ingvill Måkestad Bovim Rema 1000 K40-44 01:24:43 10 Kristiane Helle K24-34 01:25:07 11 Thea Haug Romerike politiidrettslag K35-39 01:25:13 12 Kara Meunier Vidar Sportsklubben K24-34 01:25:59 13 Rebekka Haugland K24-34 01:26:18 14 Malin Sønderland Mossing Tjuvstien kappsprengarlag K24-34 01:26:31 15 Kirsten Johanne Sandven IL Koll K45-49 01:26:44 16 Shamha Ahmed Marathon Runners Maldives K40-44 01:27:23 17 Amanda Borge Byrkjeland Røa IL K24-34 01:27:39 18 Angelica Karlsen Moss IL K22-23 01:28:12 19 Anette Killerud Ødegård Vidar Sportsklubben K24-34 01:29:05 20 Marita Hestetun Jotun IL K24-34 01:29:06 Halvmaraton menn 1 Marius Vedvik Gular IL M24-34 01:07:50 2 Frode Stenberg Lørenskog Friidrettslag M35-39 01:11:17 3 Marius Skeide Ruth Stavanger Friidrettsklubb M24-34 01:11:55 4 Njål Tyssing Velledalen IL - Friidrett M40-44 01:12:09 5 Øyvind Moen Fjeld Kjelsås IL M24-34 01:12:17 6 Jonas Aamodt Moræus Bratsberg IL M40-44 01:13:03 7 Jan Henrik Sivertsen Gjerstad IL M35-39 01:13:23 8 Jasper Gielen AC Lyra M18-21 01:13:35 9 Pål Onsrud Gjøvik Friidrettsklubb M24-34 01:13:48 10 Mathias Sæten Ullensaker/Kisa IL Friidrett M24-34 01:13:52 11 Sander Abrahamsen Deilkås IL Sand M24-34 01:13:59 12 Tor Holager Eødde Røa IL M40-44 01:14:11 13 Timothée Jung Tjalve IK M24-34 01:14:19 14 Haakon Vaaga Haugesund Triathlonklubb M24-34 01:14:22 15 Vegard Danielsen Kristiansand Løpeklubb M24-34 01:14:25 16 Michael Ande Tesfamichael BUL IL M24-34 01:14:31 17 Christopher Bennett Vidar Sportsklubben M35-39 01:14:39 18 Olav Meling Spikkeland Gular IL M24-34 01:15:07 19 Ruben Marco Arroyo Fredrikstad IF M40-44 01:15:25 20 Ola Rossvoll Bratsberg IL M35-39 01:15:25



Alle resultat

Startpulje 1 er i gang med de mest ambisiøse i første rekke. (Foto: Bjørn Johannessen)



Løperne i startpulje 3 sluses gjennom startportalen som er såpass smal for å forhindre at det korker seg når traseen etter hvert blir trang. (Foto: Bjørn Johannessen)



På Vippetangen etter ca. 8 kilometers løping er gatene fremdeles ganske tett befolka. (Foto: Bjørn Johannessen)



Aker Brygge og Rådhusplassen er i sikte. (Foto: Bjørn Johannessen)



Den japanske vinneren, Sakiho Tsutsui, løp tilsynelatende lett og uanstrengt hele veien. (Foto: Bjørn Johannessen)



Etter en sykdomsprega sesong kunne Astrid Brathaug Sørset glede seg over andreplass. (Foto: Bjørn Johannessen)



Runa Skrove Falch som løp maraton i EM, var tilbake i løypa og ble nummer tre. (Foto: Bjørn Johannessen) Den tidligere eliteløperen på 800 og 1500 m, Ingvill Måkestad Bovim, suste inn til niendeplass på 1.24.43. Thea Haug ble nummer elleve et halvminutt bak Ingvill. (Foto: Bjørn Johannessen)



Dagens vinner, Marius Vedvik, hadde god kontroll på både konkurrentene og klokka. (Foto: Bjørn Johannessen)



Frode Stenberg åpna rolig og jobba seg gradvis framover i feltet – til en andreplass. (Foto: Bjørn Johannessen)



Marius Skeide Ruth var hele tida med og kjempa om en pallplass og ble til slutt nummer tre. (Foto: Bjørn Johannessen)



Sebastian Conrad Håkansson fikk ei tung reise på halvmaratonløpet, og svenske Anton Gustafsson har nå et klart overtak i kampen om å bli best i Trippelen. (Foto: Bjørn Johannessen)