Det var i år at friidrettsforbundet åpnet opp for å registrere norske rekorder på 3 km, men uten at tidligere registrerte tider talte med. Den første norgesrekorden på denne distansen kom lørdag 21. mai da Nidaros Løpsfest ble arrangert i Trondheim og der ble rekordbevis overrakt etter løpet til Hanne Maridal og Øystein Kvaal Østerbø som de første rekordholderne med henholdsvis 9.50 for Hanne og 8.52 for Øystein.

Men Øystein Kvaal Østerbø fikk bare tre dager som innehaver av den nye norgesrekorden på 3 km. 24. mai forbedret Even Brøndbo Dahl rekorden med 22 sekunder til 8.30 i Fornebuløpet.

Senere delte Marius Garmann Sørli rekorden med Trond Einar Moen Pedersli etter et løp i Bergen 3000, til 8:27

Og i august ble det igjen en forbedring av denne rekorden da Petter Johansen løp inn på 8.20 under Perseløpet på Eidsvoll

Og i går forbedret altså Even Brøndbo Dahl igjen denne rekorden, som nå er 8:18. Løpet ble gjort i Perseløpet på Eidsvoll, som var et eksklusivt lite løp med bare 6 deltagere.

Norgesrekorden for kvinner på 3 km er det Kristine Lande Dommersnes som har. Den er på 9:19, satt tidligere denne måneden.

Resultatliste Perseløpet 3 km på Eidsvoll 22. september: