Se tidligere omtale: Fire norske løpere er på plass i Verona før EM 24-timers lørdag-søndag

- Alt under 240 kilometer er skuffende, sa Ranveig Hansen i forkant av VM-løpet, selv om persen hennes fra april i år er på "bare" 230,7 kilometer.

Etter 12 timer ser hun fortsatt veldig sprek ut, og har allerede løpt over 130 kilometer. Lenge lå hun og Therese Falk på 9.-10. plass - et stykke bak de åtte foran. Gradvis har Ranveig utjevnet farten og etterhvert løpt jevnt med de fleste foran henne. Halvveis er hun på 7. plass, og mens dette skrives har hun avansert til 6. plass av de 93 kvinnene i løpet.Det er ca 3 km fram til medalje og 8 km fram til den tjekkiske lederen. Dette er veldig lite med 12 timers løping igjen, det er nå det starter for alvor - og natten er alltid tøff.

Therese Falk har litt etter lit tapt fart, og mye tyder på at hun må stå av løpet. Tidligere måtte Jo Inge Norum gi seg, men kjenning av leggskaden han pådro seg under VM 100 km.



Her ser vi begge de norske jentene mens de lå ganske likt resultatmessig. (Foto: Atle Hansen)



Bjørn Tore Taranger løper jevnt og bra

En som aldri (?) gjør et dårlig løp er Bjørn Tore Taranger som løper et ultramesterskap for Norge for 14. gang. Han har de siste 5-6 timene ligget rundt 25. plass av de 120 herreløperne, og er jo en som stort sett alltid står distansen. Det er f.eks. bare 7 km fram til svenske Emir Halalkic på 8. plass... så her er det muligheter i massevis.



Taranger i konsentrert driv tidlig i løpet. Vi ser Jo Inge innenfor - men han måtte stå av tidlig pga skade. (Foto: Aina Nygård)



Dagens show:

Ukrainske Aleksandr Sorokin, som i fjor satte en utrolig verdenrekord på 309,399 kilometer (4:39 min/km) stakk rett i tet, og løper ufattelig mye fortere enn de andre. Etter 12 timer hadde han løpt 172 kilometer (4:10 min/km) og ledet med 18 kilometer på nestemann - og det går ikke sakte bak der heller.

KVINNER (93 DELTAKERE): runder distanse siste passering 1 CHUR�?OV� RADKA TSJ 92 140344.16 12:03:47 2 SHEVCHENKO OLENA UKR 91 138818.68 12:01:28 3 GICQUEL ST�PHANIE FRA 88 134242.24 12:03:28 4 ZAKRZEWSKI JOANNA GBR 87 132716.76 11:59:32 5 GRUFFAZ CORINE FRA 87 132716.76 12:01:14 6 CANEPA FRANCESCA ITA 86 131191.28 11:56:39 7 HANSEN RANNVEIG NOR 86 131191.28 11:57:48 8 BANNWARTH CLAIRE FRA 86 131191.28 11:59:55 9 ALDER-BAERENS NELE GER 86 131191.28 12:01:14 10 PAZDA-POZORSKA MA?GORZATA GBR 86 131191.28 12:04:18 19 FALK THERESE NOR 82 125089.36 11:49:44 MENN (120 DELTAKERE): 1 SOROKIN ALEKSANDR UKR 113 172379.24 12:02:20 2 B�DIS TAM�S HUN 101 154073.48 12:03:04 3 PIOTROWSKI ANDRZEJ POL 101 154073.48 12:05:04 4 VISINTINI MARCO ITA 99 151022.52 12:03:32 5 MICHL WOLFGANG AUT 98 149497.04 12:00:24 6 MA?YSZEK LESZEK POL 97 147971.56 11:58:39 7 PENALBA LOPEZ IVAN ESP 97 147971.56 12:01:03 8 HALALKIC EMIR SWE 94 143395.12 12:04:27 9 VIDETIC LUKA SLO 94 143395.12 12:05:41 10 GAZZO ALESSIO FILIPPO ITA 93 141869.64 11:58:25 36 TARANGER BJ�RN TORE KRONEN NOR 88 134242.24 11:57:54 120 NORUM JO INGE NOR 24 36611.52

