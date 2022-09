(Tekst og foto: Stein Arne Negård)

Trivelig samlingsplass i kveldssol.



Terrenget besto av litt småkuperte områder, hovedsakelig gammel skog med stort innslag av myrer og grøfter. Her var det viktig å holde rede på grøftene og ikke minst riktig kompasskurs. Kort oppsummert, her var det «villmarkorientering».



Det ble en trivelig kveld oppi Snertingdal for ca. 70 løpere denne fine høstkvelden. Kveldens løypelengder var fra 1,8 km til 5,6 km for damer og herrer. Raskest i langløypa var Mari Norstad Opsahl og Bjørn Solbergseter. Et vel gjennomført arrangement av Snertingdal IF Orientering.



Alle resultater (kommer)

Neste tirsdag 27. september er det bedrifts o-løp med sprint fra Mjøsparken i Brumunddal. Påmelding via terminlista