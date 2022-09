Vinner Matias Sunde fikk nesten et minutts luke til slutt. (Foto: Arrangøren)



Tidligere i uka var værmeldingen dårlig og påmeldingen var litt laber. Utover i uka ble prognosen bedre og bedre, og det ble til sammen 72 som fullførte dagens løp. Og for en dag det ble på Lifjell lørdag med strålende vær og veldig bra med tilskuere i løypa på vei opp til toppen.



Arrangøren gir honnør til tilskuere, deltakere og funksjonærer som gjorde denne dagen til en magisk dag. Ellers så var det utrolig fint å se så mange på startstreken. Litt regn tidligere i uken gjorde at muligheten på løyperekorden var lite sannsynlig - og det stemte.



Vinner av herreklassen ble Matias Sunde med tiden 23.48, og dameklassen ble vunnet av Margit Ims med tiden 32.31. Blant de yngste var Tobias Harstad Rinde vinner med tiden 27.07, og blant jentene var det Linea Fjelldalselv som vant med tiden 31.07 som var dagens beste prestasjon siden hun er bare 11 år. Vinnerne som fikk premier valgfri sko, t-skjorte og sokker.



En spretten Linea Fjelldalselv opp mot mål som første jente. (Arrangørfoto)



Ellers så var det veldig gøy at startnummer 2, Rune Haraldsen, la 50-årsfeiringen sin til årets løp og overrasket gjestene med deltakelse til årets Glekse opp. De hadde laget eget tøy og hadde med flagg til toppen og viste med at det er gøy å være med for det sosiale på slike arrangement.



Dagens nest raskeste dame, Margit Ims, jublende på de siste høydemeterene. (Foto: Arrangøren)



Rune Haraldsen med gjester er klar for en sprek 50-årsfeiring. (Foto: Arrangøren)



Jublianten mot mål. (Foto: Arrangøren)



Løpets Facebookside med mange flotte bilder

Resultater Glekse Opp 24.09.2022: Kvinner: Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Linea Fjelldalselv Vindafjord IL K0-11 31:07 00:00 2 Margit Ims Skarphedin K35-39 32:31 01:24 3 Tone Mathilde Kravik GVARV K35-39 33:31 02:24 4 Line Fjelldalselv Vindafjord IL K40-44 33:43 02:36 5 Gry-Anette Brandsegg BØ I TELEMARK K35-39 34:01 02:54 6 Ingeborv Lindheim GVARV K35-39 37:02 05:55 7 Imke Jürgens Seljord Idrettslag K45-49 46:10 15:03 8 Lise Prestholt SELJORD K55-59 48:06 16:59 Menn: 1 Matias Sunde Skarphedin M18-19 23:48 00:00 2 William Christensen Siljan IL M23-34 24:39 00:51 3 Claus Vidum Privat M45-49 26:55 03:07 4 Tobias Harstad Rinde Skarphedin M14-15 27:07 03:19 5 Arve Listaul Seljord IL M23-34 27:19 03:31 6 Karl Magnus Mangerud Flatdal M35-39 27:52 04:04 7 Sondre Brenna Gransherad IL M14-15 28:03 04:15 8 Kjetil Haakenstad Skarphedin M40-44 28:12 04:24 9 Cato Listaul Bø Milers M35-39 28:14 04:26 10 Øystein Slettemeås Skarphedin/Sport 1 Glexe M35-39 28:21 04:33 11 Kristian Haakenstad Skarphedin M12-13 28:35 04:47 12 Bård Kleppe BØ I TELEMARK M40-44 29:47 05:59 13 Alexander Haveråen Modum Friidrettsklubb M23-34 29:49 06:01 14 Eirik Hindrum GVARV M23-34 29:55 06:07 15 Sigbjørn Hjelmbrekke Skarphedin M40-44 29:57 06:09 16 Ole Morten Aasgrav Il Skarphedin Sykkel M60-64 30:38 06:50 17 André Horgen Skarphedin M50-54 30:48 07:00 18 Morten Lunde Skade M50-54 31:19 07:31 19 Frode Bergan Flitas´Frilynte M55-59 31:28 07:40 20 Kjetil Magne Samuelsen GVARV M40-44 31:39 07:51 21 Hallvard Georg Espedalen Skarphedin M0-11 32:19 08:31 22 Eivind Eikemo PORSGRUNN M40-44 32:36 08:48 23 Tor Midtbø PORSGRUNN M40-44 32:37 08:49 24 Lars Mølstre Skarphedin M12-13 32:46 08:58 25 Even Bjørheim FC Bø M23-34 33:51 10:03 26 Stian Kallesten Brødrene Kallesten Rør M23-34 34:12 10:24 27 Magnus Lindland Tvedestrand Turn og IF M20-22 34:45 10:57 28 Mathias Fjelldalselv Skarphedin M12-13 34:57 11:09 29 Sindre Fjelldalselv Skarphedin M0-11 35:37 11:49 30 Aleksander Jørgensen Modum Friidrettsklubb M23-34 35:59 12:11 31 Lars Håvard Gregersen GVARV M55-59 36:07 12:19 31 Jardar Knatterud GVARV M16-17 36:07 12:19 33 Kjetil Gusfre SKIEN M40-44 36:30 12:42 34 Fredrik Christofferseb BØ I TELEMARK M55-59 37:36 13:48 35 Gunnar Berge Rustad IL M55-59 38:40 14:52 36 Trygve Knatterud GVARV M55-59 39:30 15:42 37 Mathias Slettemeås Skarphedin IL M0-11 41:39 17:51



KLASSEVISE RESULTATER