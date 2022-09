Det var sesongens siste løp i terrenget da bedriftsidretten denne uken hadde o-løp med utgangspunkt fra Rolland skole i Åsane. Nest uke går det siste løpet som et sprintløp som blir langt mer urbant.

Kartet Storsåta er utgitt i år, og det beskriver terrenget på den fjellryggen som går opp fra Rolland og som fortsetter over til Vardegga og over vidden til Ulriken. Kartet er tegnet av o-veteranen Jørn Torgersen. Deltakerne fikk tatt mesteparten av stigningen før start og kunne konsentrere seg om å finne løypen som endte med mål ved Rolland skole. Et terreng som ikke er helt lett å bevege seg i utenfor stiene, men som ga gode utfordringer for o-løperne. Terrenget er lite brukt i bedriftsløpene.

Arrangør UBIL, Universitetets Bedriftsidrettslag, hadde denne gangen laget en innbydelse som var mer malerisk i beskrivelsen av terrenget enn vi er vant til. God reklame for terrenget var det i hvert fall.

Den lengste løypen var på 3,9 km, og det var Trygve Buanes fra Høgskulen på Vestlandet som ble raskeste mann gjennom denne. Mariann Schei fra Skogselskapet BIL ble beste kvinne. 29 løpere fullførte denne A-løypen.

Som vanlig var det flest deltakere i B-løypen, som her var på 2,7 km, med 74 løpere som har status som fullført. Beste mann her ble Trond Døskeland fra NHH BIL, tett etterfulgt av Torgeir Strand. Vi ser av resultatlisten at veteranen Jan Arve Solli som løper i klasse H70 ikke var så langt bak, og hadde 9. beste tid i løypen. Det var flere i samme aldersklasse like etter ham, så alder diskvalifiserer tydeligvis ikke o-løpere fra å gjøre gode løp. Beste kvinne i B-løypen ble Anne Fjeldstad fra Haukeland Sykehus BIL.

I C-løypen var de to beste Katrine Algerøy og Chris Almeland.



Løypelegger Ørjan Totland får her høre erfaringene som Torgeir Strand gjorde med løypen.



Bjørg Kocbach passer på at løperne får avlest brikkene i mål. Bjørg tok forøvrig i sommer en tittel i World Masters Orienteering Championships i Italia.



Jan Haugland gjorde et av de bedre løpene i B-løypen. Det virket som om det var en del løpere som hengte seg på ham i løypen. Sikker i veivalgene er han i hvert fall.



B-løypen. Vi ser at starten går ganske høyt oppe i terrenget.