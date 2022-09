I alt 14 kvinner og 60 menn fullførte årets utgave av Oslotrippelen. For å fullføre må en være i mål på en distanse før starten går for den neste.



Det ser ut som vinner av kvinneklassen har falt ut av resultatlista. Rita Nordsveen vant med tiden 5:44, foran Ida Slorafoss med tiden 5:56, altså ca 12 minutt skilte dei. På tredljeplass kom Marita Bertelsen med tiden 6:19.



I herreklassen var det svenske Anton Gustafsson som vant med tiden 4:18:16 som er ny trippel rekord. Sebastian Conrad Håkansson som tok sølv i NM i maraton med tiden 2.23.57 ble nummer to på trippelen med tiden 4:28:56. Torstein Bjerland ble nummer tre med tiden 5:07:57.



RESULTATER (TOPP 3)

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Anton Gustafsson SWE 4:18:16 2 Sebastian Conrad Håkansson NOR Svorkmo NOI 4:28:56 3 Torstein Bjerland NOR Oslostudentenes IK - Friidrett 5:07:57 Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Rita Nordsveen NOR FIK Orion 5:44:00 2 Ida Slorafoss NOR Romerike Ultraløperklubb 5:56:02 3 Marita Bertelsen NOR ASICS FrontRunner 6:19:18

Fra venstre Ida Slorafoss, Rita Nordsveen og Marita Bertelsen. (Foto: Tom-Arild Hansen).





Fra venstre Sebastian Conrad Håkansson, Anton Gustafsson og Torstein Bjerland. (Foto: Tom-Arild Hansen).