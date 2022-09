(Tekst: Stein Arne Negård)



Spente løpere før start. (Arrangørfoto/Tommy Gullord)



Det var forkortet langdistanse-løyper med jaktstart i alle klasser unntatt D/H 10 som hadde minuttstart og N-åpen som hadde fri start. Det var tette dueller i flere klasser, i D11-12, D13-14 og D15-16 var det delt ledelse ut på jaktstarten. I mål var det flere klasser som ble avgjort med spurtoppgjør, både i jente- og gutteklasser.



Best i D/H17-20 var Marie Kravdal, Gjø-Vard OL og Tobias Tronbøl Lium, IL Koll og best i D/H15-16 var Mina Bleken Rud, Vang OL og Even Lien, Gjø-Vard OL.





Mina Bleken Rud vant D15-16 (Arkivfoto: Stein Arne Negård)

Kart:

Flyplassen, utsnitt fra Reinsvolldammen.

Terrenget:

De enkleste løypene løp i et område med noen stier, dog var flere av dem ganske utydelige. Flere av disse er blåmerkede stier, så merkingen på stien var tidvis nesten bedre å se enn selve stien, spesielt i starten av løypa. N-åpen hadde merket strekk 1-2! De lengre løypene kom inn i områder med større myrpartier og diffust terreng. Her var det noe steinete bunn tidvis, spesielt nære arenaen.

Kveldens løyper:

H 17-20: 6,35 km – 12 poster

D 17-20/H15-16: 4,94 km – 11 poster

D 15-16: 3,82 km – 9 poster

H/D 13-14: 2,79 km – 10 poster

H/D 11-12: 2,34 km – 9 poster

H/D 10: 1,91 km – 7 poster

B-Åpen: 2,79 km – 10 poster

Nybegynner 1,91km – 7 poster

C-Åpen: 2,34 km – 9 poster

N-Åpen: 1,97 km – 8 poster

Ledertrøyer:

I alle klasser unntatt N-åpen og D/H 10 kommer den som leder sammenlagt til å løpe i en gul ledertrøye. Det er den løperen i hver klasse med flest poeng sammenlagt som løper med den gule ledertrøyen i hvert enkelt løp. Før finalen teller de 3 beste av de 4 løpene. Oversikt over poengstillingen for trøyene finnes under løpsinformasjonen i Eventor.

Spesialstrekk:

Det er lagt inn spesialstrekk i alle aldersbestemte klasser utenom H/D 10 og C-åpen. Disse strekkene teller med i kampen om de ulike spesialtrøyene. De forskjellige klassene har følgende spesialstrekk:

Klasse Trøye Strekk

B-åpen: Spurtmester’n-trøye Fra siste post til mål

C-åpen: Spurtmester’n-trøye Fra siste post til mål

D/H 11-12: Spurtmester’n-trøye Fra siste post til mål

D/H 13-14: Spurtmester’n-trøye Fra siste post til mål

D 15-16: Strekkmester’n-trøye Mellom 2. og 3.post.

H 15-16: Strekkmester’n-trøye Mellom 2. og 3.post.

D 17-20: Strekkmester’n-trøye Mellom 2. og 3. post.

H 17-20: Strekkmester’n-trøye Mellom 2. og 3.post.

Hvis samme person leder både sammenlagt og i kampen om spesialtrøyene, vil denne løpe med den gule ledertrøyen. Nr. 2 på lista for spesialtrøyene løper med spesialtrøyene. Alle trøyer deles ut før hvert løp. Trøyene vinnes til odel og eie etter finalen. Hver løper kan bare vinne en trøye.

Finalens klassevinnere:

D17-20: Marie Kravdal, Gjø-Vard OL

H17-20: Tobias Tronbøl Lium, IL Koll

D15-16: Mina Bleken Rud, Vang OL

H15-16: Even Lien, Gjø-Vard OL

D13-14: Magnhild Kleppa Madslien, Lillehammer OK

H13-14: Aksel Tonjer Fingarsen, Elverum OK

D11-12: Mari Sørlien Stenberg, Vang OL

H11-12: Sivert Dåsnes, Vang OL

D10: 10 deltakere

H10: 3 deltaker

C-Åpen: Martin Lien Støen, Lillehammer OK

B-Åpen: Emilie Kloppbakken Stenbrenden, Snertingdal IF Orientering

N-Åpen: 16 deltakere, bare vinnere



Alle resultater, strekktider, oversikt spesialtrøyer og kart/løyper i Livelox



Even Lien vant H15-16 (Arkivfoto: Stein Arne Negård)





Marie Kravdal vant D17-20. (Arkivfoto: Stein Arne Negård)





Tobias Tronbøl Lium vant H17-20. (Arkivfoto: Stein Arne Negård)