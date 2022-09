Høstløpet var lagt til Kantoråsen mellom Kolbotnvannet og Gjerrsjøen, et stirikt turterreng med skrående terreng ned mot de to vannene. Her ble det vekslende utfordringer med lettløpte åsrygger og krevende og bratt skråli. De fleste løypene hadde en krevende avsluttsning med et strekk med over 60 høydemeter i stigning.

Løpet var nest siste løp i Trimtex cup for aldersgruppen 13-16 år og det går mot en spennende finale i søndagens Nydalten fra Maridalen i Oslo.

Trimtex cup klassen ble i dag vunnet av Helene Scheele, Nydalen i D13-14, Anna Øvrebø Myrvold, Heming i D15-16, Karl Oraug Rygh, IL Koll i H13-14 og Sondre Olaussen, Oppsal i H15-16.

Seniorklassene ble vunnet av Anne Margrethe Hausken Nordberg, Nydalen og Vegard Jarvis Westergård, Oppsal.

Resultater

D 13-14, 2 800 m:

1) Helene Scheele, Nydalens SK, 22.18,

2) Josefine Oraug Rygh, Nydalens SK, 25.50,

3) Henni Hattestad Kristensen, Heming Orientering, 26.30,

4) Alida Hertzenberg, Fossum IF, 26.46,

5) Silje Taraldlien, Fet OL, 27.10,

6) Alma Rygh Holten, Nydalens SK, 28.55.



D 15-16, 3 200 m:

1) Anna Øvrebø Myrvold, Heming Orientering, 34.35,

2) Martine Arntzen Haug, Østmarka OK, 37.50,

3) Hanne Wærp Hauge, Nydalens SK, 38.56,

4) Ellen Margrete Stubban Hygen, Østmarka OK, 40.07,

4) Oline Soma Slåstad, Raumar Orientering, 40.07,

6) Astrid Ytterbø, Asker Skiklubb, 40.28.

H 13-14, 2 800 m:

1) Karl Oraug Rygh, IL Koll, 20.04,

2) Sigve Nygård Fagervold, Asker Skiklubb, 21.48,

3) Alfred Teig, Nydalens SK, 22.48,

4) Eivind Vågsnes, Oppsal Orientering, 23.39,

5) Magnus Rørlien Jevanord, Fossum IF, 24.19,

6) Frode Wallberg, Heming Orientering, 25.13.



H 15-16, 3 400 m:

1) Sondre Olaussen, Oppsal Orientering, 26.11,

2) Sigurd Størmer-Antonsen, Nydalens SK, 27.59,

2) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 27.59,

4) Per Noah Sommerhein, Nydalens SK, 29.50,

5) Aksel Nikolai Aubert, Oppsal Orientering, 30.49,

6) Erlend Sommerhein, Fossum IF, 31.56.

D 21-, 4 100 m:

1) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 38.13,

2) Kine Dirro, Måren OK, 45.50,

3) Hanna Fedosieieva, Oppsal Orientering, 47.59

H 21-, 5 800 m:

1) Vegard Jarvis Westergård, Oppsal Orientering, 45.05,

2) Ola Marius Pedersen, Oppsal Orientering, 46.22,

3) Elias Thorsdal Mølnvik, NTNUI, 48.58,