Denne helgen er det igjen klart for en av de store begivenhetene i maraton-sammenheng. Arrangørene av BMW Berlin Marathon har registrert 45 527 løpere fra 157 nasjoner til søndagens løp, som er den 48. utgaven av arrangementet.

De beste mennene

Den kenyanske superstjernen Eliud Kipchoge løp inn til ny verdensrekord nettopp i Berlin i 2018, en rekord som fortsatt er gjeldende. Kipchoge returnerer ikke til Berlin kun som den raskeste mannen på maraton noensinne, men også som dobbelt olympisk mester. Han vant maratondistansen både i Japan i fjor, samt i Rio i 2016.

Han vant Berlin Marathon i 2015, 2017 og 2018. Hvis han i år vinner for en fjerde gang vil han komme likt med den etiopiske legenden Haile Gebrselassie som de to mennene med flest seire i Berlin.

Så hvis Eliud Kipchoge er i god form så er han soleklar favoritt til å bryte målbanneret som første løper på søndag. Men det er et sterkt felt av raske løpere som følger ham, blant andre fjorårsvinner Guye Adola som i fjor slo en annen etiopisk løpsstjerne, Kenenisa Bekele.

I startfeltet har hele 18 løpere personlige rekorder under 2:08.

Kvinnelige faoritter - Keira D’Amato jakter amerikansk rekord

Den amerikanske maratonstjernen Keira D’Amato leder kvinnenes elitefelt for søndagens BMW Berlin Marathon. Den 37 år gamle nasjonale rekordholderen er den raskeste kvinnen i feltet med en pers på 2:19:12 og den eneste i feltet som har løpt under 2:20.

Hun kan forvente konkurranse av høy kvalitet, og det er godt mulig at seier vil kreve en tid rundt hennes nåværende amerikanske rekord eller til og med løyperekorden, som for tiden holdes av kenyanske Gladys Cherono på 2:18:11. Ved siden av D’Amato på startstreken vil det stå syv kvinner med personlige rekorder under 2:23:00. Utvalget av talent og styrke blant eliten gjør dette til det sterkeste kvinnefeltet i historien til BMW Berlin Marathon.



Favoritter: Rosemary Wanjiru, Keira D’Amato og Vibian Chepkirui. (Foto: photorun.net)

Mange norske løpere

Ikke minst er Berlin Marathon et favorittløp blant norske maratonløpere på alle nivåer. Løypen er rask og løpet dukker opp på slutten av utendørssesongen, da formen gjerne er god. Kondis kommer til å følge med på alle gode prestasjoner i Berlin.